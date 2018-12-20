Beat Saber İnceleme (PS4)

Beat Games tarafından geliştirilen ve aksiyon odaklı ancak aslında müzik ritmine odaklandığımız Beat Saber, sadece PS4 VR değil aynı zamanda PC VR ve VR’sız versiyonlara da sahip. PS4 VR için aynı zamanda “move” da gerekiyor. Kısacası size tam set güzel bir PS4 VR lazım. Tabii işin içerisine VR girince, fiyat etiketi biraz artıyor. Rakipleri olan Guitar Hero ve Rock Band gibi isimlere baktığımızda Beat Saber da hemen hemen aynı mantıkta oynanıyor. Bir yanda kırmızı, diğer yanda mavi ışın kılıcımızı tutuyor ve üzerimize gelen küpleri doğru renkle uyum sağlayarak, doğru yöne doğru mükemmel şekilde kesmeye çalışıyoruz. Bütün mantık bundan ibaret. Sadece küpleri kesmek değil, aynı zamanda parçanın zorluk derecesine göre çeşitli engellere çarpmamak da gerekiyor. Sol tarafımızda kocaman bir duvar belirebiliyor ve bir yandan da tam kesmemiz gereken küpün altında dikenli bombalar olabiliyor. En azından sabit durup, sadece küp kesmekten fazlasını yapıyoruz ve müziğe ayak uydurarak bu işlemi sürekli gerçekleştiriyoruz.

Oyunun konsepti oldukça basit. Müzik ve fiziksel engelleri kısa sürede kavramak kolay. Her ne kadar ritim oyunlarında deneyimli olsanız bile Beat Saber, belli noktalarda alışana kadar “normal” modda bile zorlayıcı olabiliyor. Oyunda bizi bekleyen üç farklı mod var: Campaign, Free Play ve Party. Campaign: Dallanıp budaklanan ve bir parçayı başarıyla çaldıkça tepeye doğru çıkan semboller bizi bekliyor. Her parça, farklı görevleri barındırıyor. Parçalar, en 12 bin puanı topla, küpleri mükemmel şekilde kes, duvarlara çarptıkça puan kaybedeceksin veya bombalara asla çarpma gibi görevlere sahipler. Tabii tepeye çıktıkça görevler zorlaşıyor ve aynı şekilde “kolay” (easy) başlayan parçalar “uzman” (expert) zorluk derecesine kadar fırlıyor. Oynanış da bu bağlamda gittikçe daha eğlenceli hale geliyor. Tepeye çıkana kadar kolunuz kopmazsa tabii. Free Play ve Party ise kafanıza göre takıldığınız, zorlukları kendinizin belirlediği parçalarla dolu modlar. VR oyunlarındaki en önemli konu, hiç kuşkusuz mide bulantısı yapmaması ve gözlük çıktığı anda normal hissetmemizdir. Beat Saber, bu konuda dersine çok iyi çalışmış. Sonuç olarak elimizde iki tane ışın kılıcı var ve hatta dilersek tek ışın kılıcı ile de aksiyonu tepe noktasına taşıyabiliyoruz. Bir yandan kendimizi Jedi gibi hissederken, diğer yandan müziğin güzelliğine kendimizi bırakabiliyoruz. PS move’un küpleri kestikçe titremesi ve kontrol noktasında sıkıntısız çalışması önemli bir artı.

Grafik kısmında oyun son derece basit ve göz yormayan bir atmosfere sahip. Kırmızı, mavi ve siyah renklerim hakim olduğu oyunda, sadece 2 çeşit renkteki küpleri kesiyoruz. Küpler kesildikçe kenarlara düşüyor ve silinerek yok oluyorlar. Beat Saber’ın PS4 versiyonu, PC platformunda olmayan beş yeni parçayla birlikte geliyor. Bu da toplamda 16 parçaya sahip olduğunuz anlamına geliyor. Tabii bu noktadaki en büyük eksi, 16 parçada sıkışıp kalmamız. PC platformunda oyuncular kendi aralarında şarkı paylaşımı yapıp, birçok modla oyunu daha da renkli hale getirebiliyorlar. Oyunun PS4 VR versiyonunda ne yazık ki bu lükse sahip değiliz. Beat Games, geçtiğimiz günlerde oyuna DLC geleceğini açıklamıştı ancak zaman konusunda hala ortada gelişme yok. Şimdilik PS4 versiyonuyla gelen parça listesi aşağıdaki gibi: $100 Bills Escape Ft. Summer Haze Legend Ft. Backchat Beat Saber Angel Voices Country Rounds Sqeepo Remix Balearic Pumping Breezer Commercial Pumping Lvl Insane Turn Me On Ft. Tiny C Rum N’ Bass [PSVR özel] Unlimited Power Ft. Frank Bentley [PSVR özel] I Need You [PSVR özel] Be There For You Ft. Kinnie Lane [PSVR özel] Elixia [PSVR özel] Beat Saber, özünde inanılmaz eğlenceli ve kısa sürede sıkılmanıza izin vermeyecek ritim oyunlarından. Bir yanda da ışın kılıcı kullanmak, oyuna leziz bir hava katıyor. Parçalar da fena değil ve rahatsız edici, kafa patlatıcı notalardan maksimum derecede uzak kalmışlar. Ancak gelin görün ki oyunun “campaign” modunu maksimum 6 saatte, alışma sürecinize bağlı olarak bitirebiliyorsunuz. Diğer iki moddaki parçaları her türlü zorlukta, “en iyi puan tablosu”na girebilmek adına deneseniz 16 saate kadar bu süre uzayabilir.