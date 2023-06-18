Bebek arabasının altına torpil atan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Düzce'de seyir halindeki otomobilden bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadının yakınına torpil atılması araç kamerasınca kaydedildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Körpeşler Mahallesi'nde dün akşam kaldırımda bebek arabasıyla evine doğru yürüyen kadının yakınına seyir halindeki otomobilden torpil fırlatıldı.

Torpilin patlamasıyla büyük korku yaşayan anne, ağlayan 6 aylık bebeğini kucağına alarak sakinleştirdi.

Otomobil hızla bölgeden uzaklaşırken, bu anlar başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere ulaşan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerinden aracı belirleyen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.K. ve O.S.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"CEZALARI NEYSE ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM"

Baba Doğancan Acar, gazetecilere, yakınlarıyla dondurma yemeye giden eşinin dönüşte kaldırımda yürüdüğü esnada bir otomobilden bebek arabasına doğru torpil fırlatıldığını belirterek, "Allah'tan bebek arabasının içine denk gelmiyor. Tabii çocuk haliyle biraz korkmuş. Daha sonra biz de arkadan gelen aracın kamerasından plakalarına ulaşıp emniyete bildirdik. Onlar da çok şükür gerekeni yaptılar." dedi.

Ekiplere teşekkür eden Acar, "Bu tarz olayların yaşanmaması için cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Panikledik, çok korktuk. Hastaneye gitmek istedik ama çocukta bir şey olmadığını gördük. Önceliğimiz çocuk olduğu için sıkıntı olmayınca gelip şikayetçi olduk." diye konuştu. (AA)

