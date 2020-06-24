Bebeklerde boy kilo endeksi (Ay ay bebek gelişimi)

Bebeklerde boy kilo oranları bebeğin kaç aylık olduğuna, cinsiyetine ve beslenme düzenine göre farklılık gösterir. Ülkemizdeki kız bebekler erkeklere göre daha uzun ve kiloludur. Yeni doğan bir bebeğin 3-3,6 kg arasında kiloya, 48-52 cm arasında boya sahip olması normal kabul edilir. Doğumdan sonraki 10. gün itibarıyla bebekteki şişlikler iner ve bebeğin gerçek kilosu ortaya çıkar.

Aylara göre bebeklerin boy kilo gelişimi

Genetik faktörler, bebeğin geçirdiği hastalıklar, prematüre doğum olup olmaması bebeklerin boy kilo durumunda farklılıklara sebep olur. Erken doğum olan bebekler diğerlerine göre daha kısa ve daha zayıftırlar. Normal doğum sonucu bebekler hangi ayda kaç kilo olmalıdır?

1 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 3,8 cm - 3320-4100 gram arası / Erkek bebeklerde boy-kilo: 54,7 cm - 3500-4400 gram arası

2 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 56,7 cm - 4350-5000 gram arası / Erkek bebeklerde boy-kilo: 57,9 cm - 4700-5400 gram arası

3 aylık bebek kaç kilo olmalı?

Kız bebeklerde boy-kilo: 58 cm - 5400 gram / Erkek bebeklerde boy-kilo: 60 cm - 5900 gram