Bebeğin rahimdeki konumu ne anlama geliyor?

ANTERİOR (ÖN)

Bu, çoğu bebeğin doğum başlamadan önce içine girdiği pozisyondur ve en iyi pozisyın olarak kabul edilir. Bebek bu pozisyondayken başı annenin pelvisinde aşağıya inecek, sırtı annesinin karnına bakacak ve doğum sırasında rahim ağzını aşağı bastırarak açabilecek. Bebeklerin çoğu genellikle 33-36 haftalık aralıklarla baş aşağı pozisyonda yerleşir. Bu doğum için ideal ve en güvenli konumdur.

POSTERİOR (ARKA)

Bu pozisyon aynı zamanda arka arkaya pozisyon olarak da bilinir. Genellikle oksipito-posterior (OP) pozisyon olarak adlandırılır. Doğumun ilk aşamasında, bebeklerin yaklaşık onda biri ila üçte biri bu konumdadır. Bebeğin kafası aşağı bakıyor ve sırtı annesinin sırtına dayanıyor. Anterior (ön) pozisyonun aksine, bu pozisyondaki bebeklerin başlarını sokmaları ve pelvisten geçmeleri oldukça zordur. Bu duruş doğum eyleminin uzun ve daha yavaş olmasına hatta annenin canının yanmasına neden olabilir. Bu pozisyon, annenin uzun süre oturup ya da yatarak uzanmasından kaynaklanabilir. Benzer şekilde, bir anne çocuğunu, hareket etmelerini istedikleri yöne eğilerek istenen pozisyona gelmeleri için teşvik edebilir.