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BBP'den Diyarbakırlı annelere destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

Genel Başkan Mustafa Destici: - "Gün, evlatları PKK tarafından zorla ellerinden alınan acılı annelere ve babalara sahip çıkma günüdür"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Desteci, evlatları PKK tarafından zorla ellerinden alınan acılı annelere ve babalara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Karar Yönetim Kurulunun (MKYK) aylık olağan toplantısı Genel Başkan Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda olağan kongre süreci takviminin başlatılması kararı alınırken, tüzük kurultayı hazırlık çalışmaları da gözden geçirildi.

MKYK toplantısı sonrası açıklama yapan Destici, Diyarbakır HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere destek verdi.

Acılı annelerin ve babaların sesine herkesin kulak vermesi gerektiğini belirten Destici, "Gün evlatları PKK tarafından zorla ellerinden alınan acılı annelere ve babalara sahip çıkma günüdür." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"İnsan hakları, barış ve demokrasi diyerek bugüne kadar terör sevicilerine, terörü destekleyen gruplara, PKK örgütlü protestoculara her türlü desteği veren sözde enteller, sivil toplum örgütleri ya da ana muhalefet partisi başta olmak üzere onun etkisi altına girmiş olan siyasi partilerin bu hususta sessiz kalmaları gerçek niyetlerinin demokrasi ya da insan hakları olmadığını ortaya koymuştur. Burada dikkat edilmesi gereken diğer husussa çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler babalar niye HDP önündedirler? HDP, PKK'nın ta kendisidir. O anne ve babaların çocuklarının terör örgütleri tarafından kaçırılmasına aracılık etmişlerdir. Bunu sadece bu aileler değil herkes bilmektedir. HDP’li yöneticiler bunu bile inkar etmemektedir. Sadece bu husus bile HDP’nin kapatılması için yeterlidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması ile ilgili hukuki süreci başlatmalıdır."

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