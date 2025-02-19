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Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.02.2025 13:03
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Kilim, çocuklarda uzun süren öksürüğün ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceği konusunda aileleri uyardı.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin

Çocukların en yaygın sağlık problemlerinden biri olan öksürük, çoğu zaman basit bir soğuk algınlığının belirtisi olarak düşünülebilir. Ancak öksürük, uzun süre devam ettiğinde, altta yatan farklı hastalıkların bir işareti olabilir. Dr. Kilim, ailelerin bu durumu ciddiye alarak erken müdahale etmelerinin önemine dikkat çekti.

"ÖKSÜRÜK, BİRÇOK HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR"

ÖKSÜRMEK

Uzm. Dr. Esra Kilim, öksürüğün pek çok farklı sağlık sorununun belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, "Çocuklarda uzun süre geçmeyen öksürüğün başlıca nedenleri arasında astım, alerjik hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları, reflü, bronşit ve nadiren de olsa daha ciddi solunum yolu hastalıkları bulunuyor. Ayrıca, çevresel faktörler ve sigara dumanı gibi zararlı maddelerin de çocuklarda öksürüğü tetikler" dedi.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARILAR VE ÖNERİLER

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Uzm. Dr. Esra Kilim, özellikle 3 hafta ve daha uzun süren öksürüklerde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Erken müdahale ile öksürüğün nedeninin doğru bir şekilde tespit edilebileceğini ve tedavi sürecinin hızlandırılabileceğini vurguladı. Ayrıca, çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için dengeli bir beslenme, yeterli uyku ve temiz hava gibi basit ama etkili önlemlerin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uzm. Dr. Esra Kilim, çocuklarda öksürüğün ateş, nefes darlığı, burun tıkanıklığı veya göğüs ağrısı gibi ek belirtilerle birlikte görülmesi durumunda, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, öksürüğün uyku düzenini bozması, beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilemesi veya çocuğun günlük aktivitelerinde zorluk oluşturması halinde de profesyonel yardım alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

(İHA)

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öksürük
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