Beat Saber İnceleme (PS4)

Grafik kısmında oyun son derece basit ve göz yormayan bir atmosfere sahip. Kırmızı, mavi ve siyah renklerim hakim olduğu oyunda, sadece 2 çeşit renkteki küpleri kesiyoruz. Küpler kesildikçe kenarlara düşüyor ve silinerek yok oluyorlar.

Beat Saber’ın PS4 versiyonu, PC platformunda olmayan beş yeni parçayla birlikte geliyor. Bu da toplamda 16 parçaya sahip olduğunuz anlamına geliyor. Tabii bu noktadaki en büyük eksi, 16 parçada sıkışıp kalmamız. PC platformunda oyuncular kendi aralarında şarkı paylaşımı yapıp, birçok modla oyunu daha da renkli hale getirebiliyorlar. Oyunun PS4 VR versiyonunda ne yazık ki bu lükse sahip değiliz. Beat Games, geçtiğimiz günlerde oyuna DLC geleceğini açıklamıştı ancak zaman konusunda hala ortada gelişme yok.

Şimdilik PS4 versiyonuyla gelen parça listesi aşağıdaki gibi:

$100 Bills Escape Ft. Summer Haze Legend Ft. Backchat Beat Saber Angel Voices Country Rounds Sqeepo Remix Balearic Pumping Breezer Commercial Pumping Lvl Insane Turn Me On Ft. Tiny C Rum N’ Bass [PSVR özel] Unlimited Power Ft. Frank Bentley [PSVR özel] I Need You [PSVR özel] Be There For You Ft. Kinnie Lane [PSVR özel] Elixia [PSVR özel]

Beat Saber, özünde inanılmaz eğlenceli ve kısa sürede sıkılmanıza izin vermeyecek ritim oyunlarından. Bir yanda da ışın kılıcı kullanmak, oyuna leziz bir hava katıyor. Parçalar da fena değil ve rahatsız edici, kafa patlatıcı notalardan maksimum derecede uzak kalmışlar. Ancak gelin görün ki oyunun “campaign” modunu maksimum 6 saatte, alışma sürecinize bağlı olarak bitirebiliyorsunuz. Diğer iki moddaki parçaları her türlü zorlukta, “en iyi puan tablosu”na girebilmek adına deneseniz 16 saate kadar bu süre uzayabilir.