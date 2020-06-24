Bebeklerde yeşil kaka neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde kaka rengi çeşitli faktörler nedeniyle dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin; yenidoğanların kakası koyu yeşil siyah arası bir renktedir. Mekonyum adı verilen bu kaka, yapışkan koyu bir kıvama sahiptir, kokusuzdur. Bebeğin kakası birkaç gün içerisinde normal rengini alır. Bebeğin doğumundan sonraki 3-8 gün içerisinde yaptığı kakanın rengi sarı ve yeşil arasındadır. Buna da geçiş kakası adı verilir. 8. günden itibaren anne sütüyle beslenen bebeklerin kakasının rengi sarı, formül mama ile beslenen bebeklerin kakasının rengi ise sarı ve kahve arasındadır.

Bebeklerde Yeşil Kaka Neden Olur?

Bebeğin yeşil kaka yapması genellikle olumsuz bir durumun sonucu değildir. Ancak yeşil kaka sümüğümsü bir kıvamda olması ve bebekte kusma, ateş gibi durumların görülmesi halinde derhal doktora başvurulmalıdır.

1. Diş çıkarma

Bebekler diş çıkardıkları süreç boyunca sürekli olarak tükürük üretirler. Tükürük üretimi ise ishale sebep olarak yeşil kaka görülmesine yol açabilir.

2. Formül mama ile beslenme

Bebekler için en faydalı beslenme kaynağı anne sütüdür. Ancak bazı durumlarda anne sütüyle beslenemeyen bebekler formül mama ile beslenirler. Formül mama ise aşağıdaki koşulların dışında tüketildiğinde ishale ve yeşil kaka görülmesine sebep olur.