Bebek sahibi olmayan kişilere 'çocuk ne zaman düşünüyorsunuz' sorusunu sormayın!

Evli olan çiftler sıklıkla çevrelerinden 'çocuk ne zaman düşünüyorsunuz?' sorusuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak çiftlere neden bu soruyu sormamanız gerektiğini anlatan nedenleri bir araya getirdik.

25 yaşındayken doğum yapmanız herkesin böyle yapacağı anlamına gelmez

Hamileliği çevreleyen en yaygın inanışlardan biri, 35 yaşın üzerindeki kadınların hamile kalamaması ve çocuklarının sağlıklı olamayacağı inancıdır. Ancak doğru olan şu ki, bir kadın yumurtalıkları olduğu sürece hamile kalabilir ve bebekleri sağlıklı doğabilir. Bebeğinizi genç yaşta doğursanız bile risk her zaman vardr. 30'dan sonra riskler sadece% 5 artar. Bir bebek sahibi olmak için en iyi zaman, toplumun bunu yapmasını beklediği zaman değil, onun için hazır olduğunuz zamandır.

Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insan kısırlıktan muzdarip

Bir rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık % 15'i infertilite ile mücadele ediyor ve sayı artıyor. Bununla birlikte düşük oranları da artıyor. Araştırmalar, bugünlerde çoğu hamileliğin talihsiz düşüklerle sona erdiğini ve ebeveynleri depresif bıraktığını gösteriyor. Bir çocuğa sahip olmak bazen hiç kolay olmayabilir. İyi niyetli bile olsanız bu kişilere bebekle ilgili yorumlar yapmanız kırıcı olabilir.