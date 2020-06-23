Bebekler ne zaman emekler ve ne zaman desteksiz oturmaya başlar?

Bebeğin ilk göz kırpması, ilk sözleri, ilk adımları aileler için çok önemlidir. Bu yüzden özellikle ebeveynler ilk adımın atılacağı, ilk sözün söyleneceği zamanı merak ederler. En çok da; bebekler kaç aylıkken oturur veya kaç aylıkken emekler diye aileler merak içerisinde olur. Her bebeğin beden ve ruh gelişimi farklı olduğundan dolayı aileler bebekteki değişimlere de farklı zamanlarda şahit olurlar.
Bebeklerde oturma, emekle ve yürüme öğrenilerek gelişir. Vücutta motor sinir hücreleri kas ve kemiklerin hareketini sağlar. Bu sinir hücrelerinin gelişimi bebeklerde doğumdan itibaren hız kazanır. Anne sütünden alınan kalsiyum ve diğer önemli bileşenler sayesinde bebeğin doğumdan itibaren kas ve kemik yapısı gelişir. Bu gelişim bebeğin hareketlerine de yansır. Bebek doğduğu ilk 1 ay 40 günde, genel olarak yatar pozisyonda elleri ve ayaklarını hareket ettirir. Çünkü bu süreçte vücudunu hareket ettirecek yeterli kemik ve kas yapısı gelişmemiştir.
Bunun yanında vücudunu hareket ettirecek güce de sahip değildir. 1 ay sonunda bebek yüz üstü yatırıldığında başını dengede tutacak güce kavuşur. Genelde bebeğin göğsünün altına yastık konularak kendisini dengede tutması beklenir. Bu süreç 3 aya kadar devam eder. 3 aylık olan bebek elleri ve ayaklarını hareket ettirerek kendi çevresinde dönebilir. Ayrıca göğsünde yastık olmadan baş ve sırt dengesini de sağlayabilir.
Çoğu çocukta 3 ay bitiminden sonra doğrularak oturmaya çalışma gözlenir. Bir aile bireyinden destek alınarak, doğrulmaya ve oturmaya çalışılır. Örneğin, bir anne başkasının çocuğunun erken oturduğunu gördüğünde bebekler kaçıncı ayda oturur, diye merak eder. Eğer kendi çocuğu o dönemde oturmuyor ise bu durumda telaşlanabilir. Fakat bazı çocuklarda bu süreçte değişiklik gözlenir. Çünkü motor gelişimi iyi olan ve kas-kemik yapısı güçlü olan bebekler 4 aylık iken oturmaya başlayabilir. Bazı bebeklerin ise tek başına oturması için zaman gerekir.
Genel olarak oturaklar kullanılarak veya bebeğin sırtı ve iki kolunun kenarlarına yumuşak yastıklar konularak oturmaya alışmasına yardımcı olunur. Bebek bu süreçte başını ve sırtını dik tutmayı öğrenir. Sağa sola dönerken dengesini sağlamayı da öğrenir. Normal gelişimi olan bir bebek tek başına ve desteksiz oturmayı 6. veya 7. ayda öğrenir. Bu aya kadar erişmiş ve bedenini dengede tutma eğilimi göstermeyen bebekleri aileler doktora göstermelidir. Motor gelişiminde bir yavaşlık veya kas-kemik yapısında sorunlar olduğundan oturma eylemi gerçekleşmiyor olabilir.
Bebeklerin emekleme süreci yürümeye başlamasındaki hazırlık aşamasıdır. Genel olarak emekleme eylemini gerçekleştirmek için de bebeğin oturma yetisini kazanması gerekir. Bu durum zincirleme gelişir. Önce oturan bebek daha sonra emeklemeye başlar. Akabinde yürüme gerçekleşir. Tabii bazı çocuklarda bu sıra değişebilir. Fakat genel olarak birbirini takip eder şekildedir. 7. aydan sonra desteksiz oturan bebek, çevreyi keşfetmek ister.
Bu amaçla sağa sola doğru yaslanır ve kendi çevresinde döner. Bebekler sürüne sürüne ulaşmak istedikleri noktaya ulaşır. Bazı bebekler poposunun üstünde sürünerek ilerlerken, bazıları da dönerek ilerleyebilir. Emeklemeye geçişte bebeklerin tercih ettikleri yöntemler değişebilir. Fakat genel olarak 8. aya giren bebekler emeklemeye başlar.
Aileler bebekleri yüz üstü bırakarak, el ve kollarını kullanmalarını bekler. Bu süreçte kol ve bacak koordinasyonu gelişmiş bebekler emeklemeye kolay geçiş yapar. Evde evcil hayvan bulunması veya ailenin kalabalık olması bebeğin peşinden gitme isteğini arttıracağı için emekleme hızlı gelişir. Yine ailenin ilgisi ve bebeğin emeklemesi için çabası bu süreci kısaltır. Normal olarak bir bebeğin 6 - 9 ay arasında emeklemesi beklenir. Bu süreçte hiç emekleme belirtisi göstermeyen bebeklerin ise mutlaka doktor kontrolüne girmesi gerekir. Çünkü bu durum bebekte gelişim geriliğinin veya bir hastalığın belirtisi olabilir.
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