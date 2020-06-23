Bebek emzirirken sık sık yapılan hatalar, doğru emzirme yöntemleri

Bebeği rahat bir pozisyonda tutmak, bir koordinasyon yeteneği ve sabır gerektirir. Doğru teknikler ve yapılmaması gerekenler bilindikten sonra emzirme dönemi çok daha rahat geçecektir.
Yeni doğan bebek emzirme pozisyonları arasında çoğu annenin en rahat olarak değerlendirdiği pozisyondur. Bu pozisyonda bebeğinizi emzirmek için olabildiğince dik bir şekilde arkanıza yastık koyarak oturun. Bebeğinizi karın bölgesi size bakacak ve kafası bileğinize gelecek şekilde kucağınıza alın. Kulağı, omuzları ve kalçası aynı hizada olmalı. Bebeğinizin emzirmeyi engellememesi için sizin tarafınızda kalan kolunu sabit bir pozisyona alın. Memenizi boşta kalan elinizle ve bütün parmaklarınızla destekleyin fakat meme ucuna yakın olmasın. Memenizi hafifçe kaldırarak bebeğinizin alt dudağına sürtün. Refleks olarak bebeğinizin ağzı açılacaktır, ağzı açıldığında hızlıca memenize doğru yaklaştırın. Kesinlikle bebeğinizin üstüne doğru eğilmeyin. Eğer bebeğinizi açık alanda emzirecekseniz, rahat etmeniz açısından emzirme önlüğü kullanabilirsiniz.
Bebeğinizi vücudu ve bacakları kolunuzun altında kalacak şekilde ve sanki bir futbol topunu tutar gibi kafası elinizde olacak şekilde tutun. Parmaklarınızla memenizi destekleyin ve bebeğinizi sıkıca kavrayın. Emzirirken muhakkak bebeğinizin bacaklarının sabit kalmasına dikkat edin fakat bunu yaparken bebeğinizi çok sıkmayın. Bebeğinizin rahat bir pozisyonda olmasına dikkat edin. Bu pozisyon, sezaryen doğum yapan anneler için de uygundur. Böylelikle abdominal sakatlanmalardan (dikiş yeri) korunmuş olunur. Eğer bebeğiniz çok küçükse veya prematüre doğum yaptıysanız, bu durumda da futbol pozisyonu idealdir.
Sezaryenle doğum yaptıysanız veya dikişleriniz varsa yan yatarak emzirmek oturmaktan daha rahat olabilir. Bunun için siz ve bebeğiniz birbirinize bakar şekilde yan yatmalısınız. Ayrıca bu pozisyon, bebeğinizi geceleri emzirmeye kalktığınız zaman da daha pratik olabilir.
Bu pozisyonda bebeğinizi başı ve omurgası dik olacak şekilde, bacaklarını açarak kucağınıza oturtun. Eğer bebeğinize yeterince destek sağlayabiliyorsanız, yeni doğan bebeğiniz için de bu pozisyonu tercih edebilirsiniz. Ancak yardımsız oturabilecek bebekleri emzirmek için daha uygun bir pozisyondur. Dik oturarak emzirme aynı zamanda reflü ya da kulak enfeksiyonları olan bebekler için de en rahat emzirme pozisyonudur.
Bebeğinizi emzirirken göğsünüzü bebeğinize yaklaştırmanız, sırt ve kalçanızın hizalanması önemlidir. Ancak omurganızı eğmeniz ve sırtınızda gereksiz bir gerginlik yaratmanız tavsiye edilmez. Eğilmek ilk başlarda daha pratik görünse de bir süre sonra acı vermeye başlayacaktır.
Emzirirken bebeği sadece bir kolla tutmak ve diğer eli destek için kullanmak yerine başka bir işle meşgul olmak oldukça tehlikelidir. Eğer anne oturuyorsa ve yeterli sayıda destek yastığına sahipse, bunu güvenli hale getirebilir. Bununla birlikte diğer el, ekstra bir denge için ihtiyaç duyulduğu anda hazır olmalıdır. Bu nedenle emzirirken bir yandan başka bir işle meşgul olmamak gerekir.
Emzirirken, bebeğinizi sıkı sıkıya tuttuğunuzdan emin olmanız gerekir. Özellikle yorgun ya da uykuluysanız bebeğinizi gevşek tutma riskiniz bulunur. Desteğin yetersiz olması, bebeğin düşmesine neden olabilir. Eğer bir süre sonra kollarınız yorulursa biraz daha fazla destek yastığı ekleyebilirsiniz.
Birçok kadın, emzirmeye başladıktan kısa bir süre sonra, bebeğini beslemek için yeterli süt üretemediğini hisseder. Gerçek şu ki, tüm kadınların sadece% 1'i fiziksel problemlerden ötürü bebeğini emziremiyor. Oysa yapmanız gereken içgüdülerinize güvenmeniz ve bebeğinizin ihtiyaçlarına kulak vermeniz. Çoğu anne bu iki şeyi yapmadan, bebeğinin yeterli süt almadığına kanaat getiriyor ve ihtiyaç olmadığı halde takviye besinlere geçiyorlar. Eğer bebeğinizin kilosu ve değiştirdiğiniz bez sayısı normalse, süt yetmeme sorunu da yok demektir.
Bebeğinizi emzirmeye başladığınız ilk zamanlarda biraz acı yaşamanız normal ancak bu fazla uzun sürmemeli. Eğer her emzirdiğinizde canınız acıyorsa, yanlış emzirme teknikleri uyguluyor olabilirsiniz. Bu yüzden de bebeğiniz memenizi iyi kavrayamıyor ve sadece uç kısmını ağzına alıyor olabilir. Doğru olanı bulana kadar emzirme pozisyonunuzu değiştirin ve memenizin sadece uç kısmını değil, kahverengi kısmını da bebeğinizin ağzına vermeye çalışın. Bu şekilde acısız şekilde emzirebilirsiniz. Ancak bu yöntemleri denemenize rağmen hala acı duyuyorsanız, bebeğinizin dil veya dudak bağı olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza başvurmalısınız.
Bebeğiniz 6 aylık olana kadar su içme ihtiyacı hissetmez. Anne sütünün %80’i sudan oluşur, yani bebeğim susuz kalıyor diye endişe etmenize gerek yoktur. İlk 6 ay boyunca bebeğinizi sık sık emzirmeniz ve onu aç bırakmamanız yeterli olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum