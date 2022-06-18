Bebeğinize iyilik yapmıyorsunuz! Sonuçları kahredici olabilir

Su yaşamın kaynağı olsa da henüz yeni doğan bebekler için olay pek öyle gelişmiyor. Anne sütüyle beslenen yenidoğan bebeklere su içirilmesi büyük bir hata. Hatta bazen sonuçları kahredici bile olabilir.

Sıcak hava dalgalarının hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına almaya başladığı bu günlerde uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Sıcak hava dalgasıyla başa çıkmaya çalışırken anne sütüyle beslenen, özellikle 0-6 aylık bebeklere asla su vermemelisiniz.

Çocuk ve yetişkinler için su tüketimi önemliyken anne sütüyle beslenen bebekler için aynı şey söylenemez. Uzmanlar 6 aydan küçük bebeklere su verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR!

İngiliz sağlık kuruluşu NHS; anne sütüyle beslenen altı aylık küçük bebeklerin hava ne kadar sıcak olursa olsun asla su verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Hatta uyarısında küçük bir su damlası bile bebeğin hayatına neden olabilir dedi. Bunun nedeni; küçük bebeklere su verildiğinde midelerine aşırı yüklenme olması ve anne sütünün gerekli besinlerini almalarına engel olmasıdır.

Ayrıca bebeklerin potansiyel olarak ölümcül olduğu düşünülen hiponatremi ve su zehirlenmesi yaşamasına da neden olabilir. NHS'ye göre, mamayla beslenen bebeklere sıcak havalarda çok az su verilebilir. İnternet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "6 aylıktan küçük bebeklere, steril olmadığı için mutfaktaki musluktan doğrudan su kullanmamalısınız. Musluk suyunu önce kaynatmalı ve soğuduktan sonra içirmelisiniz."

SU BEBEKLER İÇİN NEDEN ZARARLIDIR?

Bebeklerin suya ihtiyacı yoktur. Altı aya kadar anne sütüyle beslenen çocuklara asla su verilmemeli, mamayla beslenen bebeklere ise hava sıcaksa az miktarda su verilebilir. Mayo Clinic'te beslenme uzmanı olan Katie Zeratsky'ye göre, altı aylıktan büyük çocuklar arada sırada bir yudum su içebilirler. Sözlerine şöyle devam etti: "Tüm sıvı ihtiyaçlarını hava ne kadar sıcak olursa olsun anne sütü veya bebek maması yoluyla karşılıyorlar."

Bir bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinler anne sütünde bulunur ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi almaları önemlidir. Bu nedenle bebeğinizi sadece anne sütüyle beslemelisiniz. Bu sayede ihtiyaç duyduğu proteinleri, vitaminleri ve tüm iyi şeyleri emme yetenekleri üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.



