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Bebeklerde boy kilo endeksi (Ay ay bebek gelişimi)

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle ilk kez anne-baba olan ebeveynler bebekleriyle ilgili bazı konularda endişe edebiliyorlar. Bebeklerinin, yaşıtlarıyla aynı boya ve kiloya sahip olup olmadığı ve gelişim özellikleri ebeveynlerin başlıca merak konusu. Aslında bebeklerin gelişim sürecinin düzenli olarak takip edilmesiyle birlikte sağlık durumları hakkında fikir edinilmesi sebebiyle bu konu hakkında endişe duymak yersiz değildir.

Bebeklerde boy kilo endeksi (Ay ay bebek gelişimi)

Bebeklerde boy kilo oranları bebeğin kaç aylık olduğuna, cinsiyetine ve beslenme düzenine göre farklılık gösterir. Ülkemizdeki kız bebekler erkeklere göre daha uzun ve kiloludur. Yeni doğan bir bebeğin 3-3,6 kg arasında kiloya, 48-52 cm arasında boya sahip olması normal kabul edilir. Doğumdan sonraki 10. gün itibarıyla bebekteki şişlikler iner ve bebeğin gerçek kilosu ortaya çıkar.

Aylara göre bebeklerin boy kilo gelişimi

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Genetik faktörler, bebeğin geçirdiği hastalıklar, prematüre doğum olup olmaması bebeklerin boy kilo durumunda farklılıklara sebep olur. Erken doğum olan bebekler diğerlerine göre daha kısa ve daha zayıftırlar. Normal doğum sonucu bebekler hangi ayda kaç kilo olmalıdır?

1 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 3,8 cm - 3320-4100 gram arası / Erkek bebeklerde boy-kilo: 54,7 cm - 3500-4400 gram arası

2 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 56,7 cm - 4350-5000 gram arası / Erkek bebeklerde boy-kilo: 57,9 cm - 4700-5400 gram arası

3 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 58 cm - 5400 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 60 cm - 5900 gram

4 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 62 cm - 6300 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 62 cm - 6400 gram

5 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 64 cm - 6300 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 64 cm - 7100 gram

6 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 64 cm - 7400 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 66 cm- 7800 gram

7 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 67 cm - 8000 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 67 cm - 8200 gram

8 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 70 cm - 8100 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 72 cm - 8800 gram

9 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 70 cm - 8500 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 72 cm - 9300 gram

10 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 71,5 cm - 8800 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 73 cm - 9600 gram

11 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 72,5 cm / 9200 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 74 cm - 1000 gram

12 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 74 cm - 9500 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 75,5 cm - 1300 gram

Bebeklerin boy kilo değerlerinin normal seviyede olması için anne adaylarının hamilelikte tükettikleri besinlere dikkat etmeleri gerekir. Aynı zamanda anne sık sık kontrole gitmeli, doktorun önerdiği ölçüde vitamin ve mineral ihtiyacı kadar takviye yapmalıdır. Hamilelik süreci boyunca sebze ve meyveler, et, balık, tavuk gibi besinler sıklıkla tüketilmelidir. Öte yandan bebek doğduktan sonra da bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve minerallerin anne sütüyle aktarılması sebebiyle tüketilen besinlere dikkat edilmelidir.

Bebeklerin Gelişimini Etkileyen Faktörler

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1. Genetik faktörler

Anne ve babanın genetik özellikleri çocuğa da yansır.

2. Hormonal faktörler

Büyüme, tiroid ve cinsiyet hormonları büyümeyi düzenler. Büyüme hormonu uyku esnasında salgılanır. Uykudan yeterli düzeyde verim alan çocukların boyları diğerlerine göre daha uzun olur.

3. Beslenme

Özellikle kalsiyum, D vitamini ve çinko çocukların gelişimini etkileyen başlıca besin değerleridir. 1 ve 9 yaş arası çocukların günlük olarak alması gereken kalsiyum miktarı yaklaşık olarak 800 mg'dir. Kalsiyumun kemik sağlığı ve gelişimi açısından oldukça önemli bir mineral olması sebebiyle yoğun olarak kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerinin tüketimine önem verilmelidir.

Bebeğiniz Neden Kilo Almıyor Olabilir?

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Öncelikle bir çocuk doktoruna gitmeli ve bebeğinizin neden kilo almadığını öğrenmelisiniz. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde bebeğiniz kilo almıyorsa bunun sebebi yetersiz beslenmesi olabilir. Özellikle emziren annelerin sütünün yetersiz gelmesi bebeğin kilo almasına engel oluyor olabilir. Bu durumda anne, sütünü artıracak besinler tüketmeye özen göstermelidir. Altıncı aydan itibaren ek gıdaya başlandığında bebeğe kalorisi yüksek besinler yedirilmelidir. Besinlerin katkı maddesi içermemesine özen gösterilmelidir. Avokado, ceviz, kuru meyveler ve hurma gibi besinlerin kalorisi yüksektir. Bu besinleri ezerek bebeğinize yedirebilir ve sağlıklı bir şekilde kilo almasına yardımcı olabilirsiniz.

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