KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası

Bebeğinizin odasında sağlıklı bir atmosfer yaratmak için her detaya özenle yaklaşmalısınız. Çünkü bebeğinizin odası sadece uyuduğu bir alan değil aynı zamanda huzurunu etkileyen önemli bir faktördür. İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası

1. Düzenli olarak havalandırma yapın!

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 1
Bir bebeğin odasındaki en önemli unsurları sorsanız, kuşkusuz söyleyeceğimiz ilk şey bebeğe sürekli temiz hava sağlamak deriz. Özellikle sabah saatlerinde muhakkak odayı havalandırın. Ağır havanın dışarı çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca günün diğer saatlerinde bebeğiniz çok daha iyi uyur.

2. Ağır kokulu ürünlerle vedalaşın!

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 2


Keskin kokulu temizlik ürünleri bebekler için oldukça rahatsız edicidir. Size hoş gelen kokular bebeğiniz için ağır bir koku kalabilir. Bebeklerin solunum sistemi oldukça hafif olduğu için doğal ürünleri tercih etmek her zaman daha iyi bir seçenektir.

3. Toz tutan eşyaları azaltın!

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 3
Bir odada en çok toz tutan eşyalar genelde peluş oyuncaklar, kalın halılar ve ağır perdeler şeklinde sıralayabiliriz. Özellikle bebeğinizin alerji riskini azaltmak için bu tarz eşyaları minumuma indirin. Bebeğiniz için daha sade bir oda kurun.

4. Nem dengesine dikkat edin!

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 4
Bebek için tehlikeli olan şeylerden biri de çok kuru havadır. Kuru hava, bebeğinizin burnunun tıkanmasına ve cildinin de hassaslaşmasına neden olur. Fazla nem olması da odadaki küf oluşumunu tetikler. Bu yüzden odadaki nem oranını dengede tutmalısınız. İdeal nem oranı genellikle yüzde 40-60 arası kabul edilir.

5. Oda sıcaklığını doğru ayarlayın!

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 5


Bebek odasının aşırı sıcak olması sanıldığı kadar iyi değildir. Çok sıcak bir ortam bebeğin kaliteli ve derin bir uyku uyumasını sağlamaz. Genellikle ideal olan derece 20-22 arası değişkenlik gösterir. Bebeğinizi kat kat giydirmek yerine oda sıcaklığını dengede tutun.

6. Doğal ışıktan faydalanın.

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 6
Gün ışığı alan odalar çok daha ferah hissettirir. Gün içinde odanın perdelerini açın ve güneş ışığının içeri girmesin izin verin. Akşam saatlerinde de sakin ışıklar tercih edin. Bebeğinizin uyku düzeni için önemli bir maddedir.

7. Güvenli tekstil ürünleri kullanın.

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 7
Kullandığınız tüm ürünlerde mümkün olduğunda pamuklu ürünler tercih etmeye dikkat edin. Sentetik kumaşlar bazı bebeklerde cilt hassasiyetine yol açarken, pamuklu ve nefes alan kumaşlar bebeğinizi çok daha iyi hissettirir. Ayrıca yeni alınan ürünleri de kullanmadan önce mutlaka yıkayın.

8. Elektroniği de minimum seviyede tutun.

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 8


Bebeğiniz için gerekli tüm teknolojik eşyaları alma gerekliliğini anlıyoruz fakat bebek odasını küçük bir teknoloji merkezine çevirmek pek mantıklı olmayabilir. Özellikle uyku saatlerinde bebeğiniz için çok daha sessiz ve dingin bir ortam oluşturun.

9. Düzenli olarak odayı temizleyin.

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 9
Bebek odasında hijyen oldukça önemli ama bunu da abartmadan yapmalısınız. Günlük olarak küçük temizlikler yapın. Bebeğinizin çarşaflarını mutlaka düzenli olarak temizleyin. Kimyasal ürünler kullanmak yerine doğal ürünler tercih edin.

10. Odaya huzurlu bir atmosfer katın.

Bebeğinizin odasında daha sağlıklı bir atmosfer yaratmanın 10 püf noktası 10
Odayı dekore ederken daha çok huzuru ön plana çıkarın. Odanın renkleri ve görünümü de buna göre şekillensin. Çok fazla eşya ile odayı doldurmayın ve yumuşak tonlar tercih edin. Bebekler bulundukları ortamın enerjisini anında hissederler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keneyi uzak tutan 4 koku: Oturduğunuz yere dökmeniz yeterliKeneyi uzak tutan 4 koku: Oturduğunuz yere dökmeniz yeterli
Astrolojiye göre anlaşması en zor 5 erkek burcuAstrolojiye göre anlaşması en zor 5 erkek burcu

Anahtar Kelimeler:
bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.