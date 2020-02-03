HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bebeğini kaybettiği tıp merkezindeki "Parmak" bebeklere gönüllü annelik yapıyor

Bebeğini kaybettiği tıp merkezindeki "Parmak" bebeklere gönüllü annelik yapıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Van'da 26 yıldır yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşireliği yapan ve görev yaptığı serviste 16 yıl önce erken dünyaya gelen bebeğini kaybeden Şadigül Köroğlu, sağlık sorunları yaşayan "parmak" bebeklerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenerek hayatta kalmaları için çaba gösteriyor - Köroğlu: - "Bebeğimi kaybettim diye isyan edip hayata küsmedim. Kan bulunamayan bebeklere defalarca kan verdim. Terk edilmiş bebeğe 4 ay süt annelik yaptım" - "Tedavi ettiğimiz bir prematüre bebek aynı ünitede meslektaşım, mesai arkadaşım oldu. Bu benim için çok güzel bir anı"

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde görevli 47 yaşındaki hemşire Şadigül Köroğlu, 16 yıl önce bebeğinin hayatını kaybettiği merkezde, erken dünyaya gelen ve sağlık sorunları yaşayan prematüre bebeklere "gönüllü annelik" yapıyor.

Merkezin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 26 yıldır görev yapan Köroğlu, "parmak bebek" olarak nitelendirilen minik yüreklerin yaşama tutunmaları için meslektaşlarıyla yoğun çaba gösteriyor.

Aynı ünitede 16 yıl önce erken dünyaya gelen bebeğini kaybeden Köroğlu, başka annelerin de aynı acıyı yaşamaması için elinden geleni yapıyor.

Kendi evladı gibi gördüğü bebeklere şefkatle yaklaşan, tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Köroğlu, bebeklerinin sağlığına kavuşmasını bekleyen ailelerin de sevgisini kazanıyor.

- "Çocuğum öldüğünde başka bebeklere süt annelik yaptım"

Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı serviste bebeğini kaybettikten sonra prematüre bebeklerin hayata tutunması için mücadele ettiğini anlattı.

O dönemde servisteki iki bebeğe süt annelik yaptığını belirten Köroğlu, "Bebeğimi kaybettiğim hafta birçok bebek hayata tutundu. O dönemde süt verdiğim bebeklerden biri kimsesizdi, diğerinin de anne sütü kesilmişti. Bebeklere süt annelik yapmak bana da iyi geldi. Bebeğimi kaybettim diye isyan edip hayata küsmedim." dedi.

Kan bulunamayan bebeklere defalarca kan verdiğini dile getiren Köroğlu, "Terk edilmiş bir bebeğe 4 ay süt annelik yaptım. Bu bebek sonra evlat edinildi. Bunun gibi 1-2 ay baktığımız birçok bebek vardı. Bebeğimi kaybettim ama burada yüzlerce bebeğim var." diye konuştu.

İnsanın bebeğinden, evladından daha kıymetli bir şeyin olmadığını vurgulayan Köroğlu, annelerin kendilerine emanet ettiği bebeklere özenle baktıklarını, aileleri sürekli bilgilendirdiklerini aktardı.

- "Tedavi ettiğimiz bebek meslektaşım oldu"

Tedavi gören çocuklarla aralarında duygusal bağların oluştuğunu ifade eden Köroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tedavi ettiğimiz bir prematüre bebek aynı ünitede meslektaşım, mesai arkadaşım oldu. Bu benim için çok güzel bir anı. Prematüre bebekleri yetişkin biri olarak karışımızda görünce tarifi imkansız duygular yaşıyoruz. Bebekleri sağlıklı bir şekilde annelerinin kucağına verdiğimizde, aileler kadar biz de mutlu oluyoruz. Hastalanan bebek olduğunda sabaha kadar uyuyamıyoruz. Bazen servisteki arkadaşlarla para toplayarak bebeklerin ihtiyacını karşılıyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
Koronavirüs tedavisinde önemli gelişmeKoronavirüs tedavisinde önemli gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şadigül Köroğlu Van van yüzüncü yıl üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte sigarayı bırakmanın 5 önemli nedeni!

İşte sigarayı bırakmanın 5 önemli nedeni!

Alzheimer'ın belirtileri nelerdir? Alheizmer ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Alzheimer'da bu belirtilere dikkat! En çok belirgin özelliği...

Gripten nasıl korunuruz? İşte gribe karşı alınacak 10 önlem

Grip olmamak için bunları mutlaka yapın

Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme: Hastalarda iyileşme görüldü

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 304'e yükseldi! Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.