KADIN

Bebeklerine dövme yaptıran aile sosyal medyayı ikiye böldü

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 10.04.2018 12:02 | Son Güncelleme

Vietnamlı olduğu tahmin edilen aile, bebeklerine dövme yaptırınca sosyal medyada tepki toplayarak viral oldu. ''Bebek mürekkepleniyor'' başlığıyla yayınlanan videoya ''işte bu çocuk istismarı'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bebeklerine dövme yaptıran aile sosyal medyayı ikiye böldü

Aile, bebeklerinin elini kolunu tutup dövme yaptırdı, sosyal medya karıştı

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Tartışmalı video kısa bir süre önce sosyal medyada popüler oldu ve oldukça tepki çekti. Söz konusu videoda aile 11-12 aylık olduğu tahmin edilen bebeklerine dövme yaptırıyor.

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Bebeğin ellerini tutan ebeveynler, bebeklerinin göğsüne çizgi film karakteri yaptırıyor. Sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım alan videoya, ''polise haber vermek için daha ne duruyoruz. Bu bebek bu ailenin elinden alınmalı. Çocuk istismar ediliyor'' yorumu yapıldı.

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Bir başka yorumda ise, ''yetişkin insanlar bile gerçek dövme yapılırken ağlıyor. Ama bu bebek tepki bile vermiyor. Bu gerçek olsaydı emin olun bebek ağlıyor olacaktı'' denildi.

Vietnam'da eskiden tabu olarak görülen dövme sanatı şimdilerde oldukça popüler. Ülkede dövme stüdyolarının sayısı gitgide artıyor ancak dövme endüstrisiyle ilgili düzenleme çok az. Dövme yaşıyla ilgili yaş sınırlaması yok ve dövme yapan kişilerin lisanslarına bakılmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam dövme sosyal medya

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