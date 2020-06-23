Bebek gazı nasıl çıkarılır?

Bebeklerde genellikle yenilen gıdanın yeterince parçalanmayıp hazmedilememesinden ya da bebeğin hava yutmasından kaynaklanan gaz, anne ve babaların korkulu rüyasıdır. Gaz sancılarıyla ağlayan bebeğinizin karşısında kendinizi çaresiz hissediyorsanız sakın endişelenmeyin. Zira, bu sorunu kolayca çözebilmenizi sağlayacak birçok ipucu var. Bebeğiniz dizlerini karnına doğru çekip ağlıyorsa, yüksek bir ihtimalle karnında gaz sancısı vardır. Bebeğinizin gaz sancısı çekmesini mutlak biçimde engelleyemeyecek olsanız dahi, sancıyı azaltmak, gazını çıkarmak ve bir sonraki sefere dek ona huzurlu nefesler aldırmak için bazı çözümler mevcut. Bebeklerde Gaz Neden Olur? Bebeklerde gaz sancısı çoğu zaman sizi emerken göğsünüzü tam olarak kavrayamaması ve hava yutmasından dolayı oluşur. Bebeğiniz emdiği süt ile birlikte hava da yutunca bağırsaklarında oluşan hava baloncukları bebeğinizin karnında gaz sancıları oluşmasına yol açar. Eğer bebeğinizi biberon ile besliyorsanız, kullandığınız biberon deliğinin yeterli genişlik ya da darlıkta olduğundan emin olmalısınız. Uygun olmayan boyutta biberon deliği bebeğinizin hava yutmasına ve gaz oluşumuna sebep olur.

Bebeğinizin ayaklarını sıcak tutmak, gaz oluşumunu engellemenin en kolay yollarından biridir. Soğuk, bebeğinizde gaz yapar. Eğer bebeğiniz mama ile besleniyorsa mamasının ılık olmasına dikkat etmelisiniz. Mamanın soğuk olması da gaz sancısı oluşmasına sebep olur. Bebeğinizin Gaz Sancısı Çektiğini Nasıl Anlarsınız? Bebeklerin narin bedenleri aklınızın ucundan geçmeyecek kadar hassas bir biçimde sancıya kapılmış bile olabilir. Bebek gazı çıkarma yöntemlerine bakmadan önce bebeğinizin gaz sancısı çektiğinden emin olmanız gerekir. Eğer bebeğiniz durdurulamaz şekilde ağlıyorken dizlerini karnına çekiyorsa

Karnını yokladığınızda elinize sert geliyorsa ve şiş gibi bir görünüme sahipse

Emmek istediği halde emerken birden bire huzursuz olup bırakıyorsa ve ağlamaya devam ediyorsa

Emdikten sonra ağlamaları artıyorsa ve daha da huzursuz oluyorsa sancıları gazdan dolayıdır. Bebeğin Gazı Nasıl Çıkarılır? Uzun süren ağlamalar, bitmeyen gaz sancıları, uykusuz geçen geceler... Öncelikle bebeğinizin huzursuz halini dindirmek için yüzünüzdeki ve davranışlarınızdaki endişeli hali kontrol altına almalısınız. Bebeğiniz sizin tüm düşüncelerinizi ve hareketlerinizi hissedebilir. Sancıları dinse bile huzursuz havanın kokusu yayıldıkça o da kendini rahat hissetmeyecektir. Bebeğinizin gazını çıkarıp ağrılarını dindirmek için en etkili yollardan biri bisiklet hareketidir. Bebeğinizin bacaklarını ellerinizle tutup sanki bisiklete biniyormuş gibi çevirirseniz bebeğinizin gaz çıkarması kolaylaşacaktır. Bebeğiniz geğirtme pozisyonları ve bisiklet hareketiyle yine de gaz çıkarmıyorsa yemekten sonra 5 ya da 10 dakika kadar yüzükoyun yatırın. Bebeğinizin karnındaki hava ile sütün birbirinden ayrılmasını sağlayacak bu hareketten sonra tekrar geğirmesini sağlayacak pozisyonları uygulayabilirsiniz.

Normal şartlarda bebeğin yüzükoyun uyuması doktorlar tarafından tavsiye edilmese de yeni beslenmiş bir bebeğin gazını henüz çıkarmadığı durumda, yanındakilerin gözetimi altında karnının üstüne yatırılması ona yardımcı olacaktır. Fakat karın üstü yatma pozisyonun kısa sürmesine dikkat edin. Bebeğinize yardımcı olmak isterken yanlış yöntemlere başvurup sancıyı artırabilir ya da zaman kaybedip işleri bir parça zorlaştırabilirsiniz. Sorunu tanımlamadıkça bulduğunuz çözüm yolları sizi bir yere vardırmayan, zaman alan yöntemlerden ibaret olabilir. Bebeğin Gazı Çıkmıyorsa Ne Yapılmalı? Sindirime bağlı sancılar sebebiyle rahatsızlık çeken bebeğinizin gaz sancıları bu yöntemlere rağmen geçmek bilmiyorsa lütfen doktorunuza başvurunuz. Bilinçsizce yakınlarınız tarafından size önerilen gaz sancısı ilaçlarını bebeğinize vermeyiniz. Bitkisel ilaçlar da bebeğiniz için tehlikeli olabilir çünkü onun neye alerjisi olduğunu dahi henüz bilmiyorsunuz. İnatçı gaz sancıları için doktora gitmelisiniz, gidene dek bu metotları uygulamaya devam edebilirsiniz.

Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir? Bebeğinizin gaz sancısını giderseniz de asıl amacınız bir daha oluşmamasını ya da en azından daha hafif şekilde oluşmasını sağlamaktır. Bebeğinizin gaz sancısı çekmesinin başlıca sebeplerinden birisi anneden ya da biberondan olması fark etmeksizin yaşanan emme problemidir. Bebek hızla emerken sütle birlikte hava yutmaktadır. Bu sebeple bebeğiniz süt emerken göğsünüzü ya da biberonu tam olarak kavradığından emin olmanız gerekir. Biberon kullanımında dikkat edeceğiniz bir diğer husus ise deliğinin çok büyük ya da çok küçük olmamasıdır. Kullandığınız biberonun bebeğinizin yaş aralığına uygun olduğundan emin olun.

Bebeğinizin gaz sancısı çekmemesi için, gazını besledikten hemen sonra çıkarmaya özen göstermelisiniz. Eğer bebeğiniz emiyorsa emme aralarında bir memeden diğerine geçiş yaparken de gazını çıkarabilirsiniz. Beslenmesi bittikten sonra bebeğinizi kucağınızda yarım saat kadar dik şekilde tutarsanız bu, bebeğin midesinin rahatlamasını sağlar ve gaz sancısı oluşmasını engeller.

Bebeğinizin ayaklarını sıcak tutun ve gaz sancılarının oluşmasının ya da artmasının önüne geçin.

Mama çağına geçmiş bebeklerin gazları yine soğukla alakalı olabilir. Bebeğinizin mamasının ılık olmasına özen gösteriniz.

Bebeğinizin yaparken eğlendiği aktivitelerde bulunmanız iyi bir çözüm olabilir. Bebek Gazı Çıkarma Aleti Bebek gazı çıkarma aparatı, sırtını pışpışlamaktan daha kolay bir yöntem olmasa da sonuca daha çabuk ulaşmanızı sağlayabilir. Doğal ve anlık gaz çıkarıcı bir çözüm sunan bu aparatla bebek gazını kolaylıkla giderebilirsiniz. Bebek gazı çıkarma aparatları bebek bedenine uygun, yumuşak ve yuvarlak ucuyla, içi boş esnek tüpüyle sizin içinizi rahatlatacak bir çözüm yoludur. Bu aparatı edindikten sonra kullanmak için bebeğinizi, altını değiştirdiğiniz zamanki pozisyonda yatırıp altına bebek bezini koyun. Aparatın yumuşak ve yuvarlak ucunu bebeğiniz makatına yavaşça yerleştirin. Aparatın durdurucu noktasından daha ileriye götürmeyin. Bebeğinizden gelecek gaz sesini dinledikten sonra aparatı çıkarın ve imha edin. Bebeklerde Gaz Çıkarma Hareketleri Bebeğinizin geğirmesini sağlamak, karnında biriken gazın vücudundan çıkması için iyi bir yol olabilir. Bebeğinizi geğirtmek için uygulanabilecek bazı pozisyonlar vardır.

Bebeğinizi oturur pozisyonda kucağınızda tutun ve sırtına yavaş yavaş vurun.

Bebeğinizi omzunuza alarak dik bir pozisyonda tutun ve sırtına yavaş yavaş vurun.

Bebeğinizi kucağınıza yüzükoyun biçimde yatırın ve sırtını sıvazlayın.

Bebeğinizi yine yüzükoyun şekilde kolunuzun üzerine boylu boyunca yatırın ve bebeğinizin kafasını elinizle tutup arkadan sırtına yavaşça vurun. Geğirtme pozisyonları dışında bebeğinizin gazını çıkarmak için uygulayabileceğiniz hareketlerinden biri de yukarıda bahsedildiği gibi bisiklet sürme hareketidir. Bu, bebeğinizin karnını harekete geçirtecek ve gazını çıkarmasına yardımcı olacak bir harekettir. Bunun dışında bebeğinizi yine sırt üstü yatırıp karnına avuç içinizle oval hareketlerle masaj yapın. Bu masaj onun rahatlamasını ve sancılarının azalmasını sağlayacaktır. Yeni Doğan Bebeklerde Gaz Çıkarma Yöntemleri Bebeğinizin artan huzursuzluğuna ve yardım çığlığı minvalindeki ağlama sesine başka anlam bulamadığınızda, on ya da yirmi günlük bebeğinizin küçük vücudunda gaz olduğu fikrine varabilirsiniz. Hareket etmemeleri, sürekli yatar durumda olmaları, gaz sancısı çekmelerini kaçınılmaz bir sonuç haline getiriyor. Yeni doğan bebeklerde gaz spazmını engellemek için sertleşen karın duvarını yumuşatmaya yönelik masaja başlayabilirsiniz. Onu masaj için uygun hale getirmek için kucağınıza yatırın ve bacaklarınıza alarak hafifçe sallayın. Diğer taraftan avuç içlerinizi birbirine iyice sürtün ve ısınmalarını sağlayın. Isınan avuç içlerinizi bebeğinizin karnına kapatın. Bu sıcak uygulama onun spazmlarını giderirken siz de rahatlayan bebeğinizin karın masajına başlayabilirsiniz.