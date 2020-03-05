Bebek sahibi olmayan kişilere 'çocuk ne zaman düşünüyorsunuz' sorusunu sormayın!

Evli olan çiftler sıklıkla çevrelerinden 'çocuk ne zaman düşünüyorsunuz?' sorusuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak çiftlere neden bu soruyu sormamanız gerektiğini anlatan nedenleri bir araya getirdik.
Hamileliği çevreleyen en yaygın inanışlardan biri, 35 yaşın üzerindeki kadınların hamile kalamaması ve çocuklarının sağlıklı olamayacağı inancıdır. Ancak doğru olan şu ki, bir kadın yumurtalıkları olduğu sürece hamile kalabilir ve bebekleri sağlıklı doğabilir. Bebeğinizi genç yaşta doğursanız bile risk her zaman vardr. 30'dan sonra riskler sadece% 5 artar. Bir bebek sahibi olmak için en iyi zaman, toplumun bunu yapmasını beklediği zaman değil, onun için hazır olduğunuz zamandır.
Bir rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık % 15'i infertilite ile mücadele ediyor ve sayı artıyor. Bununla birlikte düşük oranları da artıyor. Araştırmalar, bugünlerde çoğu hamileliğin talihsiz düşüklerle sona erdiğini ve ebeveynleri depresif bıraktığını gösteriyor. Bir çocuğa sahip olmak bazen hiç kolay olmayabilir. İyi niyetli bile olsanız bu kişilere bebekle ilgili yorumlar yapmanız kırıcı olabilir.
35 yaşından sonra bebek sahibi olan kadınlar için tuhaf bir damgalama var. Örneğin, 47 yaşında hamile olduğunu ilan eden Cameron Diaz sosyal medyada birçok kişinin olumsuz yorum ve eleştirilerine maruz kalmıştı. Dondurulmuş yumurta, tüp bebek veya doğal yollarla hamile kalamadıkları başka bir yöntemle bir bebeğe sahip olmanın yanlış bir yanı yoktur. Kadınlara annelik zamanlarının geçip geçmediğini hatırlatmaya gerek yok, onlar kendilerinin farkındalar.
Tıpkı bebek sahibi olmak gibi, bebek sahibi olmamak da normal kabul edilebilir. Çocuk istemeyen çiftlere tekrar tekrar neden bebek istemediklerini sormak ya da “hayatın ilerleyen saatlerinde pişman olacaksınız” ile onları vurmak yanlıştır. Düşüncelerinizi zorlamamanız gerektiğini bilmelisiniz.
Özetlemek gerekirse, birine ne zaman bebek sahibi olacağını sormak doğru bir soru değildir. Çift ilişki sorunları yaşıyor, infertilite ile mücadele ediyor, düşükle başa çıkıyor veya kişisel nedenlerden dolayı bebek sahibi olmak istemiyor olabilir. Bir kişinin kapalı kapılar ardında neler yaşadığını asla bilemezsiniz. Birinin gözlerinde yaşlarla yatmasının nedeni olabilecek sorular sormaktan kaçının.
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