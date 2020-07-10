Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu 'Akıllı bez' sayesinde tespit edilecek

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ve özel bir firma tarafından yürütülen üniversite-sanayi iş birliği sayesinde "akıllı bez" geliştirildi. Bu bez sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı tespit edilecek. Akıllı bez çalışmaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi tarafından 3 yıl süren çalışma sonucu ortaya çıktı. Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun tespitini sağlayan akıllı bezin tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan katıldı. GERÇEK BİR HİKAYEDEN ORTAYA ÇIKAN "AKILLI BEZ" İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğeninin böbreğinde yüzde 80'inde işlev kaybı meydana gelmesinin ardından "akıllı bez" üretme fikrinin ortaya çıktığını belirten firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan tanıtım toplantısında konuştu. Arkan, "Hastane sürecinde idrarın insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir materyal olduğunu anladık. Çocuklar derdini anlatamıyor. Biz 'bebek bezi üreticisi olarak o idrarı analiz edip bu tip rahatsızlıkları bildirebilir miyiz?' sorularıyla çalışmalarımız başladı" dedi.

"BEBEK BEZİNİ KULLANARAK BİR ÖN TARAMA YAPIYORSUNUZ" Ürün çalışmalarında yer ala Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi, bir bilim kadını ve anne olarak böyle bir ürün ortaya çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kendi adıma çok mutluyum. Ben de bir anneyim. Bunun toplumsal bir ihtiyaçtan yola çıkarak üretildiğinin altını çizmek istiyorum. Bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun ön tanısını koymak anneler için çok büyük bir işkence. Çünkü idrarı toplamak çok zor. Bununla evde kendi doğal ortamında hali hazırda kullandığınız bebek bezini kullanarak bir ön tarama yapıyorsunuz. Kesinliği çok yüksek olan bir şey. Eğer pozitifse yani pembeyse diğer test sonuçları da pozitif çıkacaktır" dedi. BEZDEKİ PEMBE RENK HASTALIK İŞARETİ Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör de, "Yaklaşık bir yıl son kullanma tarihi olan bir ürün. İçerisine yerleştirilmiş olan iki tane solüsyon var. Bebek bezinin en dış tabakasında mevcut bunlar. Bakteriyel enfeksiyonlu bir idrarla temas ettiği zaman bebek bezinin dış yüzeyinde pembe bir renk meydana geliyor. Bu renk bebeğin bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.