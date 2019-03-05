KADIN

Bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 05.03.2019 09:09 | Son Güncelleme

Binlerce beğeniye ve paylaşıma neden olan bu olağanüstü an Vietnam'da bulunan bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çekildi. Doktorun önlüğününe tutunan bebek için 'seninle daha işim bitmedi' yorumları yapıldı.

Bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Vietnam'daki Phuong Châu hastanesindeki bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu sevimli anlar, ikisi arasında özel bir bağ oluştuğu için binlerce internet kullanıcısının kalbine dokundu.

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Sosyal medya kullanıcıları sevimli görüntüler hakkında yorum yapmaya istekliydi, bazıları ise bebeğin hemen yemek istediğini belirtirken bazıları bu anı yılın fotoğrafı olarak adlandırdı. En çok beğenilen ise, 'Seninle daha işim bitmedi, gidemezsin' yorumu oldu.

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Hastanenin paylaştığı fotoğrafta bebeğin kimliği açıklanmazken yine sosyal medya kullanıcıları kendisine 'patron bebek' adını verdi

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan bebek sosyal medya

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