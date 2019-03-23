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BDDK VE SPK'dan inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.

İSTANBUL,(DHA) BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair Kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Konu hakkında Kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler Kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

JP MORGAN HAKKINDA DA İNCELEME
BDDK JP Morgan tarafından yayımlanan raporla ilgili olarak da inceleme başlattığını duyurdu Açıklamada," 22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz
bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda Kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

SPK DA , JP MORGAN'IN RAPORUYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
SPK 'dan yapılan açıklamada "22 Mart 2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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