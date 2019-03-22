HABER

BBP Genel Başkanı Destici: "Siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak, siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız" dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici: "Siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak, siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Destici konuşmasında HDP’ye dikkat çekerek, "Bizim BBP olarak devlet, millet, din, ülke gibi bir hassasiyetimiz var. HDP 2014 yılında kazandığı doğu ve güneydoğu illerinde ve daha sonrasında kayyumlar atanan iller başta olmak üzere onların oy potansiyelinin yüksek olduğu kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak dedik ki biz aday çıkartmayalım. Kim hangi partinin adayı orada güçlüyse AK Parti’nin adayı öndeyse onu, MHP’nin adayı öndeyse onu destekleyelim, BBP’nin adayı öndeyse de bizi destekleyin. Çünkü askerimiz, polisimiz canını dişine takmış şehit oluyor, gazi oluyor ve terörle mücadele veriyor. Onlar öyle yaparken ordumuz, polisimiz terörle mücadele ederken biz de devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak, siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız. Onlara sandıkta mağlup ederek bir daha onların seslerinin çıkmamasını sağlamamalıyız. Biz bunu teklif ettik. Bu konuda biz üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Destici:

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Mevlüt Uysal’ın Roman buluşması renkli görüntülere sahne olduMevlüt Uysal’ın Roman buluşması renkli görüntülere sahne oldu
İçişleri Bakanı Soylu: “PKK irtibatı olanları meclis üyesi yaptırtmayız”İçişleri Bakanı Soylu: “PKK irtibatı olanları meclis üyesi yaptırtmayız”

En Çok Okunan Haberler

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.