BBP Genel Başkanı Destici: "Saldırı Müslümanlara yönelik olunca Batı'nın nezdinde bir önemi yok"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin, "PKK ya da YPG terör örgütü, bu saldırıyı Londra, Brüksel, Paris, Berlin, New York'ta gerçekleştirseydi, acaba bugün dünyanın gündemi ne olurdu? O ülkenin açıklamaları nasıl olurdu ve hala PKK/YPG'ye yardım etmeye devam ederler miydi? Ya da onu terör örgütü olarak görmemeye, iş birliğine devam ederler miydi? Tabii ki hayır." dedi. Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ile kentte bir davet salonunda düzenlenen Alperen Ocakları Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan'ın düğün merasimine katıldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde, PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 13 sivilin ölümü, 20 sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Saldırıda hayatını kaybeden 13 masum sivil insana Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dilediğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Bakın, bunların kimliğini biz bilmiyoruz, Kürt mü, Türkmen mi, Arap mıdır? Ama neticede hepsi bizim insanımız ve masumdur. Batı'ya baktığınız zaman bu saldırıya ilgili bir kınama ya da bu saldırıyı gerçekleştiren kanlı YPG terör örgütüyle ilgili bir açıklama duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. PKK ya da YPG terör örgütü, bu saldırıyı Londra, Brüksel, Paris, Berlin, New York'ta gerçekleştirseydi, acaba bugün dünyanın gündemi ne olurdu? O ülkelerin açıklamaları nasıl olurdu ve hala PKK/YPG'ye yardım etmeye devam ederler miydi? Ya da onu terör örgütü olarak görmemeye, iş birliğine devam ederler miydi? Tabii ki hayır ancak saldırı Müslümanlara yönelik olunca, Batılıların kendi coğrafyaları dışında olunca, oradaki hayatını kaybeden insanların maalesef Batı'nın nezdinde bir önemi yok. Zaten dertleri insan değil. İster Kürt, Arap, Türkmen, Hindu, Pakistanlı olsun onların umurunda değil. Onlar için varsa yoksa kendi emperyal çıkarları. Suriye ve Irak'ta sadece petrol, gaz, enerji kaynakları için oradalar. Bunu zaten bizzat ABD Başkanı Trump'ın ağzından duyduk. Irak'ta insanlar sokakta. Neden sokaktalar? Açız, işsiziz, aşımız, ekmeğimiz yok diye sokaktalar."