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Bebeği sezaryenle dünyaya gelen koronavirüs hastası anne, kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, koronavirüse yakalanan 8 aylık hamile Merve Kedici'nin (26) bebeği, yaklaşık 20 gün önce sezaryenle dünyaya geldi. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Merve Kedici, adını bile koyamadığı bebeğini göremeden yaşamını yitirdi.

Bebeği sezaryenle dünyaya gelen koronavirüs hastası anne, kurtarılamadı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaklaşık 20 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran 8 aylık hamile Merve Kedici'nin, Covid-19 testi pozitif çıktı. Kedici’ye koronavirüs tedavisi uygulanabilmesi ve genç kadının bebeğinin zarar görmemesi için karnındaki erkek bebek, sezaryenle alındı.

Ameliyatın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında koronavirüs tedavisine başlanan Merve Kedici, bu sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. 3 yaşında Ayşe Beren adlı bir kız çocuğu daha olan Merve Kedici'nin adını dahi koyamadığı bebeğinin erken doğduğu için kuvözdeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kedici'nin cenazesi bugün öğle saatlerinde Afyon merkezdeki Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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