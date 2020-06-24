KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Bebeklerde yeşil kaka neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde yeşil kaka neden olur, nasıl geçer?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni doğan bebeklerde yeşil sümüksü kaka görülmesi anneleri endişelendiren durumlardan biridir. Genellikle anneler bu durumun bir hastalık belirtisi olmasından korkarlar. Ancak yeşil kakanın hastalıkla ilişkili olup olmadığını anlamanın yolu basittir. Eğer bebekte herhangi bir huzursuzluk hali mevcut değilse kakasının yeşil olması normal kabul edilir. Ancak durmaksızın ağlayan, huzursuz bir bebekte besin alerjisi ya da bağırsak enfeksiyonundan şüphe edilir.

Bebeklerde yeşil kaka neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde kaka rengi çeşitli faktörler nedeniyle dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin; yenidoğanların kakası koyu yeşil siyah arası bir renktedir. Mekonyum adı verilen bu kaka, yapışkan koyu bir kıvama sahiptir, kokusuzdur. Bebeğin kakası birkaç gün içerisinde normal rengini alır. Bebeğin doğumundan sonraki 3-8 gün içerisinde yaptığı kakanın rengi sarı ve yeşil arasındadır. Buna da geçiş kakası adı verilir. 8. günden itibaren anne sütüyle beslenen bebeklerin kakasının rengi sarı, formül mama ile beslenen bebeklerin kakasının rengi ise sarı ve kahve arasındadır.

Bebeklerde Yeşil Kaka Neden Olur?

Bebeğin yeşil kaka yapması genellikle olumsuz bir durumun sonucu değildir. Ancak yeşil kaka sümüğümsü bir kıvamda olması ve bebekte kusma, ateş gibi durumların görülmesi halinde derhal doktora başvurulmalıdır.

1. Diş çıkarma

Screenshot_44

Bebekler diş çıkardıkları süreç boyunca sürekli olarak tükürük üretirler. Tükürük üretimi ise ishale sebep olarak yeşil kaka görülmesine yol açabilir.

2. Formül mama ile beslenme

Screenshot_42

Bebekler için en faydalı beslenme kaynağı anne sütüdür. Ancak bazı durumlarda anne sütüyle beslenemeyen bebekler formül mama ile beslenirler. Formül mama ise aşağıdaki koşulların dışında tüketildiğinde ishale ve yeşil kaka görülmesine sebep olur.

  • Formül mama hazırlanırken kullanılan su temiz ve taze olmalıdır. Kaynatılıp soğutulan su ile hazırlanan mama daha sağlıklı olacaktır.
  • Mamaya bekletilmiş su katılmamalıdır.
  • Hazırlanan mama yarım saat içinde tüketilmelidir. Mama bekletildiğinde bozulur.
  • Mamanın kıvamı doğru ayarlanmalıdır. Çok su katılan mama ishale, az su katılan mama ise kabızlığa sebep olabilir.

3. Alerji

Bazı bebeklerin inek sütü, yoğurt ve peynire karşı alerjisi vardır. Annenin bu besinleri tüketmesi, anne sütüyle beslenen bebeğin ishale yakalanmasına sebep olabilir.

4. Enfeksiyon

Bebekler neden yeşil kaka yapar sorusunun en tehlikeli cevabı enfeksiyon kapmış olma ihtimaldiir. Bebeğin kanında bir enfeksiyona rastlanması ishale sebep olabilir. Kandaki enfeksiyon durumuna CRP denilen test ile bakılır. Buna göre test sonucu yüksekse kanda riskli enfeksiyon vardır. Enfeksiyon olmasının sebebi ise:

Bebekler neden yeşil kaka yapar sorusunun en tehlikeli karşılığı enfeksiyon ihtimalidir. Bebeğin kanında gelişen bir enfeksiyon ishale ve yeşil kakaya sebep olabilir. Kandaki enfeksiyon durumunda CRP testiyle bakılır. Doğumdan sonra uzun süre boyunca hastanede kalınması, romatizmal ateş, bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerden ötürü zayıf olması enfeksiyon oluşumunun başlıca nedenleri arasında yer.

5. Yetersiz anne sütü

Screenshot_7

Bebeğin tükettiği anne sütünün yeterli gelmemesi bağışıklığının düşerek vücut direncinin azalmasına sebep olabilir. Vücut direncinin azalmasıyla birlikte vücut mikroplara daha açık bir hale gelir. Bu durumda ortaya çıkan çeşitli problemlerin bir sonucu olarak yeşil kaka görülebilir.

6. İlaçlar

Kan yapıcı ve demir takviyesi olarak alınan ilaçlar ishale sebep olabilir. Bebeklerin bu ihtiyaçlarının ilaçlar yerine doğal kaynaklardan giderilmesi daha sağlıklı olur.

7. Bebeğin üşütmüş olması

Bebeklerin vücut direnci yetişkin bireylere göre çok daha düşüktür. Oda sıcaklığı yetişkin bir birey için normal iken bebeğe yetersiz gelebilir. Özellikle hafif güneşli havalarda güneşe güvenen ebeveynler çocuklarının üşütme ihtimaline karşı önlem almazlarsa ishale rastlanabilir.

8. Bebeğin gazının düzgün çıkartılmaması

Bazı bebeklerin sütün içerisinde bulunan laktozu sindirememesi sebebiyle gaz sancısıyla birlikte yeşil kakaya rastlanır. Bunu önlemek için bebeğin gazı çıkartılmaya çalışılmalı, bebeğin karnına masaj yapılmalıdır.

Prematüre Bebeklerde Yeşil Kaka

Anne karnında 9 ay 10 günlük süreci doldurmadan dünyaya gelen prematüre bebeklerde yeşil kaka görülmesinin sebepleri şu şekildedir;

  • Prematüre bebekler, normal sürecin ardından dünyaya gelen bebeklere kıyasla daha sık beslenirler. Beslenme süreleri de daha uzundur. Çok sık beslendikleri için sık sık kaka yaparlar. Bu sebeple bazı prematüre bebeklerde sindirim problemleri ortaya çıkabilir.
  • Prematüre bebekler gelişimlerini tam olarak tamamlayamadıkları için vücut dirençleri daha düşüktür. Enfeksiyonlara daha açıktırlar. Bu sebeple yeşil kaka gibi enfeksiyon kaynaklı durumların görülme ihtimali yüksektir.

Bebeklerde Yeşil Kaka Nasıl Geçer?

Screenshot_8

Bol bol emzirin: Bebeğin bol bol anne sütüyle beslenmesi ishalin geçmesine yardımcı olur. Bu süreçte bebekte normalden daha sık aralıklarla emzirilmelidir. Çünkü anne sütünün içeriği bebeğin immünolojik yanıtını artırma ve pasif immunizasyonunu sağlamada önemli bir yere sahiptir. Ayrıca içeriğinde bağırsak florasını düzenleyen maddeler de barındıran anne sütü, katı gıdaya geçmemiş bebekler için tek beslenme kaynağı olmalıdır.

Mide üşütmesine dikkat edin: Annenin sağlıklı bir şekilde beslenmesi, bebeğin annenin tükettiği besinleri anne sütü aracılığıyla dolaylı yoldan tüketiyor olması sebebiyle önemlidir. İshalin geçmesi için özellikle potasyum açısından zengin olan muz tüketilebilir. Muzun aşırı miktarda tüketimi kabızlığa sebep olduğu için ishalin durmasının ardından tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Bol sıvı tüketin: Bebeğin bu dönemde normal zamana göre daha fazla sıvı tüketmesi sağlanmalıdır. Çünkü ishal olması sebebiyle vücudundan bol miktarda tuz ve su eksilmektedir. Günlük en az 1,5 litre su tüketilmesi bu açıdan önem taşır.

Hijyene dikkat edin: Bebeklerin altı değiştirilmeden önce eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Aynı zamanda bebeğin biberon, emzik gibi eşyaları temiz tutulmalıdır. Bebek ılık suyla banyo yaptırılmalıdır.

Süt artırıcı çayları içmeyin: Sütünüzün bebeğinize yetersiz gelmesi halinde, sütünüzü artırmak için içtiğiniz süt artırıcı çayları bebeğinizin ishal olmasına sebep olabilir. Bu çayların yerine fındık, hurma, ceviz, havuç gibi besinlerin süt artırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.

Bebeklerde İshal İçin Evde Yapılabilecek Karışımlar

Bebeğin ek gıdayla beslenmeye başlamış olması halinde ishalin geçmesi için evde hazırlanabilecek bazı karışımlar mevcuttur.

Nişasta: 1 tatlı kaşığı nişasta ve yarım su bardağı suyu karıştırarak bebeğinize içirin.

Pirinç lapası: 1 çay bardağı pirinç, 2 çay bardağı su ve yarım tatlı kaşığı tuzu karıştırarak bebeğinize yedirebilirsiniz.

Patates püresi: 1 orta boy patatesi kaynatarak ezin. Bebeğinize yedirin.

Kuru kahve: Yarım fincan kahveye, biraz limon sıkarak karıştırın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?
Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emzirme memede sarkmaya neden olur mu?

Emzirme memede sarkmaya neden olur mu?

En detaylı tüp bebek rehberi: Aşamaları nelerdir, nasıl yapılır?

En detaylı tüp bebek rehberi: Aşamaları nelerdir, nasıl yapılır?

Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?

Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?

Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

Çocuklarda ve bebeklerde balgam nasıl atılır, en etkili balgam söktürücü yöntemler

Çocuklarda ve bebeklerde balgam nasıl atılır, en etkili balgam söktürücü yöntemler

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.