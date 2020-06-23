Bebeğimin Hareketlerini Ne Zaman Hissedeceğim?

Ebeveyn olmak insanlar için çok büyük bir sorumluluk. Bunun yanında dünyada en mutluluk verici görevlerden birisidir. Doğru insan ile dünya evine girdikten sonra bu evi çocuk ve çocuklar ile taçlandırmak isteyen birçok çift vardır. Annelik ve babalık gibi iki kutsal deneyimi tatmak isteyen çiftler bu amaçla çocuk sahibi olur. Çocuk sahibi olma süreci ve akabinde hamilelik, çiftlerin en heyecanlı zamanlarındandır. Bu süreçte aile annenin karnının ne zaman büyüyeceğini ve bebeğin cinsiyetini öğrenmeyi büyük bir ilgi ile bekler. Diğer yandan hamilelikte bebek hareketlerinin ne zaman hissedileceği de merak konusudur. Sağlıklı bir hamilelik sürecinde merak edilen her soru doğru zamanda öğrenilebilir. Hamilelikte Bebeğin Hareketleri Ne Zaman Hissedilir? Anne ve babanın bir araya gelerek meydana getirdiği bebek anne rahminde tutunur ve burada büyümeye başlar. Bir bebeğin döllenmiş yumurta haline 'embriyo' adı verilir. Bu yapı anne rahmine gelip tutunduktan sonra ilk birkaç ay cenin diye adlandırılır. Daha insan formunu ulaşmayan bu yapı, anne rahminde beslenerek büyümeye başlar. Birkaç ay sonunda bebeğin vücut yapıları temel şeklini alır. Bu süre zarfından sonra bebeğin hareketlenmeleri ile beraber cinsiyet gibi olguları da netleşmeye başlar. Aileler gebeliğin her anında bebekten haberdar olmak ister. Bu durum büyük bir heyecan içinde gözlemlenir. Annenin karnının büyümesi bir nevi bebeğin de büyüdüğü ve geliştiğinin göstergesidir. Bu süreç her anne adayında farklı gözlemlenir.

Anne adaylarının hamilelik sürecinde beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekir. Çünkü beslenme alışkanlıklarının nasıl olduğuna bağlı olarak bebeğin de gelişimi etkilenir. Doğru ve düzenli beslenen bir annenin karnı normal süresinde büyür ve bebeğin de gelişimi daha iyi olur. Bu tür bir hamilelikte bebeğin hareketlenmesi beklenir. Hamileliğin 9. haftasında bebeğin hareketleri ultrasonda görülebilir. Fakat annenin hissedeceği kadar güçlü etkileri yoktur. Bu süreçte annenin karnından hissettiği hareketlenme büyük oranda bağırsak hareketleridir. Yeterli düzeyde kas ve kemik koordinasyonuna sahip bebek, 16. haftadan sonra hareketlenmeye başlar. Bu durum normal hamilelik süresi içerisinde beklenir. Fakat annenin zararlı alışkanlıklarına hamilelikte devam etmesi bebeğin gelişimini etkiler. Ayrıca annenin düzensiz ve sağlıksız beslenmesi bebeğin hareketlenme süresini geciktirir. Hamilelikte en çok ihtiyaç duyulan vitamin ve mineral şüphesiz ki kalsiyum ve D vitaminidir. Bu yapılar bebekte kas ve kemiğin yapısını oluşturur.

Bu bileşenleri düzenli olarak vücuda alan bir annenin bebeğinin hareketlenmesi, 16 - 20. haftalarından itibaren beklenir. Fakat düzenli beslenmeyerek bu bileşenleri vücuda alamayan akabinde sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkları olan annelerin bebeklerini hareketli olması beklenemez. Kas ve kemik yapılarının gelişiminde gerileme yaşama ihtimali yüksek olan bu bebeklerde hareketlilik normal süreyi geçebilir. İlk gebeliklerde ise bebeğin hareketlerini hissetmek 22. haftayı bulabiliyor. Bebek Anne Karnında Ne Zaman Oynar? Anne ve babayı en çok heyecanlandıran olaylardan biri muhakkak ki bebeğin karında hareket etmesidir. Çünkü bebeğin hareketlenmesi bu canlı varlığın artık bir birey gibi etkileşime geçtiğini gösterir. Genel olarak sağlıklı bir gelişim içinde olan bebeğin hareketleri, 20. haftadan itibaren hissedilmeye başlar. Bu dönemde anne karnında bebeğin hareket ettiği hissedilir. İlk haftalar sadece anne adayı bu hareketleri hissederken, ilerleyen haftalarda karın derisinde bebeğin el, ayak ve baş kısımlarının yarattığı izler gözle görülebilir.