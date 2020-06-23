Bebek gazı nasıl çıkarılır?

Bebeklerde genellikle yenilen gıdanın yeterince parçalanmayıp hazmedilememesinden ya da bebeğin hava yutmasından kaynaklanan gaz, anne ve babaların korkulu rüyasıdır. Gaz sancılarıyla ağlayan bebeğinizin karşısında kendinizi çaresiz hissediyorsanız sakın endişelenmeyin. Zira, bu sorunu kolayca çözebilmenizi sağlayacak birçok ipucu var. Bebeğiniz dizlerini karnına doğru çekip ağlıyorsa, yüksek bir ihtimalle karnında gaz sancısı vardır. Bebeğinizin gaz sancısı çekmesini mutlak biçimde engelleyemeyecek olsanız dahi, sancıyı azaltmak, gazını çıkarmak ve bir sonraki sefere dek ona huzurlu nefesler aldırmak için bazı çözümler mevcut.
Bebeklerde gaz sancısı çoğu zaman sizi emerken göğsünüzü tam olarak kavrayamaması ve hava yutmasından dolayı oluşur. Bebeğiniz emdiği süt ile birlikte hava da yutunca bağırsaklarında oluşan hava baloncukları bebeğinizin karnında gaz sancıları oluşmasına yol açar. Eğer bebeğinizi biberon ile besliyorsanız, kullandığınız biberon deliğinin yeterli genişlik ya da darlıkta olduğundan emin olmalısınız. Uygun olmayan boyutta biberon deliği bebeğinizin hava yutmasına ve gaz oluşumuna sebep olur.
Bebeğinizin ayaklarını sıcak tutmak, gaz oluşumunu engellemenin en kolay yollarından biridir. Soğuk, bebeğinizde gaz yapar. Eğer bebeğiniz mama ile besleniyorsa mamasının ılık olmasına dikkat etmelisiniz. Mamanın soğuk olması da gaz sancısı oluşmasına sebep olur.
Bebeklerin narin bedenleri aklınızın ucundan geçmeyecek kadar hassas bir biçimde sancıya kapılmış bile olabilir. Bebek gazı çıkarma yöntemlerine bakmadan önce bebeğinizin gaz sancısı çektiğinden emin olmanız gerekir.
Uzun süren ağlamalar, bitmeyen gaz sancıları, uykusuz geçen geceler... Öncelikle bebeğinizin huzursuz halini dindirmek için yüzünüzdeki ve davranışlarınızdaki endişeli hali kontrol altına almalısınız. Bebeğiniz sizin tüm düşüncelerinizi ve hareketlerinizi hissedebilir. Sancıları dinse bile huzursuz havanın kokusu yayıldıkça o da kendini rahat hissetmeyecektir.
Bebeğinizin gazını çıkarıp ağrılarını dindirmek için en etkili yollardan biri bisiklet hareketidir. Bebeğinizin bacaklarını ellerinizle tutup sanki bisiklete biniyormuş gibi çevirirseniz bebeğinizin gaz çıkarması kolaylaşacaktır. Bebeğiniz geğirtme pozisyonları ve bisiklet hareketiyle yine de gaz çıkarmıyorsa yemekten sonra 5 ya da 10 dakika kadar yüzükoyun yatırın. Bebeğinizin karnındaki hava ile sütün birbirinden ayrılmasını sağlayacak bu hareketten sonra tekrar geğirmesini sağlayacak pozisyonları uygulayabilirsiniz.
Normal şartlarda bebeğin yüzükoyun uyuması doktorlar tarafından tavsiye edilmese de yeni beslenmiş bir bebeğin gazını henüz çıkarmadığı durumda, yanındakilerin gözetimi altında karnının üstüne yatırılması ona yardımcı olacaktır. Fakat karın üstü yatma pozisyonun kısa sürmesine dikkat edin.
Bebeğinize yardımcı olmak isterken yanlış yöntemlere başvurup sancıyı artırabilir ya da zaman kaybedip işleri bir parça zorlaştırabilirsiniz. Sorunu tanımlamadıkça bulduğunuz çözüm yolları sizi bir yere vardırmayan, zaman alan yöntemlerden ibaret olabilir.
Sindirime bağlı sancılar sebebiyle rahatsızlık çeken bebeğinizin gaz sancıları bu yöntemlere rağmen geçmek bilmiyorsa lütfen doktorunuza başvurunuz. Bilinçsizce yakınlarınız tarafından size önerilen gaz sancısı ilaçlarını bebeğinize vermeyiniz. Bitkisel ilaçlar da bebeğiniz için tehlikeli olabilir çünkü onun neye alerjisi olduğunu dahi henüz bilmiyorsunuz. İnatçı gaz sancıları için doktora gitmelisiniz, gidene dek bu metotları uygulamaya devam edebilirsiniz.
Bebeğinizin gaz sancısını giderseniz de asıl amacınız bir daha oluşmamasını ya da en azından daha hafif şekilde oluşmasını sağlamaktır.
Bebek gazı çıkarma aparatı, sırtını pışpışlamaktan daha kolay bir yöntem olmasa da sonuca daha çabuk ulaşmanızı sağlayabilir. Doğal ve anlık gaz çıkarıcı bir çözüm sunan bu aparatla bebek gazını kolaylıkla giderebilirsiniz.
Bebek gazı çıkarma aparatları bebek bedenine uygun, yumuşak ve yuvarlak ucuyla, içi boş esnek tüpüyle sizin içinizi rahatlatacak bir çözüm yoludur. Bu aparatı edindikten sonra kullanmak için bebeğinizi, altını değiştirdiğiniz zamanki pozisyonda yatırıp altına bebek bezini koyun. Aparatın yumuşak ve yuvarlak ucunu bebeğiniz makatına yavaşça yerleştirin. Aparatın durdurucu noktasından daha ileriye götürmeyin. Bebeğinizden gelecek gaz sesini dinledikten sonra aparatı çıkarın ve imha edin.
Bebeğinizin geğirmesini sağlamak, karnında biriken gazın vücudundan çıkması için iyi bir yol olabilir. Bebeğinizi geğirtmek için uygulanabilecek bazı pozisyonlar vardır.
Geğirtme pozisyonları dışında bebeğinizin gazını çıkarmak için uygulayabileceğiniz hareketlerinden biri de yukarıda bahsedildiği gibi bisiklet sürme hareketidir. Bu, bebeğinizin karnını harekete geçirtecek ve gazını çıkarmasına yardımcı olacak bir harekettir. Bunun dışında bebeğinizi yine sırt üstü yatırıp karnına avuç içinizle oval hareketlerle masaj yapın. Bu masaj onun rahatlamasını ve sancılarının azalmasını sağlayacaktır.
Bebeğinizin artan huzursuzluğuna ve yardım çığlığı minvalindeki ağlama sesine başka anlam bulamadığınızda, on ya da yirmi günlük bebeğinizin küçük vücudunda gaz olduğu fikrine varabilirsiniz. Hareket etmemeleri, sürekli yatar durumda olmaları, gaz sancısı çekmelerini kaçınılmaz bir sonuç haline getiriyor. Yeni doğan bebeklerde gaz spazmını engellemek için sertleşen karın duvarını yumuşatmaya yönelik masaja başlayabilirsiniz. Onu masaj için uygun hale getirmek için kucağınıza yatırın ve bacaklarınıza alarak hafifçe sallayın. Diğer taraftan avuç içlerinizi birbirine iyice sürtün ve ısınmalarını sağlayın. Isınan avuç içlerinizi bebeğinizin karnına kapatın. Bu sıcak uygulama onun spazmlarını giderirken siz de rahatlayan bebeğinizin karın masajına başlayabilirsiniz.
Yeni doğan bebeğe gaz sancısı için yapılan karın masajındaki amaç, bebeğinizin bağırsaklarında sancıya sebep olan hava baloncuklarını eşit şekilde dağıtıp vücuttan çıkmasını sağlamaktır. Bebeğiniz karnını sıvazlayarak masaj manevralarını uygulayın. Bir süre masajı uyguladıktan sonra dizlerini karnına çekme hareketini yaparak gazı vücudundan çıkarmaya yardımcı olun. Kalın bağırsağa uyguladığımız bu masaj hareketlerini saat yönüne doğru yapmak önemlidir. Lütfen bu hareketleri uygularken bebeğinizin çok hassas bir vücuda sahip olduğunu hatırlayarak olabildiğince nazik davranın.
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