Bebeğiniz için güvenli ve en iyi mama sandalyesi modelleri

Hem bebeklerin hem de ebeveynlerin ihtiyaçları birbirinden çok farklı olabildiği için mama sandalyesi öneri yapabilmek açısından çok detaylı ele alınması gereken bir konu. Eğer siz de tanıdıklarınızdan gelen onlarca farklı tavsiye yüzünden kafa karışıklığı yaşıyor ve aklınızdaki "En iyi mama sandalyesi markası hangisi? Hangi mama sandalyesi ev ve hayat düzenime daha uygun? Bebeğim için en güvenilir mama sandalyesi ne gibi özelliklere sahip olmalı?" gibi sorular yüzünden bir türlü hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız arkanıza yaslanıp derin bir nefes alabilirsiniz. Çünkü sizler için seçtiğimiz birbirinden çok farklı özelliklere sahip ve güvenli mama sandalyesi modelleri arasından tüm ihtiyaçlarınıza uygun modeli bulacağınıza eminiz.

1. Maksimum yemek alanı, minimum yer kaplama!

Ailenizin en yeni üyesiyle tüm hayatınızı ve sevginizi paylaşmaktan daha keyifli bir duygu yok. Ancak bu tatlı minik üyeyle bir evi paylaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Kendi küçük ama ihtiyaçları büyük olan bebeklerin eşyaları kaçınılmaz olarak evin büyük çoğunluğunu işgal ettiği için düzen sağlamakta zorlanan ebeveynler, en iyi mama sandalyesi modelleri arasında yer alan bu ürüne bayılacaklar. Chicco markasının Pocket Meal adlı mama sandalyesi modeli, çok kolay katlanabiliyor ve çok hafif olduğu için rahatça taşınabiliyor. Katlıyken oldukça az yer kaplayan ve hiçbir desteğe ihtiyaç duymaksızın dik durabilen bu ürünü kullanmadığınızın zamanlarda istediğiniz yere kolayca kaldırarak evinizdeki eşya kalabalığını azaltmanız mümkün. Minimum yer kaplayan bu mama sandalyesi, geniş tepsisi sayesinde bebeğinize maksimum alan sağlıyor.

2. Bebeğinizin 6. ayından 6 yaşına kadar size eşlik edecek!

Bebekler hızla büyüdükleri için onların ihtiyaçlarına göre aldığınız eşyalar çoğunlukla birazcık bile eskime fırsatı bulmadan işlevsizleşiyor. Kiwi markasının Koala All in One adını verdiği mama sandalyesi bu açıdan tam bir istisna çünkü bu ürün bebeğinizin 6. ayından 6 yaşına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tasarlanmış. Bu mama sandalyesi hem 6 kademeli yükseklik özelliği hem de 2 kademeli ayak basma platformu sayesinde çocuğunuzun boyuna göre ayarlanabiliyor. 47 cm yüksekliğe ve 30 cm genişliğe sahip geniş oturma haznesi, ürünün 6 yaşa kadar rahatça kullanılmasını sağlıyor. Haznenin büyüklüğü sizi korkutmasın çünkü ayarlanabilir 5 noktalı güvenlik kemeri, çocuğunuzun 6 aylıkken bile sandalyede sabit ve güvenli bir şekilde oturabilmesini sağlıyor.

3. İhtiyacınız olan tüm malzemeler elinizin altında!

Bebeklerin en kıpır kıpır olduğu ancak henüz hareketlerini kontrol edemediği dönemde beslenme saatlerinin anne babalar için çok da kolay olmadığı bir gerçek. Mamalara daldırılan oyuncaklar, devrilen tabaklar, mıncıklanan yemekler... Hem bebeğini beslemeye hem de etrafı toparlamaya çalışırken yorulan ebeveynlerin Mamas & Papas markasının Snax isimli mama sandalyesine bayılacağına eminiz. Bu ürünün alt kısmında bulunan sepet sayesinde ıslak mendil, yüzey temizleme bezi, yedek mama önlüğü, bebeğin oyalanarak daha sakin yemek yemesini sağlayacak oyuncaklar gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm malzemeler elinizin altında.

4. Siz nerede, bebeğiniz orada!

Ingeunity markasının Trio 3-in-1 adını verdiği mama sandalyesi bebeğinizin oturma kabiliyetini kazandığı ilk andan yemek masasına geçiş yapabileceği ana kadar olan her süreçte yanınızda olacak. Mama sandalyesine yerleştirilen konforlu, yükseltici koltuk ve ayarlanabilir sırt desteği sayesinde güvenle kullanabileceğiniz bu ürün, temizlik işleri gibi ev içinde hareket halinde olmanızı gerektiren durumlarda bebeğinizi de gittiğiniz her odaya rahatça götürebileceğiniz tekerlek sistemine sahip. Buna ek olarak mama sandalyesinden ayrılabilen yükseltici koltuk, herhangi bir sandalyeye sabitlenebiliyor. Böylelikle aileniz yemek yerken bebeğiniz de sizinle birlikte masada oturabiliyor. Bebeğiniz yürüme evresine geçtiği zaman yükseltici koltuğu tamamen devre dışı bırakıp mama sandalyesini tek başına kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yaşları yakın iki çocuğunuz varsa bu kaliteli mama sandalyesi sayesinde her ikisinin de ihtiyaçlarını karşılamanız mümkün.

5. Bebekleriyle gezmeyi seven anne babalara özel!

"Bebek için mama sandalyesi" dendiği zaman çoğumuzun aklına ayaklı, yüksek, mama tepsisi olan ve ancak katlanarak taşınabilen modeller geliyor. Inglesina markasının Orange Fast mama sandalyesi aklınızdaki bu imajı tamamen değiştirecek. Geniş açılı ayak sistemleri üzerine oturtulan, bu nedenle yemek masalarına yetişkin sandalyeleri kadar yaklaştırılamayan ürünlerin aksine Orange Fast, bebeklerin ebeveynleriyle birlikte aynı masada yemek yiyebilmesi için ayaksız olarak tasarlanmış. Hemen her masaya kolayca monte edilebilen bu sandalye, pratik bir taşıma çantasına ve ıslak mendil, mama önlüğü gibi malzemelerin elinizin altında olmasını sağlayan bir arka cebe sahip.

6. Bir mama sandalyesinden çok daha fazlası:

Mama sandalyelerinin bir görevi de anne babalara hareket alanı sağlamak. Çocuk bakımının yanı sıra ev içindeki günlük işlerini de yapması gereken ebeveynlerin en büyük ihtiyaçlarından biri, çocuklarının sıkılmadan kendi başlarına zaman geçirebilmesini sağlayacak oyun gereçleri. Yubebek firmasının montessori mobilya kategorisinde yer alan mama sandalyesi, 2-5 yaş arasındaki çocukların hem rahatlıkla yemek yemesi hem de yaratıcı aktivitelerle hayal güçlerini ve motor hareketlerini geliştirmesi için tasarlanmış çok amaçlı bir ürün. Mama sandalyesinin öğrenme kulesi ile bir araya getirildiği ürün; çocukların boyunu geçen raflara, tezgahlara ve lavabolara rahatça ulaşmasını sağlar. Ürünün bu özelliği sayesinde tek başına el yıkamak veya ebeveynlerle birlikte yemek yapmak gibi hem eğitici hem de eğlenceli çok sayıda ev içi aktivite üretilebilir. Mama sandalyesinin arkasında bulunan yazı tahtası, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmesine olanak sağlarken ebeveynlere de içleri rahat bir şekilde kendi işlerine odaklanabilme fırsatı verir.

7. Hayatı kolaylaştıran tüm pratik özellikler tek üründe!

Peg Perego markasının Tatamia Follow Me Mama Sandalyesi Fragola, ebeveynlerin bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını anında karşılayabilmesi için tasarlanmış ve birbirinden pratik kullanım özelliklerine sahip. 9 farklı yükseklik kademesi bulunan bu mama sandalyesinin sırt dayanağı 4, ayak dayanağı ise 3 ayrı pozisyonda ayarlanabiliyor. Bebeğinizin en rahat şekilde hareket edebilmesi için mama koltuğuna yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilen yemek tepsisi, ebeveynlerin işini kolaylaştırmak için çift tablalı olarak tasarlanmış ve üst kısımdaki tabla bulaşık makinesine kolayca sığabilecek ölçülere sahip. Tüm bu özelliklere ek olarak 5 ayrı çıkış noktası bulunan emniyet kemeriyle bebeğinizin güvenliğini garanti altına alan bu ürün, bebeklerin yemek sonrasında huzurla uykuya dalabilmesi için salıncak olarak da kullanılabiliyor.

8. Mama sandalyesi görünümünde bir tatil tesisi!

Başlıkta abarttığımızı düşünenler bu ürünün özelliklerini öğrenince kesinlikle bize hak verecekler! Tommybaby markasının Tommybaby Crazy Gold adını verdiği mama sandalyesi, gerçekten de altın değerinde özelliklere sahip. Bebeğinizin yalnızca yemek yerken değil, gün boyu konforlu olabilmesi için tasarlanan bu ürün; elektrostatik boya ile kaplanmış borular ve sağlığa zararlı olmayan plastik ham maddelerden üretiliyor. Mama sandalyesinin yumuşak olmasına karşın tam ortopedik olan oturma bölümünün kılıfı kolayca çıkarılabiliyor ve sabun kullanılarak elde yıkanabiliyor. Salıncak formatında üretilen bu sandalyede sallanma esnasında bebeğinizin tamamen güvende olmasını sağlayacak 5 noktalı güvenlik kemeri mevcut ve dahası bu kemer tek tuşla açılabilme özelliğine sahip!

9. Melek kanatları hangi bebeğe yakışmaz ki?

Wellgro markasının Angel Melek Kanatlı Çalışma Masalı Mama Sandalyesi, melekler gibi masum bebeğinizin olmayan kanatlarını gözler önüne seren bir tasarıma sahip. Bu mama sandalyesi, oturma becerisine 6 aylıkken kavuşan bebeğinizin el/kol motor hareketlerini kontrol etmeyi öğrendiği ve yemek yerken kendine yetebilmeye başladığı 2 buçuk yıl boyunca en iyi asistanınız olacak. Mama tepsisi gibi beslenmeye yönelik ekipmanların ana gövdeden sökülmesiyle 3-6 yaş aralığına adım atan çocuğunuz için ideal bir çalışma masa/sandalye takımına dönüşür.

10. Ürünün fonksiyonlarından çok malzemesiyle ilgilenen ebeveynlere özel!

Her anne ve baba, bebeğinin sürekli temas ettiği eşyaların zararsız ve doğal ham maddelerden üretilmesini tercih eder. Ancak hassas cilt veya alerjik reaksiyonlar gibi özel durumları olan bebeklerin ebeveynleri için alacakları ürünün malzemesi, ürün seçerken dikkat edilmesi gereken kriterlerden yalnızca biri olmanın çok daha ötesinde bir önem taşıyabiliyor. Bebetti markası tarafından tasarlanan bu bebek mama sandalyesi; fonksiyonlarıyla değil, malzemeleriyle ön plana çıkıyor. Kayın kontrplaktan üretilen bu mama sandalyesi, yüzeyi toksin içermeyen EO boya ve kurşun içermeyen boya kullanılarak kaplandığı için hassas bebekler için ideal.

11. Ebeveynler için hayatı kolaylaştıran bir model:

Bebeklerin anne sütünden mama yemeye geçiş süreci oldukça zorlayıcı olabiliyor. Çalışma hayatının yükü ve genel ev işlerini de düşünürsek bebekleri küçük olan ebeveynlerin her türlü pratik çözüme ihtiyacı olduğu bir gerçek. BabyHope markası, sizler için seçtiğimiz mama sandalyesiyle her şeyi bir arada yapabilen, süper ebeveynlerin yardımına koşuyor. Biberonluk bölümü sayesinde bebeğinizin biberonunu istemsizce devirmesini engelleyen ürünün geniş mama tepsisi çıkarılabilir olduğu için kolayca temizlenebiliyor. Mama sandalyesinde oyuncaklarla daha kolay zaman geçiren bebekler için oyuncak sepetine sahip olan ürün, hemen hemen her yemek saatinin ardından temizlikle uğraşan ebeveynlerin işini kolaylaştırmak için kolayca çıkarılabilen ve yıkanabilen koltuk kılıfına sahip.

12. Hem güvenli hem eğlenceli!



En hareketli dönemini yaşayan bebekleri mama sandalyesinde tutmak her zaman kolay değil. Enerjisi hiç bitmeyen bebekleri hem yemek boyunca oyalayacak hem de tüm bu hareketliliğe rağmen güvende tutacak bir ürün arıyorsanız doğru adrestesiniz. Very Important Baby markasının Vib Time Mama Sandalyesi, yemek tepsisinde bulunan rengarenk hayvan figürleriyle hem bebeğinizi oyalayacak hem de hayvanları öğrenmesine yardımcı olacak. Kaydırmaz ayaklara ve bu ayakların esnemesini önleyen orta basamağa ek olarak tepsi çıkarıldığında bebeğin öne kaymasını engelleyecek güvenlik barına sahip sandalye, 3 noktalı güvenlik kemeri sayesinde bebeğinizin her zaman güvende olmasını sağlıyor.

