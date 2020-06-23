Bebeklerin altını değiştirmeden önce rızalarını almak gerekir mi?

Carson; “Elbette ki bir bebek bu soruya “Tabii ki, anne bu harika, bezimin değiştirilmesini çok isterim.” demeyecektir, ama eğer durup ona biraz zaman verirseniz , vücut dili ile cevabını okumayı beklerseniz ve göz temasında bulunursanız, çocuğunuz kendi cevabının bir önem teşkil ettiğini düşünecektir.” diye de ilginç tespitlerini tamamlıyor.

Tekrar röportaja dönelim. Çocukların aileleriyle doğumdan itibaren çalışmaya başladıklarını söyleyen Carson, bunun nedeninin aile ve çocukların rıza gösterme olgusu ile ilgili bilgilenmeleri ve böyle bir alışkanlık edinmelerinin amaçlandığını ekliyor ve ailelerin bebeklerine sormasını gerektiğini düşündüğü meşhur soruyu soruyor; “Şimdi bezini değiştireceğim, bu senin için uygun mudur?”

Hiç iki yaşından küçük bir çocuğa herhangi bir konuda bir şeyler sormayı denediniz mi? Verecekleri cevap her seferinde değişir, soru ne olursa olsun ya sürekli fikir değiştireceklerdir ya da çoğu zaman cevapları hayır olacaktır. Hele ki çocuğunuzun bezi kendi pisliğiyle doluyken peşinde koşarak bunu sormayı denerseniz, çocuk büyütürken işiniz hiç de kolay olmayacaktır. Peki şunu düşünelim, ya bebeğiniz hayır derse ne olacak? Bezini değiştirmeyecek misiniz? Bunun size ve daha da önemlisi bebeğinizin sağlığına olumsuz etkileri olmayacak mı? Bezi değiştirilmediği ve kendi pisliği içerisinde yattığı için yaşayacağı pişiklerden ve isilikten bahsetmiyoruz bile.

Çocukları, evin kurallarını koyan kişi olarak yetiştirmemiz belki de bu yeni jenerasyona nasıl ulaştığımızı, ya da başka bir deyişle bu yeni internet jenerasyonunun nasıl bu hale geldiğini açıklıyor. Sizin, yani ebeveynlerinin onun patronu olmadığınızı daha çocuğunuza bebekken öğretmeye başladığınızı düşünün. İleride bu çocuğa neler olabileceğini hayal bile edemiyoruz.

Sonuç olarak, kanaatimizce eğer rıza gösterme konusu, bebeğinizin cinsel organlarıyla ilgili aklınıza gelen ilk şeyse bebeğiniz elinizden alınmalı veya belki de en baştan hiç bebek sahibi olmamalısınız.

