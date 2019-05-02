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Bebeğin rahimdeki konumu ne anlama geliyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 02.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bir bebek hamilelik sırasında büyüdükçe, çok hareket edebilir ve kendini farklı pozisyonlara yerleştirebilir. Sağlığını büyük ölçüde etkilediği için bebeğin poziyonuna dikkat etmek, kalp atışlarını ve büyümesini takip etmek kadar önemli. Özellikle doğumdan hemen önceki pozisyonu. Bebeklerin durduğu pozisyonlarla ne demek istediklerini haberimizde bulabilirsiniz.

Bebeğin rahimdeki konumu ne anlama geliyor?

ANTERİOR (ÖN)

1

Bu, çoğu bebeğin doğum başlamadan önce içine girdiği pozisyondur ve en iyi pozisyın olarak kabul edilir. Bebek bu pozisyondayken başı annenin pelvisinde aşağıya inecek, sırtı annesinin karnına bakacak ve doğum sırasında rahim ağzını aşağı bastırarak açabilecek. Bebeklerin çoğu genellikle 33-36 haftalık aralıklarla baş aşağı pozisyonda yerleşir. Bu doğum için ideal ve en güvenli konumdur.

POSTERİOR (ARKA)

9

Bu pozisyon aynı zamanda arka arkaya pozisyon olarak da bilinir. Genellikle oksipito-posterior (OP) pozisyon olarak adlandırılır. Doğumun ilk aşamasında, bebeklerin yaklaşık onda biri ila üçte biri bu konumdadır. Bebeğin kafası aşağı bakıyor ve sırtı annesinin sırtına dayanıyor. Anterior (ön) pozisyonun aksine, bu pozisyondaki bebeklerin başlarını sokmaları ve pelvisten geçmeleri oldukça zordur. Bu duruş doğum eyleminin uzun ve daha yavaş olmasına hatta annenin canının yanmasına neden olabilir. Bu pozisyon, annenin uzun süre oturup ya da yatarak uzanmasından kaynaklanabilir. Benzer şekilde, bir anne çocuğunu, hareket etmelerini istedikleri yöne eğilerek istenen pozisyona gelmeleri için teşvik edebilir.

ENİNE

3

Bu pozisyon, bebekler uterusta yatay olarak uzandıklarında olur. Neredeyse sırt üstü uyuyor gibi görünürler. Bu pozisyondaki çoğu bebek, doğumdan önce genellikle döner, ancak bazıları dönmez. Bebekler bu pozisyonda olduklarında eğer dönmezlerse hekim sezaryen doğum yaptırabilir. Aksi takdirde kordonun bebekden önce geldiği umbilikal kordon prolapsusu (kordon sarkması) riski oluşabilir.

BREECH (POPO)

4

Bu pozisyonda, bir bebeğin kafası annelerinin pelvisine değil yukarı doğru bakar. Rahim içindeyken bebek için teknik olarak güvenlidir, ancak bu pozisyon doğum sırasında tehlikeli olabilir. Bebeğin bu şekilde durması rahim içindeki amniyon sıvısının miktarı veya uterusun şekli gibi bir dizi farklı faktörden kaynaklanabilir.

BEBEKLERİN KONUMLARI DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

5

Bir bebeğin annesinin içindeyken pozisyonunun değişmesi mümkündür. Aslında, çoğu bebek 36 hafta sonra doğal olarak kendilerini baş aşağı pozisyona çevirir. Bazı bebeklerin doğumdan önceki konumlarını değiştirdiği bile bilinmektedir. Makat pozisyonda olan bir bebeği değiştirmek için, hekimiz uygun tedaviyi sağlayacaktır.

6

Bununla birlikte 2005 yılına dayanan bir çalışma, kadınların ellerinin ve dizlerinin üzerinde egzersiz yaparak bebeğinin konumunu değiştirdiğine dair çok az kanıt olduğu biliniyor. Ancak hekiminizin uygun gördüğü egzersizler sırt ağrınızı hafifletebilir. Yarım saat yürümek, düzenli olarak yüzmek, bir pilates toğu üzerinde oturmak gibi basit şeyler daha sağlıklı bir gebelik geçirmenize yardımcı olacaktır.

Düzenli olarak doktorunuza danışmanız ve hamileliğiniz sırasında bebeğinizin pozisyonunu izlemeniz önemlidir.


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