Bebekler için yüzmenin faydaları saymakla bitmiyor! Bebekler yüzmeye ne zaman başlanmalı?

Bebekler doğdukları andan itibaren hep evde vakit geçirirler. Böyle bir aktiviteye katıldıkları zaman, kendi yaş gruplarıyla bir araya gelirler ve etrafı inceleme fırsatı bulurlar. Aileler için de aynı şey geçerlidir. Aynı derdi paylaşan diğer ebeveynler ile bir araya gelmiş olmaktadırlar.

Fiziksel açıdan, beyin ve kas koordinasyonu için iyi bir çalışma olmaktadır. Bu gruplar çalışmaya başlar, bebekler ayaklarını çırpmaya, ellerini kullanmaya başlarlar. Boynunu sağa ve sola çevirmekte, gözleriyle etrafı incelemektedir.

Ruhsal gelişim için de çok önemlidir. Anne ve bebek arasındaki bağı tamamen güçlendirir. Suyun da etkisini göz önüne alırsak ciddi bir şekilde rahatlama sağlarlar. Suyun içerisinde dışarıda olduklarından çok daha rahat hareket ettikleri için de kendilerini güvende hissederler.

BEBEKLER YÜZME EĞİTİMİ ALMAYA NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Bebekler yüzme eğitimine aslında doğuştan itibaren başlayabilirler. Çünkü 9 ay boyunca anne karnında suyun içinde olmaktadır ve eğitimleri o andan itibaren başlamış olmaktadır.

İlk 4 aydan itibaren bu eğitimlere başlanmaktadır. 4 aydan evvel başlamak isteyen ailelere de evlerinde bazı teknikleri öğreterek hizmet vermekteyiz. Böylelikle onlar da bebeklerin altyapılarını evde oluşturmakta, sonrasında grup derslerine katılarak bebeklerinin yüzme eğitimine başlamaktadırlar.