BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'de:

KOCAELİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim Kürtlerle kardeşlikten öte bir durumumuz yok. Biz İslam'la müşerref olduğumuz günden beri Kürtlerle kardeşiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin Kürtlere kardeşlikten, dostluktan, iyilikten başka bir durumu söz konusu değildir." dedi. Kocaeli'de Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin il kongresine katılan Destici, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini belirtti. Destici, harekatın Kürtlere karşı yapılmadığını, terör ve terör örgütlerine karşı başlatıldığına işaret ederek, "Bizim Kürtlerle kardeşlikten öte bir durumumuz yok. Biz İslam'la müşerref olduğumuz günden beri Kürtlerle kardeşiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin Kürtlere kardeşlikten, dostluktan, iyilikten başka bir durumu söz konusu değildir." şeklinde konuştu. - "Bunlara fırsat vermemek lazım" Yazar Aslı Erdoğan'ın Belçika'da bir gazeteye verdiği demece değinen Destici, şunları söyledi:

"Aslı Erdoğan diye bir yazar varmış. Çıkıp diyor ki, 'Türklere, çocuklar okula başladığı andan itibaren Kürt düşmanlığı aşılanıyor, okullarda bu veriliyor.' diyor. Bu kadar alçakça bir iftira olabilir mi? Allah seni kahretsin diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu kadar büyük bir iftira olabilir mi ama maalesef bunlara ne yapılıyorsa artık bu duruma gelmiş vaziyetteler. Hainliğin de soysuzluğun da en üst zirve noktasına ulaşmış vaziyette. Buna bakıyorsun bir de yazar takımı. Bakıyorsun geçmişinde de yine aynı şekilde teröre destek, terörü övme ve bundan dolayı da geçirdiği bir sürü hukuku süreçler var ama Avrupa kimi dikkate alıyor. Tabii iyi niyetli olmadığı için bunu dikkate alıyor. Bunun söylediklerini dikkate alıyor. Bunun söylediklerini manşetlerine çıkarıyor. Bence Kürt kardeşlerimizin yapması gereken önce içlerinden bu hainleri temizleyecekler. Diğer meselelerimizi kendimiz oturur, konuşur ve birlikte çözeriz. Ne meselemiz varsa bunları birlikte çözeriz ama bizim bu hainlere, bu soysuzlara fırsat vermememiz lazım, prim vermememiz lazım. Bunları sanki Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi gibi dünya basınında ya da kamuoyunda yer almalarına müsaade etmememiz lazım. Bunlara fırsat vermemek lazım. Bunu da yapacak olanlar, bizim ülkemizde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız. Devletine, milletine bağlı kardeşlik duygularını devam ettiren vatandaşlarımızdır."