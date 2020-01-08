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  4. Bebeklere en çok konulan isimler 2019'da değişmedi

Bebeklere en çok konulan isimler 2019'da değişmedi

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Türkiye'nin en çok tercih ettiği isimler ve kişiye özel isimler belli oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Bebeklere en çok konulan isimlerse yine değişmedi. Erkeklere Yusuf , kızlara Zeynep ismi verildi.

Bebeklere en çok konulan isimler 2019'da değişmedi

Türkiye'de bıraktığımız yıl yaklaşık 1 milyon bebek dünyaya geldi Bebeklere en çok Yusuf, Eymen, Zeynep, Elif gibi isimler koyulurken Mürinşah, Hörem, Femedi gibi isimler ise Türkiye'de sadece bir kişi de bulunuyor.

ERKEKLERDE 'YUSUF', KIZLARDA 'ZEYNEP'

Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten, erkeklerden 8 bin 816'sına "Yusuf", 7 bin 713'üne "Eymen", 6 bin 857'sine "Miraç", kız bebeklerden de 13 bin 420'sine "Zeynep", 8 bin 586'sına "Elif", 6 bin 886'sına "Defne" ismi verildi.

Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Kız çocuklarına Zeynep, Elif, Defne dışında en çok Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin ismi verildi.

Türkiye genelinde erkekler arasında 2 milyon 737 bin 31 rakamı ile "Mehmet" ilk sırada yer alırken, 2 milyon 68 bin 92 rakamı ile "Mustafa" ikinci, 1 milyon 724 bin 223 rakamı ile "Ahmet" üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 rakamı ile "Fatma" birinci sırada bulunuyor. Bunları 2 milyon 33 bin 814 rakamı ile "Ayşe" ve 1 milyon 594 bin 873 rakamı ile "Emine" isimleri takip etti.

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Erkeklerde Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan yine en fazla görülen isimler arasında bulunuyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma", en çok tercih edilen isimler arasında ilk sırada yer aldı.

ÜÇ METROPOL ŞEHİRDE TERCİH "MEHMET"

Başkentte ve İzmir'de erkeklere Mehmet, Mustafa ve Ali, İstanbul'da ise Mehmet, Mustafa ile Ahmet, kadınlarda Ankara'da Fatma, Ayşe ve Emine, İstanbul'da Zeynep, Fatma ile Ayşe, İzmir'de ise Fatma, Ayşe ve Hatice isimleri ilk sırada görülüyor.

BU İSİMLER SADECE BİR KİŞİDE VAR

Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.

Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan da sadece bir kişide bulunan çift isimler listesinde yer aldı.

(AA)

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