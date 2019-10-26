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BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'de:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

"Bizim Kürtlerle kardeşlikten öte bir durumumuz yok. Biz İslam'la müşerref olduğumuz günden beri Kürtlerle kardeşiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin Kürtlere kardeşlikten, dostluktan, iyilikten başka bir durumu söz konusu değildir" - "(Aslı Erdoğan'ın sözleri) Bu kadar alçakça bir iftira olabilir mi? Allah seni kahretsin diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu kadar büyük bir iftira olabilir mi"

BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'de:

KOCAELİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim Kürtlerle kardeşlikten öte bir durumumuz yok. Biz İslam'la müşerref olduğumuz günden beri Kürtlerle kardeşiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin Kürtlere kardeşlikten, dostluktan, iyilikten başka bir durumu söz konusu değildir." dedi.

Kocaeli'de Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin il kongresine katılan Destici, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini belirtti.

Destici, harekatın Kürtlere karşı yapılmadığını, terör ve terör örgütlerine karşı başlatıldığına işaret ederek, "Bizim Kürtlerle kardeşlikten öte bir durumumuz yok. Biz İslam'la müşerref olduğumuz günden beri Kürtlerle kardeşiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin Kürtlere kardeşlikten, dostluktan, iyilikten başka bir durumu söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

- "Bunlara fırsat vermemek lazım"

Yazar Aslı Erdoğan'ın Belçika'da bir gazeteye verdiği demece değinen Destici, şunları söyledi:

"Aslı Erdoğan diye bir yazar varmış. Çıkıp diyor ki, 'Türklere, çocuklar okula başladığı andan itibaren Kürt düşmanlığı aşılanıyor, okullarda bu veriliyor.' diyor. Bu kadar alçakça bir iftira olabilir mi? Allah seni kahretsin diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu kadar büyük bir iftira olabilir mi ama maalesef bunlara ne yapılıyorsa artık bu duruma gelmiş vaziyetteler. Hainliğin de soysuzluğun da en üst zirve noktasına ulaşmış vaziyette. Buna bakıyorsun bir de yazar takımı. Bakıyorsun geçmişinde de yine aynı şekilde teröre destek, terörü övme ve bundan dolayı da geçirdiği bir sürü hukuku süreçler var ama Avrupa kimi dikkate alıyor. Tabii iyi niyetli olmadığı için bunu dikkate alıyor. Bunun söylediklerini dikkate alıyor. Bunun söylediklerini manşetlerine çıkarıyor. Bence Kürt kardeşlerimizin yapması gereken önce içlerinden bu hainleri temizleyecekler. Diğer meselelerimizi kendimiz oturur, konuşur ve birlikte çözeriz. Ne meselemiz varsa bunları birlikte çözeriz ama bizim bu hainlere, bu soysuzlara fırsat vermememiz lazım, prim vermememiz lazım. Bunları sanki Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi gibi dünya basınında ya da kamuoyunda yer almalarına müsaade etmememiz lazım. Bunlara fırsat vermemek lazım. Bunu da yapacak olanlar, bizim ülkemizde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız. Devletine, milletine bağlı kardeşlik duygularını devam ettiren vatandaşlarımızdır."

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'dur' demiştir"

Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın, DAEŞ ile mücadeleye zarar vereceğinin ileri sürüldüğünü vurgulayarak, "Bu da büyük bir yalan. Büyük bir iftira. Suriye'nin kuzeyinden, Fırat'ın doğusundan DEAŞ temizlendiyse bu kahraman Türk ordusunun başarılı harekatları ve devletin izlediği başarılı politikalar sonucun da olmuştur. Size şunu da söyleyeyim, DEAŞ kimin köpeğidir? PKK, YPG kimin itiyse o da onun itidir. Bu kadar açık ve net. PKK, YPG'yi kim kurduysa kim koruyup kolluyorsa eline silahı kim veriyorsa İŞİD'i, DEAŞ'ı da besleyip büyüten eline silahı veren odur. " ifadesini kullandı.

PKK, YPG, PYD devleti kurdurulmak istendiğini aktaran Destici, "Bütün mesele budur. Bu projeye Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'dur' demiştir. Son yaptığı harekatla ben ne pahasına olursa olsun buna müsaade etmeyeceğim demiştir ve başarılı olmuştur Allah'ın izniyle ama bundan sonra da harekatın, lüzum hissettiği her alanda başlatılması gerekir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'de

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