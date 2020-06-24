Bebeklerde yeşil kaka neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde kaka rengi çeşitli faktörler nedeniyle dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin; yenidoğanların kakası koyu yeşil siyah arası bir renktedir. Mekonyum adı verilen bu kaka, yapışkan koyu bir kıvama sahiptir, kokusuzdur. Bebeğin kakası birkaç gün içerisinde normal rengini alır. Bebeğin doğumundan sonraki 3-8 gün içerisinde yaptığı kakanın rengi sarı ve yeşil arasındadır. Buna da geçiş kakası adı verilir. 8. günden itibaren anne sütüyle beslenen bebeklerin kakasının rengi sarı, formül mama ile beslenen bebeklerin kakasının rengi ise sarı ve kahve arasındadır.
Bebeğin yeşil kaka yapması genellikle olumsuz bir durumun sonucu değildir. Ancak yeşil kaka sümüğümsü bir kıvamda olması ve bebekte kusma, ateş gibi durumların görülmesi halinde derhal doktora başvurulmalıdır.
Bebekler diş çıkardıkları süreç boyunca sürekli olarak tükürük üretirler. Tükürük üretimi ise ishale sebep olarak yeşil kaka görülmesine yol açabilir.
Bebekler için en faydalı beslenme kaynağı anne sütüdür. Ancak bazı durumlarda anne sütüyle beslenemeyen bebekler formül mama ile beslenirler. Formül mama ise aşağıdaki koşulların dışında tüketildiğinde ishale ve yeşil kaka görülmesine sebep olur.
Bazı bebeklerin inek sütü, yoğurt ve peynire karşı alerjisi vardır. Annenin bu besinleri tüketmesi, anne sütüyle beslenen bebeğin ishale yakalanmasına sebep olabilir.
Bebekler neden yeşil kaka yapar sorusunun en tehlikeli cevabı enfeksiyon kapmış olma ihtimaldiir. Bebeğin kanında bir enfeksiyona rastlanması ishale sebep olabilir. Kandaki enfeksiyon durumuna CRP denilen test ile bakılır. Buna göre test sonucu yüksekse kanda riskli enfeksiyon vardır. Enfeksiyon olmasının sebebi ise:
Bebekler neden yeşil kaka yapar sorusunun en tehlikeli karşılığı enfeksiyon ihtimalidir. Bebeğin kanında gelişen bir enfeksiyon ishale ve yeşil kakaya sebep olabilir. Kandaki enfeksiyon durumunda CRP testiyle bakılır. Doğumdan sonra uzun süre boyunca hastanede kalınması, romatizmal ateş, bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerden ötürü zayıf olması enfeksiyon oluşumunun başlıca nedenleri arasında yer.
Bebeğin tükettiği anne sütünün yeterli gelmemesi bağışıklığının düşerek vücut direncinin azalmasına sebep olabilir. Vücut direncinin azalmasıyla birlikte vücut mikroplara daha açık bir hale gelir. Bu durumda ortaya çıkan çeşitli problemlerin bir sonucu olarak yeşil kaka görülebilir.
Kan yapıcı ve demir takviyesi olarak alınan ilaçlar ishale sebep olabilir. Bebeklerin bu ihtiyaçlarının ilaçlar yerine doğal kaynaklardan giderilmesi daha sağlıklı olur.
Bebeklerin vücut direnci yetişkin bireylere göre çok daha düşüktür. Oda sıcaklığı yetişkin bir birey için normal iken bebeğe yetersiz gelebilir. Özellikle hafif güneşli havalarda güneşe güvenen ebeveynler çocuklarının üşütme ihtimaline karşı önlem almazlarsa ishale rastlanabilir.
Bazı bebeklerin sütün içerisinde bulunan laktozu sindirememesi sebebiyle gaz sancısıyla birlikte yeşil kakaya rastlanır. Bunu önlemek için bebeğin gazı çıkartılmaya çalışılmalı, bebeğin karnına masaj yapılmalıdır.
Anne karnında 9 ay 10 günlük süreci doldurmadan dünyaya gelen prematüre bebeklerde yeşil kaka görülmesinin sebepleri şu şekildedir;
Bol bol emzirin: Bebeğin bol bol anne sütüyle beslenmesi ishalin geçmesine yardımcı olur. Bu süreçte bebekte normalden daha sık aralıklarla emzirilmelidir. Çünkü anne sütünün içeriği bebeğin immünolojik yanıtını artırma ve pasif immunizasyonunu sağlamada önemli bir yere sahiptir. Ayrıca içeriğinde bağırsak florasını düzenleyen maddeler de barındıran anne sütü, katı gıdaya geçmemiş bebekler için tek beslenme kaynağı olmalıdır.
Mide üşütmesine dikkat edin: Annenin sağlıklı bir şekilde beslenmesi, bebeğin annenin tükettiği besinleri anne sütü aracılığıyla dolaylı yoldan tüketiyor olması sebebiyle önemlidir. İshalin geçmesi için özellikle potasyum açısından zengin olan muz tüketilebilir. Muzun aşırı miktarda tüketimi kabızlığa sebep olduğu için ishalin durmasının ardından tüketimi sınırlandırılmalıdır.
Bol sıvı tüketin: Bebeğin bu dönemde normal zamana göre daha fazla sıvı tüketmesi sağlanmalıdır. Çünkü ishal olması sebebiyle vücudundan bol miktarda tuz ve su eksilmektedir. Günlük en az 1,5 litre su tüketilmesi bu açıdan önem taşır.
Hijyene dikkat edin: Bebeklerin altı değiştirilmeden önce eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Aynı zamanda bebeğin biberon, emzik gibi eşyaları temiz tutulmalıdır. Bebek ılık suyla banyo yaptırılmalıdır.
Süt artırıcı çayları içmeyin: Sütünüzün bebeğinize yetersiz gelmesi halinde, sütünüzü artırmak için içtiğiniz süt artırıcı çayları bebeğinizin ishal olmasına sebep olabilir. Bu çayların yerine fındık, hurma, ceviz, havuç gibi besinlerin süt artırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.
Bebeğin ek gıdayla beslenmeye başlamış olması halinde ishalin geçmesi için evde hazırlanabilecek bazı karışımlar mevcuttur.
Nişasta: 1 tatlı kaşığı nişasta ve yarım su bardağı suyu karıştırarak bebeğinize içirin.
Pirinç lapası: 1 çay bardağı pirinç, 2 çay bardağı su ve yarım tatlı kaşığı tuzu karıştırarak bebeğinize yedirebilirsiniz.
Patates püresi: 1 orta boy patatesi kaynatarak ezin. Bebeğinize yedirin.
Kuru kahve: Yarım fincan kahveye, biraz limon sıkarak karıştırın.
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