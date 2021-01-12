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Bebeklerde diş çıkarma ateşi nasıl kontrol altına alınır? Bu belirtilere dikkat

Betül Songur Betül Songur 12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Bebeklerde diş çıkarma ateşi nasıl kontrol altına alınır? Bu belirtilere dikkat

Bebeklerde diş çıkarma, diş etlerinin yarılması sonrası görülmeye başlayan dişlerin ağız içindeki yerini almasıyla tamamlanır. Bu süreç biraz zorlu geçebilir. Hafif huzursuzluk ve ateş semptomlarının gözlenebileceği bebeklerde diş çıkarma sürecinde enfeksiyon kaynaklı farklı semptomlar de gözlenebilir. Bebeklerde diş çıkarma ateşi ise sürecin en zorlu belirtisidir.

Diş çıkarma rahatsızlığının nasıl yatıştırılacağını anlatan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bebeklerde diş çıkarma sırasında yaşanan ateşin nasıl tedavi edileceğini ve ne zaman bir doktora görüneceğine dair ipuçları verdi.

DİŞ ÇIKARMA ATEŞİ Mİ ENFEKSİYON MU?

Bebek 6-12 aylıkken, dünyasını keşfederken ağzına bir şeyler koyarak çeşitli nesneleri emiyor ve çiğniyor. Bu onları yeni patojenlere maruz bırakır. Yani çocuğunuzun ateşi gelişen bir enfeksiyon sebebi ile de olabilir. Bu enfeksiyon başlangıcı diş çıkarma dönemine denk gelebilir.

6 AY İLE 12 AY ARASINDA BAŞLIYOR

Bebeklerin çoğu yaklaşık 6 aylıkken diş çıkarmaya başlar. Bununla birlikte, bazı bebekler 4 ay gibi erken bir zamanda başlayabilirken, bazıları 12 ay kadar geç diş çıkarmaya başlayabilir.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Bebekler diş çıkarırken ağrı, ağlama, huzursuzluk gibi belirtiler gösterebilir. Bunların yanı sıra aslında diş çıkarmayla ilgisi olmayan şiddetli kusma, deri döküntüsü, ishal gibi belirtilerde var ise bu muhtemelen enfeksiyon kaynaklıdır. Böyle bir durum bebeğinizi pediatri hekimine götürmelisiniz.

DİŞ ÇIKARMA ATEŞİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Bebeklerde diş çıkarma ateşini düşürmek için hekimden önce evde yapabileceklerinizi şöyle özetleyebiliriz:

  • Öncelikle bebeğinizin odasını 20-21 dereceye düşürmelisiniz.
  • Çocuğunuzun üzerindeki kıyafetleri çıkarın üzerine ince bir şeyler giydirin.
  • Bebeğinize uygun bir ateş düşürücü verebilirsiniz.
  • Ateşi sürekli artıyorsa temiz bir bez yardımıyla ılık su ile kompres uygulayabilirsiniz.
  • Bebeğinizin ateşi düşmüyorsa ılık su ile duş aldırabilirsiniz.
  • Ateşini sürekli kontrol etmelisiniz. Ateşi 38 civarına düştüğünde normal seviyeye düşmüş olacaktır.

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