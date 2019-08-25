BBP Genel Başkanı Destici: “(Emine Bulut cinayeti) Mutlaka idamı geri getirmemiz lazım”

Büyük Birlik Partisi Genel Genel Başkanı Mustafa Destici, kızının gözleri önünde eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayeti ile ilgili “O cani, ’Giderim paşa paşa yatarım. Nasıl olsa ceza indirimi var’ diyor. Bu hesabı yapamamalı. Bizim ceza kanunlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerek. Mutlaka idamı geri getirmemiz lazım. Eğer yapmazsak devleti yönetenler bunun mesuliyetini omuzlarında taşırlar” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ailesi ile birlikte çıktığı hafta sonu gezisinde İznik’i ziyaret etti. Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine de değindi. Destici, "Emine Bulut, hunharca, vahşice katledildi. Bir eşin çocuğu önünde bunları yapabilmesi izah edilebilir bir durum değil. Bunu bir eş, bir baba nasıl yapar bırakmamız gerek. Burada başta devleti yönetenler olmak üzere toplumdaki herkesin mesuliyeti ve sorumluğu var. Kalıcı ve önleyici tedbirler şart. Bulut’u yavrusunun gözleri önünde katleden cani aynı şekilde can vermeli. Bir başkası da bunu yapamamalı. Bu hem inançlarımıza göre, hem vicdana göre, hem de hak, hukuk ve adalete göre yerine gelmesi için şart" diye konuştu.