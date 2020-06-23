Bebek emzirirken sık sık yapılan hatalar, doğru emzirme yöntemleri

Bebeği rahat bir pozisyonda tutmak, bir koordinasyon yeteneği ve sabır gerektirir. Doğru teknikler ve yapılmaması gerekenler bilindikten sonra emzirme dönemi çok daha rahat geçecektir. Emzirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Hamileyken, vücudunuz kolostrum üretmeye başlar. Kolostrum, bebeğinizin yaşamının ilk birkaç gününde ihtiyacı olan besin açısından zengin bir mucizedir. İki ila üç gün sonra vücudunuz tipik olarak süt üretmeye başlar, ancak bazı anneler için beş veya altı gün sürebilir. Böyle bir durumda endişelenmeyin.

Bebeğinizi oturarak emzirecekseniz, rahat ve sırtınızı dayayabileceğiniz bir koltuk veya sandalyeye oturmaya çalışın. Kolçakları olan koltuk veya sandalye daha iyi bir seçenek olabilir. Bu sayede bebeğinizin yüzü göğüs hizanıza gelir ve emzirirken eğilmek zorunda kalmazsınız.

Doğum gerçekleştikten sonraki ilk 6 hafta boyunca bebeğinizi sık sık emzirmelisiniz. Günde ortalama 10-11 defa bebeğinizin beslenmesi gerekir. Ancak her bebeğin ihtiyacı farklıdır, bu sayı daha az da olabilir, daha çok da. Bebeğiniz büyüdükçe emzirme sıklığı da azalacaktır.

Bebek emzirme süresi tek memede ortalama 15-20 dakika olmalı, eğer bebek emmeye devam etmek isterse diğer memeye geçilmeli.

Eğer iş hayatına dönecekseniz veya bebeğinizden bir süre ayrı kalmanız gerekiyorsa, süt sağmanız gerekir. Süt sağmak başlangıçta size zor gelebilir ve pek fazla süt elde edemeyebilirsiniz. Genelde bebeğinizi emzirdikten hemen sonra denerseniz, daha kolay süt çekebilirsiniz. Bebek Emzirme Teknikleri 1. Beşik pozisyonu Yeni doğan bebek emzirme pozisyonları arasında çoğu annenin en rahat olarak değerlendirdiği pozisyondur. Bu pozisyonda bebeğinizi emzirmek için olabildiğince dik bir şekilde arkanıza yastık koyarak oturun. Bebeğinizi karın bölgesi size bakacak ve kafası bileğinize gelecek şekilde kucağınıza alın. Kulağı, omuzları ve kalçası aynı hizada olmalı. Bebeğinizin emzirmeyi engellememesi için sizin tarafınızda kalan kolunu sabit bir pozisyona alın. Memenizi boşta kalan elinizle ve bütün parmaklarınızla destekleyin fakat meme ucuna yakın olmasın. Memenizi hafifçe kaldırarak bebeğinizin alt dudağına sürtün. Refleks olarak bebeğinizin ağzı açılacaktır, ağzı açıldığında hızlıca memenize doğru yaklaştırın. Kesinlikle bebeğinizin üstüne doğru eğilmeyin. Eğer bebeğinizi açık alanda emzirecekseniz, rahat etmeniz açısından emzirme önlüğü kullanabilirsiniz.

2. Futbol pozisyonu Bebeğinizi vücudu ve bacakları kolunuzun altında kalacak şekilde ve sanki bir futbol topunu tutar gibi kafası elinizde olacak şekilde tutun. Parmaklarınızla memenizi destekleyin ve bebeğinizi sıkıca kavrayın. Emzirirken muhakkak bebeğinizin bacaklarının sabit kalmasına dikkat edin fakat bunu yaparken bebeğinizi çok sıkmayın. Bebeğinizin rahat bir pozisyonda olmasına dikkat edin. Bu pozisyon, sezaryen doğum yapan anneler için de uygundur. Böylelikle abdominal sakatlanmalardan (dikiş yeri) korunmuş olunur. Eğer bebeğiniz çok küçükse veya prematüre doğum yaptıysanız, bu durumda da futbol pozisyonu idealdir. 3. Yan yatma Sezaryenle doğum yaptıysanız veya dikişleriniz varsa yan yatarak emzirmek oturmaktan daha rahat olabilir. Bunun için siz ve bebeğiniz birbirinize bakar şekilde yan yatmalısınız. Ayrıca bu pozisyon, bebeğinizi geceleri emzirmeye kalktığınız zaman da daha pratik olabilir. 4. Dik emzirme pozisyonu Bu pozisyonda bebeğinizi başı ve omurgası dik olacak şekilde, bacaklarını açarak kucağınıza oturtun. Eğer bebeğinize yeterince destek sağlayabiliyorsanız, yeni doğan bebeğiniz için de bu pozisyonu tercih edebilirsiniz. Ancak yardımsız oturabilecek bebekleri emzirmek için daha uygun bir pozisyondur. Dik oturarak emzirme aynı zamanda reflü ya da kulak enfeksiyonları olan bebekler için de en rahat emzirme pozisyonudur.

Yanlış Emzirme Teknikleri 1. Kambur durmak Bebeğinizi emzirirken göğsünüzü bebeğinize yaklaştırmanız, sırt ve kalçanızın hizalanması önemlidir. Ancak omurganızı eğmeniz ve sırtınızda gereksiz bir gerginlik yaratmanız tavsiye edilmez. Eğilmek ilk başlarda daha pratik görünse de bir süre sonra acı vermeye başlayacaktır. 2. Bebeği tek kolla tutmak Emzirirken bebeği sadece bir kolla tutmak ve diğer eli destek için kullanmak yerine başka bir işle meşgul olmak oldukça tehlikelidir. Eğer anne oturuyorsa ve yeterli sayıda destek yastığına sahipse, bunu güvenli hale getirebilir. Bununla birlikte diğer el, ekstra bir denge için ihtiyaç duyulduğu anda hazır olmalıdır. Bu nedenle emzirirken bir yandan başka bir işle meşgul olmamak gerekir. 3. Bebeği gevşek tutmak Emzirirken, bebeğinizi sıkı sıkıya tuttuğunuzdan emin olmanız gerekir. Özellikle yorgun ya da uykuluysanız bebeğinizi gevşek tutma riskiniz bulunur. Desteğin yetersiz olması, bebeğin düşmesine neden olabilir. Eğer bir süre sonra kollarınız yorulursa biraz daha fazla destek yastığı ekleyebilirsiniz. Emzirmeyle İlgili Yapılan Hatalar 1. Yeterince süt üretemediğini düşünmek Birçok kadın, emzirmeye başladıktan kısa bir süre sonra, bebeğini beslemek için yeterli süt üretemediğini hisseder. Gerçek şu ki, tüm kadınların sadece% 1'i fiziksel problemlerden ötürü bebeğini emziremiyor. Oysa yapmanız gereken içgüdülerinize güvenmeniz ve bebeğinizin ihtiyaçlarına kulak vermeniz. Çoğu anne bu iki şeyi yapmadan, bebeğinin yeterli süt almadığına kanaat getiriyor ve ihtiyaç olmadığı halde takviye besinlere geçiyorlar. Eğer bebeğinizin kilosu ve değiştirdiğiniz bez sayısı normalse, süt yetmeme sorunu da yok demektir.