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Bebeğiniz sürekli parmak emiyorsa sebebi bunlar olabilir!

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeklerin parmak emmesi, ağlamaları kadar normal bir durumdur. Anne karnında emme refleksini geliştiren bebekler, belli yaşa kadar bu davranışı tekrar eder. Ancak ileri yaşlarda parmak emmeye devam eden çocukların ebeveynleri, çoğu zaman bu durumdan endişe duyar. Temel nedeni öğrenmek için çeşitli kaynaklardan araştırma yapan ebeveynlerin yanlış bilgiler edinmesi kaygıyı artırır.

Bebeğiniz sürekli parmak emiyorsa sebebi bunlar olabilir!

Bazı ultrason görüntülerinde, bebeklerin daha anne karnında parmak emmeye başladıkları görülür. Doğuştan gelen emme refleksi, bebeğin sağ kalmasını sağlar. İlk aylarda bebeğin beslenmesi için önem taşıyan emme refleksi, bebek yaş aldıkça davranışı sürdürmesine neden olur. Israrla parmak emme alışkanlığını sürdüren çocukların ebeveynlerinde çeşitli endişeler söz konusu olabilir. Sizin için doğru bilgilerle bebekler neden parmak emer sorusunu cevapladık.

BEBEKLER NEDEN PARMAĞINI EMER?

Bebeklerde görülen parmak emme davranışı içgüdüseldir. İlk 3-4 yaşa kadar parmak emmenin doğal ve kabul edilebilir olduğunu söyleyen uzmanlar, endişelenecek durum olmadığını belirtir. Ancak bu davranışın daha ileri yaşlara taşınması ebeveynlerde korkuya yol açar. Çoğu zaman sorunun temeline inmeden çocukları hızlı bir şekilde davranıştan vazgeçirmeye çalışan ebeveynler, çocukta travma oluşmasına neden olabilir. Bebeklerde görülen parmak emme davranışının birçok farklı sebebi vardır. İşte parmak emme sebepleri:

1. KEŞFETME

Yeni doğan bebek, beslenme ihtiyacını annesini emerek karşılar. Emerek doyuma ulaşan çocuk, birçok şeyi emerek psikolojik doyuma ulaşabileceğini düşünür. İlk yaşlarda başlayan parmak emme durumu, çocuk için bir nevi keşif aracıdır. Emerek dünyasını tanımlamaya çalışır. Çocuk ilk başlarda el ve ayak parmaklarını ağzına götürmeye başlar. Oyun yaşına geldiği zamanda da kıyafet, oyuncak, battaniye gibi nesneleri emdiği görülür. Zamanla bir keyif aracı haline gelen alışkanlık, çocuğun davranışı devam ettirmesine neden olur.

2. DİŞ ÇIKARMA

Yeni yeni diş çıkarmaya başlayan bebek daha önce deneyimlemediği bir durumla karşılaşır. Bu yüzden bebek, diş mineleri kaşındığı için çareyi parmaklarını ağzına götürmekte bulur. Kaşıntı sorununa çözüm bulduğunu düşünen bebek, davranışı ilerleyen zamanlarda devam ettirebilir.

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3. UYUMA

Bebekler hem anne karnında hem de anne kucağında kendini güvende hisseder. Konforlu alan olarak nitelendirilen anne kucağında, bebekler çoğu zaman emerken uykuya dalar. Çocuk ileri yaşlara geldiğinde, bu anılarını canlandırarak huzurla uyuyabileceğini düşünür. Bu sebeple, uyuyan çocukların parmak emdiğini görmek mümkündür.

4. OLUMSUZ DUYGU

Çocuğun parmak emme davranışını sürdürmesi kaygılı olduğu anlamına gelebilir. Olumsuz duygular yaşayan çocukların parmak emerek rahatlatmaya çalıştıkları görülür. Konforlu alanda bulunmak isteyen çocuk; utanma, sıkılma, korku gibi durumlarda gevşeyebilmek için parmak emer. Aynı şekilde aile içinde huzursuzluk varsa çocuk parmağını emerek güven ortamı yaratmaya çalışır.

5. DOYUMSUZLUK

Eğer bebek memeden erken kesilmişse emme güdüsünü tamamlayabilmek için parmağını emer. Bu durumlarda memeden kesilen bebeklerin, bir süre yalancı meme veya biberon kullanmaları önerilir.

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