BBDSO'dan 23 Nisan konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bir programla sahne alacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat tarafından desteklenen viyolonsel sanatçısı İdil Bursa solist olarak yer alacak.

Seyirci konserde, küçük yaşına rağmen "11th Antonio Janigro Cello Competition" ve "İş Sanat Parlayan Yıldızlar Serisi Meriç Soylu" birincilik ödülleri sahibi sanatçı Max Bruch'un "Kol Nidrei" parçasını dinleme imkanı bulacak. Ayrıca Disney'in sevilen çizgi film müzikleri Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu eşliğinde seslendirilecek.

Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 25 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de düzenlenecek.

