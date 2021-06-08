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Bebeklerde pişik neden olur? Önlemek için ne yapmalı?

08.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerde pişik sıkça karşılaşılan sorunlar arasında gelir. Bezin temas ettiği bölgelerde kızarıklık ve döküntü gibi yaralara neden olan pişik bebeğin rahatsız olmasına sebep olur. Bu nedenler bebeklerde pişik olmaması için çabalamak önemlidir. Bebeklerde pişik neden olur, nasıl önlenir sorularının cevabını bilmek de pişik sorunu yaşanmaması için önemlidir.

Bebekler yeni doğduklarında anne sütü alıyorlarsa, pişik olma ihtimalleri bir miktar daha düşüktür.

Annenin beslenmesinde asitli içecekler ya da baharatlı yiyecekler varsa, ardından bebek emzirilirse, bebek pişik olabilir. Bebeğin altını değiştirme sıklığı bu anlamda çok önemlidir. Eğer daha uzun süre bez kalırsa, orada nemli ortam olacağından dolayı bebek pişik olabilir.

Bunun yanı sıra bebekler ek gıdaya geçtikleri dönemlerde ciddi pişikler olabilir. Hayatına değişik besinler girmeye başlar, doğal olarak kakasının yapısı da değişir. Bu da pişik oluşmasını sağlayan en önemli nedenlerden bir tanesidir.

BEBEKLERDE PİŞİK OLMAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Bebeklerde pişik olmaması için, seçilen beze dikkat etmekte yarar vardır. Bebeğin poposunu kuru bırakan ve sıvıyı içinde tam olarak hapseden bir bez olması gerekir. Daha sık aralıklarla değiştirilmelidir.

Annenin beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Bebek ek gıda kullanıyorsa pişik olabilir bu nedenle bebeğin tükettiği besinler takip edilmelidir.

Bebek pişik olmuşsa, poposunu tamamen temizledikten sonra pişik kremi sürüp bir miktar açık bırakmakta fayda vardır. Bol oksijenle temas ettiği zaman pişik iyileşme hızı artacaktır. İçinde çinko içeren bir takım kremler vardır, bu pişik kremleri kullanıldığı zaman daha hızlı geçecektir.

Pişik büyüdüyse, içi sulandıysa ve patladıysa doktora göstermekte yarar vardır.


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