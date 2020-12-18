Bebek ve çocuklarda ateşe ne iyi gelir? Ateş nasıl düşürülür?

Bebek ateş nasıl düşürülür gibi aklınıza takılan birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz. Bu tür durumlarda öncelikle bebeğinize ılık bir duş aldırabilir ve soğuk bezlerle kompres yapabilirsiniz. Bununla birlikte oda ısısına da dikkat etmek gerekir. Buna rağmen ateş 38.5 derecede ise hekime danışarak ateş düşürücü ilaç kullanmakta fayda vardır. Ateşli Bebeklerde ve Çocuklarda En Sık Yapılan Hatalar Ateş, vücuda giren enfeksiyonlara karşı vücudun yaptığı bir savunma olayıdır. Ateşi yükselterek mikroplara karşı vücudu koruma altına alır. Bu durumda genellikle annelerin ve babaların panik yapmak yerine ateşe biraz izin vermeleri gerekir. 38.5 dereceye kadar ılık duş ve soğuk kompres yapılabilir. Ortam ısısını düşürmek önemli detaylar arasında yer alır. Buna rağmen ateş 38.5 derecenin üstünde ise bebek ateş düşürücü ilaçla müdahale etmek gerekir. Ayrıca gereksiz ilaç kullanma hatasına düşmemek önemlidir. Gereksiz yere sıklıkla kullanılan ateş düşürücüler karaciğere toksik etki yaratabilir ve böbreklere zarar verebilir. Bu nedenle ihtiyaç dışında ilaç kullanmaktan kaçınmak son derece önem taşır.

Bebeklerde Ateş Neden Çıkar? Ateşin çıkma nedenleri arasında enfeksiyonlar vardır. Bazen farklı hastalıkların habercisi olabilir. Ancak bebeklerde ateş çıktığında ilk akla gelen enfeksiyon ve virüs gibi nedenlerdir. Zaman zaman bakteri kaynaklı enfeksiyonlar da görülebilir. Ayrıca çocuklarda ve bebeklerde ateşe neden olan bir başka durum ise aşılardır. Bebeklerde ve çocuklarda aşı gününün gecesi ateşlenme yaşayabilir. Ateşle birlikte yaşanan şikayetler de önemlidir. Eğer ateş ertesi gün de devam ederse enfeksiyonu düşünmek gerekir. Örneğin; öksürük, burun akıntısı, ishal gibi şikayetler varsa bir hekime başvurmanızda fayda vardır. Bunun dışında süregelen bir ateş varsa çocukta idrar yolu enfeksiyonu olduğu düşünülebilir. Küçük Yaşta Normal Ateş Aralıkları Nasıldır? Yenidoğanda ve özellikle ilk üç aylık bebeklerde ateş çok önemlidir. Bu sebeple ilk üç ay içerisinde bebekte görülen ateşte zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekir. Bebek ateşi kaç olmalı sorusuna cevap arıyorsanız 36 derece normal olan değerdir. Kabul edilen ateş aralıkları 34,4-37,9 ateşsiz, 38-39,9 ateşli ve 40 derece yüksek ateşli şeklindedir. Ateş 38,0 ile 39,0 arasında olduğu zaman ateşi düşürmek için evde bir takım önlemler alınabilir. Bebeğinizin ateşi 40 derece ve üzeri olduğunda hemen doktorunuza başvurmanız gerekir. Ateş genellikle koltuk altından veya kulaktan ölçülür. 2 yaş ve üzeri çocuklarda genellikle koltuk altından ateş ölçümü yapılır. Normal ateş 36 ile 37.5 dereceleri arasındadır. Bu bakımdan çocuklarda ateşin doğru ölçülmesi önemlidir. Koltuk altından 37,4 ve üzeri kulaktan 37,6 ve üzeri olan değerle yüksek ateş olarak kabul edilir.

Çocuklarda Yüksek Ateşe Ne iyi Gelir? Yüksek ateş durumlarında vücut ısısı 39 ve 40 dereceye kadar yükselir. Böyle durumda çocuklarda ateşe ne iyi gelir? sorusuna yanıt bulmak istiyorsanız panik yapmadan çocuğun herhangi bir yere düşmesine ve çarpmasına engel olmak gerekir. Hemen sırt üstü size dönük ve başı yan tarafa bakacak şekilde tutmak hava kanallarının açık olması yardımcı olur. Nefes almasını sağladıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bebeklerde Ateşi Düşürmek İçin Nasıl Bir Yol İzlenmeli? Bebek ateş düşürme amacıyla bebeğin üzerindeki kıyafetler çıkarılmalıdır. Özellikle yünlü giysileri hemen çıkartmak gerekir. Oda ısısının 20 dereceye kadar düşürmek evde yapılacak önlemler arasındadır. Bu durumda sıvı tüketimine de dikkat etmek önemli bir detaydır. Eğer bebeğiniz anne sütü alıyorsa emzirmeye devam etmek gerekir. Anne sütü almıyorsa sevdiği sıvı içecekleri vermek doğru olur. Yüksek ateşle beraber vücut, ısıdan dolayı sıvı kaybına maruz kalır. Çocuğunuzun üşütmesinden korkup kalın giysiler giydirmekten kaçınmakta fayda vardır. Bebeklerde ateş nasıl düşürülür evde yapılacak işlemler nelerdir gibi soruların cevabı ise oldukça basittir. Öncelikle alın, boyun ve koltuk altı bölgelerine ıslak bezle kompres uygulanarak ateşin düşmesi sağlanır. Buna rağmen düşmüyorsa daha önce deneyimlediğiniz ateş düşürücü ilaç varsa hekime danışarak kullanabilirsiniz.

Çocuğun Ateşi Uzun Süre Devam Ediyorsa Ne Yapmak Gerekir? Çocuklarda ateş 40 derecenin üstünde ise ve 72 saatten daha uzun sürüyorsa, bunlara ek olarak halsizlik, yorgunluk, inleme, huzursuzluk gibi durumlar varsa hemen doktora gidilmesi gerekir. Özellikle daha önce havale geçirmiş olan çocuklara daha fazla özen gösterilmelidir. Bebeklerde ateş nasıl düşürülür sorusunun cevabını bilmeyen kişiler bazen ateşi düşürmek için doktor tavsiyesi olmadan bebeğe antibiyotik şurup verir. Bu en çok yapılan hatalar arasındadır. Bu yanlışa düşmeden en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna ulaşıp tedavi sürecini başlatmak gerekir. 3 ayını doldurmamış bebeklerde ortaya çıkan yüksek ateşlenme durumunda vakit kaybetmemek gerekir. Yaşı daha büyük çocuklarda ateşlenmenin gidişatı cilt rengine, nefes alıp verme şekline ve bilincin açık olup olmamasına bağlı olarak anlaşılır. Bununla birlikte ciltte morarma ve döküntü, çocuğun ön bıngıldağında kabarıklık ve seğirme, göz küresinde çöküklük, ense de sertlik, nefes almada zorluk gibi durumlarda çocuğun hemen doktora muayene ettirilmesi gerekir.