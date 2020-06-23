Bebekler ne zaman emekler ve ne zaman desteksiz oturmaya başlar?

Bebeğin ilk göz kırpması, ilk sözleri, ilk adımları aileler için çok önemlidir. Bu yüzden özellikle ebeveynler ilk adımın atılacağı, ilk sözün söyleneceği zamanı merak ederler. En çok da; bebekler kaç aylıkken oturur veya kaç aylıkken emekler diye aileler merak içerisinde olur. Her bebeğin beden ve ruh gelişimi farklı olduğundan dolayı aileler bebekteki değişimlere de farklı zamanlarda şahit olurlar.

Bebekler Ne Zaman Oturur?

Bebeklerde oturma, emekle ve yürüme öğrenilerek gelişir. Vücutta motor sinir hücreleri kas ve kemiklerin hareketini sağlar. Bu sinir hücrelerinin gelişimi bebeklerde doğumdan itibaren hız kazanır. Anne sütünden alınan kalsiyum ve diğer önemli bileşenler sayesinde bebeğin doğumdan itibaren kas ve kemik yapısı gelişir. Bu gelişim bebeğin hareketlerine de yansır. Bebek doğduğu ilk 1 ay 40 günde, genel olarak yatar pozisyonda elleri ve ayaklarını hareket ettirir. Çünkü bu süreçte vücudunu hareket ettirecek yeterli kemik ve kas yapısı gelişmemiştir.

Bunun yanında vücudunu hareket ettirecek güce de sahip değildir. 1 ay sonunda bebek yüz üstü yatırıldığında başını dengede tutacak güce kavuşur. Genelde bebeğin göğsünün altına yastık konularak kendisini dengede tutması beklenir. Bu süreç 3 aya kadar devam eder. 3 aylık olan bebek elleri ve ayaklarını hareket ettirerek kendi çevresinde dönebilir. Ayrıca göğsünde yastık olmadan baş ve sırt dengesini de sağlayabilir.