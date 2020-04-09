Bebeğiniz sürekli parmak emiyorsa sebebi bunlar olabilir!

Bazı ultrason görüntülerinde, bebeklerin daha anne karnında parmak emmeye başladıkları görülür. Doğuştan gelen emme refleksi, bebeğin sağ kalmasını sağlar. İlk aylarda bebeğin beslenmesi için önem taşıyan emme refleksi, bebek yaş aldıkça davranışı sürdürmesine neden olur. Israrla parmak emme alışkanlığını sürdüren çocukların ebeveynlerinde çeşitli endişeler söz konusu olabilir. Sizin için doğru bilgilerle bebekler neden parmak emer sorusunu cevapladık.

BEBEKLER NEDEN PARMAĞINI EMER?

Bebeklerde görülen parmak emme davranışı içgüdüseldir. İlk 3-4 yaşa kadar parmak emmenin doğal ve kabul edilebilir olduğunu söyleyen uzmanlar, endişelenecek durum olmadığını belirtir. Ancak bu davranışın daha ileri yaşlara taşınması ebeveynlerde korkuya yol açar. Çoğu zaman sorunun temeline inmeden çocukları hızlı bir şekilde davranıştan vazgeçirmeye çalışan ebeveynler, çocukta travma oluşmasına neden olabilir. Bebeklerde görülen parmak emme davranışının birçok farklı sebebi vardır. İşte parmak emme sebepleri:

1. KEŞFETME

Yeni doğan bebek, beslenme ihtiyacını annesini emerek karşılar. Emerek doyuma ulaşan çocuk, birçok şeyi emerek psikolojik doyuma ulaşabileceğini düşünür. İlk yaşlarda başlayan parmak emme durumu, çocuk için bir nevi keşif aracıdır. Emerek dünyasını tanımlamaya çalışır. Çocuk ilk başlarda el ve ayak parmaklarını ağzına götürmeye başlar. Oyun yaşına geldiği zamanda da kıyafet, oyuncak, battaniye gibi nesneleri emdiği görülür. Zamanla bir keyif aracı haline gelen alışkanlık, çocuğun davranışı devam ettirmesine neden olur.