Son günlerde artan RSV virüsüne dikkat! Bebeklerde bu belirtilerle başlıyor

Uzm. Dr. Dilara Yılmaz ailelere yaptığı uyarıda şu cümlelere yer verdi;

"RSV, çocuklar arasında en yaygın görülen solunum yolu enfeksiyonlarından biridir ve hemen hemen her çocuk ilk iki yıl içinde en az bir kez bu virüsün neden olduğu hastalıklara yakalanır. RSV enfeksiyonunun genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başlar. Ancak yüzde 20-30 oranında alt solunum yolu enfeksiyonlarına, yani bronşiyolit ve zatürreye yol açabilir. RSV'nin özellikle bir yaş altındaki bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık sebeplerinden biridir.

Burun akıntısı, soğuk algınlığı gibi görünen belirtiler, zatürreye yol açabilir. Bu sebeple ebeveynler, belirtiler konusunda dikkatli olmalı ve herhangi bir solunum güçlüğü, oksijen seviyesinin düşmesi gibi durumlarda mutlaka bir doktora başvurmalıdır. Prematüre doğmuş bebekler, kronik akciğer hastalığı, kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar RSV enfeksiyonlarına karşı daha savunmasızdır. Bu çocuklarda enfeksiyon daha ağır seyredebilir ve hastaneye yatış gerektirebilir. Ancak sağlıklı çocuklarda da hastalık ciddi boyutlara ulaşabilir. Beslenme bozukluğu, oksijen satürasyonlarında düşüş veya solunum zorluğu varsa, hastaneye yatırmak gerekebilir."

VİRÜS BULAŞTIĞI YÜZEYDE SAATLERCE KALABİLİR

RSV'nin insandan insana yayıldığını belirten Uzm. Dr. Dilara Yılmaz, "Virüsün en çok öksürme, hapşırma ve nefes alıp verme yoluyla, enfekte olmuş kişinin salyası ve burun akıntısı ile bulaşır. Aynı zamanda, ellerde 30 dakika kadar canlı kalabilir ve bulaşabileceği yüzeylerde de saatlerce varlığını sürdürebilir. Bu yüzden sık sık el yıkama, maske kullanımı ve hijyen önlemlerine dikkat edilmelidir.

RSV için rutin bir aşı yok. Prematüre bebekler ve doğuştan kalp hastalığı olan bebeklere yönelik koruyucu olarak antikor tedavisinin kullanılabilir. Bu tedavi, Ekim-Mart ayları arasında risk altındaki bebeklere uygulanmakta ve RSV enfeksiyonlarının ciddi boyutlara ulaşmasını engellemektedir. Sonuç olarak, RSV’ye karşı ebeveynlerin uyanık olmaları ve hijyen kurallarına titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır. Erken teşhis ve doğru tedavi, çocukların sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatmalarına yardımcı olacaktır" dedi.

RSV’DE ANTİBİYOTİĞE GEREK YOK

RSV enfeksiyonunun tanısının genellikle hasta yakınmaları, muayene belirtileri ve yapılan testlerle koyulduğunu belirten Uz. Dr. Dilara Yılmaz, "Bu testler, enfeksiyon etkenlerini ayırt etmek ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek açısından önemlidir. RSV enfeksiyonlarının tedavisi genellikle destekleyicidir. Antibiyotik kullanımına virüs kaynaklı enfeksiyonlarda gerek kalmamaktadır. Ancak, ikincil bakteriyel enfeksiyonlar, örneğin orta kulak iltihabı veya zatürre gelişirse, antibiyotik tedavisi gerekebilir" şeklinde görüş verdi.

(İHA)