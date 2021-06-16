Bebekler için yüzmenin faydaları saymakla bitmiyor! Bebekler yüzmeye ne zaman başlanmalı?

Bebekler doğdukları andan itibaren hep evde vakit geçirirler. Böyle bir aktiviteye katıldıkları zaman, kendi yaş gruplarıyla bir araya gelirler ve etrafı inceleme fırsatı bulurlar. Aileler için de aynı şey geçerlidir. Aynı derdi paylaşan diğer ebeveynler ile bir araya gelmiş olmaktadırlar.
Fiziksel açıdan, beyin ve kas koordinasyonu için iyi bir çalışma olmaktadır. Bu gruplar çalışmaya başlar, bebekler ayaklarını çırpmaya, ellerini kullanmaya başlarlar. Boynunu sağa ve sola çevirmekte, gözleriyle etrafı incelemektedir.
Ruhsal gelişim için de çok önemlidir. Anne ve bebek arasındaki bağı tamamen güçlendirir. Suyun da etkisini göz önüne alırsak ciddi bir şekilde rahatlama sağlarlar. Suyun içerisinde dışarıda olduklarından çok daha rahat hareket ettikleri için de kendilerini güvende hissederler.
Bebekler yüzme eğitimine aslında doğuştan itibaren başlayabilirler. Çünkü 9 ay boyunca anne karnında suyun içinde olmaktadır ve eğitimleri o andan itibaren başlamış olmaktadır.
İlk 4 aydan itibaren bu eğitimlere başlanmaktadır. 4 aydan evvel başlamak isteyen ailelere de evlerinde bazı teknikleri öğreterek hizmet vermekteyiz. Böylelikle onlar da bebeklerin altyapılarını evde oluşturmakta, sonrasında grup derslerine katılarak bebeklerinin yüzme eğitimine başlamaktadırlar.
Öncelikle havuzun sıcaklığı önemlidir. Sağlık Bakanlığı'nın şu an uygun bulduğu havuz sıcaklığı 28 - 29 derecelerde seyretmektedir. Bu da havuzdaki bakteri üremesini engelleyen bir sıcaklıktır. Buna uygun havuzlar seçilmesi önemlidir. Bununla birlikte havuzun dış sıcaklığı da önemlidir. 29 - 30 derece sıcaklıklar bebeğinizin üşümemesini sağlar.
Havuza girerken nasıl bir merdivenle girdiğiniz de önemlidir. Ayağınızın kaymayacağı bir merdiven sizin için daha sağlıklı olabilir.
Yeni nesil havuzlar iyon ve ozonla temizlenmektedir. Klora nazaran çok daha iyi bir seçim olabilir.
Ayağınız sağlam yere basabileceğiniz havuzları tercih edebilirsiniz. Bu da minimum 1.40 derinliğinde havuzlar olabilir. Uzmanlar tarafından denetlenen havuzlar da seçim için uygun havuzlar olacaktır.
Bebekler için yüzme eğitimi dördüncü ayda başlar ve 3,5 yaşında biter. Bu yaştan sonra da profesyonel yüzme eğitmenleriyle devam edilebilecek kıvama gelmiş olurlar.
Bu tip bebek yüzme eğitimleri bebekleri yüzme okullarına hazırlamak için uygun bir platformdur.
Bebeklerin yüzme sıklığı aslında haftada 2 veya 3 kezdir. Fakat Türkiye'de yeni olan bu su aktivitesini gözlemlediğimiz zaman, ailelerin iş yoğunluğu ve zaman ayırma sıklığını göz önüne aldığımızda haftada bir gün ve 30 dakika olarak uygulanmaktadır.
Ancak öğrenilenlerin pekiştirilmesi için hafta 1 ya da 2 kez daha başka bir havuzda en azından 30 dakikalık tekrar yapılması yararlı olacaktır. Bu hem ebeveynler için hem de bebekler için öğrenmeyi kolaylaştıracağından derste daha özgüvenli hissetmesini sağlayacaktır.
Bebeklerle ilgili önemli yüzme kuralları vardır ve buna uyulması gereklidir. Bebeğin beyin ve kas koordinasyonu sebebiyle suyun yüzeyinde duramayacağını kabul etmek ve bunu zorlamamak ebeveynin yapabileceği ilk önemli şeylerden bir tanesidir.
Bebeğinizle havuza girdiğiniz zaman, muhakkak sağlıklı bir şekilde tuttuğunuzdan emin olmanız gerekir. Ayağınızın sağlam bir zemine bastığından emin olmalısınız. Çocuğun boynunun suyun üzerinde olmasına dikkat etmelisiniz.
Ani dalma aktivitelerinden de uzak durmanız gerekir. Çünkü ailenin uyarısı olmadan daldırıldığı zaman, geçirdikleri şok daha sonraki korkularına neden olabilmektedir.
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