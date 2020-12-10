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Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

10.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince kullanılmayan bir evde uyuşturucu arama köpeği Larissa ile yapılan aramada, bebek bezinden uyuşturucu madde çıktı.Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince kullanılmayan bir evde uyuşturucu arama köpeği Larissa ile yapılan aramada, bebek bezinden uyuşturucu madde çıktı.
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında narkotik köpeği Larissa ile kullanılmayan tek katlı bir binada arama yapıldı. Larissa’nın bebek bezine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, bebek bezine sarılı; fişeklenmiş halde 110 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, fişeklenmiş halde 35 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 2 adet defter ve saç tokaları ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı.

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

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