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Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:40 | Son Güncelleme

Düzce'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi. E.K. ve A.K. çifti, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

İFADELERİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Düzce ölü bebek hastane

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah belanızı verir inşallah bunlar ne biçim yaratık,köpek yapmaz.
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