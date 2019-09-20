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Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!

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BEBEK HABERLERİ  | 06.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

İlk kez bebeğinize banyo yaptıracaksanız, bu biraz zor olabilir. Özellikle ilk birkaç ay boyunca bebeğinizi güvenli ve rahat tutmak önemlidir ve bu süre içinde banyo yaptırmak zordur. Doğru malzeme ve uygulama ile hem sizin hem bebeğiniz için banyo eğlenceli, neşeli ve aranızdaki bağı güçlendiren bir aktiviteye dönüşebilir.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!

Önceden tüm malzemeleri hazırlayın

Bebeğinize banyo yaptırmadan önce tüm malzemelerinizi hazırlayın. İlk günlerde deneyiminiz olmadığı için her şeyin hazır olması sizin rahat olmanızı sağlayacaktır.

Bebeğinizin banyosu için ihtiyacınız olanlar:

  • Küvet,
  • Hipoalerjenik bebek şampuanı,
  • Banyo havlusu,
  • Havlu içine müslin bez,
  • Suyu dökmek için maşrapa

Bebeğinize banyo yaptırmadan önce yukarıdaki malzemeleri hazır edin. İsteğe bağlı olarak, bebeğin oynaması için küvete birkaç banyo oyuncağı koyabilirsiniz. Saç fırçası, bebek yağı, bir bebek bezi, pişik kremi, bebeğinizin giysileri ve havlusunu önceden hazırlayın.

Hareketinize uygun kıyafetler seçin

Islanınca ve sabunlanınca umursamadığınız şeyler giyin. Kollarınızı sıvayıp, saat, yüzük ve bilezik gibi takılarınızı çıkarın. Giysilerinizde bebeğinizin cildini çizebilecek fermuar veya iğne olmadığından emin olun.

Bebeğinizin boynunu destekleyecek küvetler tercih edin

Bebeğin boynunu ve başını destekleyecek şekilde bebek küvetleri tercih edin. İçine bebeğin suya batık olmasını engelleyen aparatlardan kullanabilirsiniz. Birkaç santim ile küveti doldurmak için suyu açın ve sıcaklığı test edin. Emin olmak için dirsek, bilek ya da özel bir banyo termometresi kullanabilirsiniz. Bir bebeğin banyosu için ideal sıcaklık ise 35 ile 37 derece arası olarak kabul ediliyor. Bebekleri, su olan küvete tek başına asla bırakmayın. Mutlaka başından destekleyecek şekilde tutun. Küvete önce ayaklarını sokarak içine başından destek olarak yatırın. Tek eliniz ile tüm banyo süresi boyunca bebeğinizi başı, boynu ve sırtından destekleyin.

Bebeğinizi yıkamaya başlayabilirsiniz

Bebeğinizin vücudunu ıslatmak için maşrapa kullanın. Bebeğinizin yüzünü, vücudunu, kol ve bacaklarını yıkamak için yumuşak bir bez kullanın. Bebeğinizin gözleri ve kulaklarını silmek için de pamuk kullanın.

Şampuan seçiminde hassas davranın

Bebeğinizi yıkarken bebek şampuanı kullanın. Bu şampuanla hem başını hem de vücudunu yıkayın. Nesillerdir annelerin bir numaralı tercihi olan Dalin Bebek Şampuanı, klinik testlerle kanıtlanmış, göz yakmayan saf ve yumuşak formülü ile bebeğinize özel olarak geliştirilmiştir. İlk günden itibaren hem saçında hem cildinde güvenle kullanabilir, mis kokulu Dalin banyolarının keyfini çıkarabilirsiniz!

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