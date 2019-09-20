Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!

Önceden tüm malzemeleri hazırlayın

Bebeğinize banyo yaptırmadan önce tüm malzemelerinizi hazırlayın. İlk günlerde deneyiminiz olmadığı için her şeyin hazır olması sizin rahat olmanızı sağlayacaktır.

Bebeğinizin banyosu için ihtiyacınız olanlar:

Küvet,

Hipoalerjenik bebek şampuanı,

Banyo havlusu,

Havlu içine müslin bez,

Suyu dökmek için maşrapa

Bebeğinize banyo yaptırmadan önce yukarıdaki malzemeleri hazır edin. İsteğe bağlı olarak, bebeğin oynaması için küvete birkaç banyo oyuncağı koyabilirsiniz. Saç fırçası, bebek yağı, bir bebek bezi, pişik kremi, bebeğinizin giysileri ve havlusunu önceden hazırlayın.

Hareketinize uygun kıyafetler seçin

Islanınca ve sabunlanınca umursamadığınız şeyler giyin. Kollarınızı sıvayıp, saat, yüzük ve bilezik gibi takılarınızı çıkarın. Giysilerinizde bebeğinizin cildini çizebilecek fermuar veya iğne olmadığından emin olun.

Bebeğinizin boynunu destekleyecek küvetler tercih edin

Bebeğin boynunu ve başını destekleyecek şekilde bebek küvetleri tercih edin. İçine bebeğin suya batık olmasını engelleyen aparatlardan kullanabilirsiniz. Birkaç santim ile küveti doldurmak için suyu açın ve sıcaklığı test edin. Emin olmak için dirsek, bilek ya da özel bir banyo termometresi kullanabilirsiniz. Bir bebeğin banyosu için ideal sıcaklık ise 35 ile 37 derece arası olarak kabul ediliyor. Bebekleri, su olan küvete tek başına asla bırakmayın. Mutlaka başından destekleyecek şekilde tutun. Küvete önce ayaklarını sokarak içine başından destek olarak yatırın. Tek eliniz ile tüm banyo süresi boyunca bebeğinizi başı, boynu ve sırtından destekleyin.