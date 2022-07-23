Bebekleriniz için pişik önleyici en iyi bebek pişik kremi çeşitleri

Bebeklerde sıkça rastlan pişik problemi, onların huzursuz ve mutsuz olmasına neden olur. Bebeğinizin cildinde kırmızı döküntüler şeklinde görülen pişik, neredeyse her bebekte görülür. Bebeğinizi pişikten korumak için bezini zamanında değiştirmeli ve cildini temiz tutmanız gerekir. Her bez değişimi sonrası uygulanan pişik kremleri de bebeğinizin cildinde pişik oluşumunu engellemeye yardımcı olur. En iyi pişik kremi bebek kategorisindeki ürünleri sizler için derledik. Alerjik ve hassas cilde sahip olan bebeğinize kullanabileceğiniz tamamen doğal içeriğe sahip ürünleri mutlaka incelemelisiniz.

1. Penaten Bebek Pişik Kremi 50 ml

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Bebek bezi, ıslak mendil gibi temizlik ürünleri bebeğinizin cildinde alerjiye sebep olarak pişik oluşumunu tetikleyebilir. Pişik sorunu bebeklerde yaygın olarak görülen bir durum fakat gerekli önlemler alındığında bu durumun önüne geçebilmek mümkün olur. Bebeğinizin hassas cildini hem koruyan hem bakım yapan Penaten Bebek Pişik Kremi, seçilmiş bileşenler ile üretildiği için saf içeriğe sahip. Hafif dokuya sahip olan ürün, pişik oluşumunu engellemek için bebeğinizin temizliğine ekstra önem vermenize yardımcı olur. Dermatolojik olarak test edilen pişik kremi, inatçı pişikleri bile kolay şekilde iyileştirir.

2. Bepanthol Baby Pişik Önleyici Merhem 100 gr

Yenidoğan bebeklerin cilt bariyeri henüz gelişmediği için onlar oldukça hassas bir cilde sahip olur. Bu nedenle bebeğinizin cildinde alerjiye sebep olmayacak doğal içeriğe sahip ürünler kullanmanız önem taşır. En iyi bebek pişik kremi olan Bepanthol Baby Pişik Önleyici Merhem; parfüm, paraben, koruyucu ve SLS içermez. İçeriğindeki provitamin B5 ile cilt bariyerini koruyarak nemlendirir. Kaygan yapısı ile sürtünmeyi en aza indirerek pişik oluşumunu engelleyen ürünü, bebeğinizin bezini değiştirdikten sonra onun temiz ve kuru cildine uygulayabilirsiniz. Ayrıca yapışkan olmayan yapısı sayesinde ürün, bebeğinize konfor sağlarken kolay şekilde uygulanması ile ebeveynlere kolaylık sağlar.

3. Sudocrem Bebek Bakım Kremi 60 gr

Bebeğinizin cildinin pişik olmasını istemiyorsanız her bez değişiminde mutlaka pişik kremi sürmeye özen göstermelisiniz. Peki, bebeklerin cildini koruyan ve rahatlatan bebek pişik kremi yüze sürülür mü? Doğal içeriğe sahip Sudocrem Bebek Bakım Kremi, cildi beyazlatma ve onarma özelliğine sahip. Pişik kremini cildinize doğrudan uygulayabilir veya evde hazırladığınız maskelerin içerisine bir miktar ekleyerek maskenin etkisini arttırabilirsiniz. Haftada bir kez düzenli olarak kullanılan pişik kremi; akneleri kurutur, gözenekleri küçültür, güneş lekelerinin rengini açar ve ciltte renk eşitliği sağlar. Ayrıca egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarında da kullanılan ürün, cildin nemlenmesine olanak tanır.

4. Mustela Vitamin Bariyer 1.2.3. Pişik Önleyici Krem 100 ml

Her ebeveyn bebeği için en iyisini ister. "Bebek pişik kremi hangisi iyi?" diye soracak olursanız Mustela Vitamin Bariyer 1.2.3. Pişik Önleyici Krem'i önerebiliriz. Tek ambalajda üç fayda sağlayan ürün; bebeğinizin tahriş olmuş cildini rahatlatır, pişik oluşumunu önler ve cilt bariyerini korur. Yenidoğan bebeklerden itibaren kullanıma uygun olan kremi, bebeğinizin bez bölgesine uygulayabilirsiniz. %98 doğal içeriklerden oluşan ürün, yorumlarıyla da oldukça dikkat çeker. Mustela markalı pişik önleyici kremi kullanan ebeveynlerin %80'i ilk kullanımdan itibaren tahrişin azaldığını belirttiği görülür. Bebeğinizin bezini değiştirdikten sonra temiz ve kuru cildine tabaka hâlinde ürünü uygulayabilirsiniz.

5. Sebamed Pişik Önleyici Krem 50 ml

Bebeğinizin gelişim sürecinde kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Kimyasal içeriğe sahip olan pişik kremleri, alerjik reaksiyona sebep olur. Bebeğiniz için en doğal içeriğe sahip olan pişik kremini seçmeniz oldukça önem taşır. 5.5 pH değerine sahip olan Sebamed Pişik Önleyici Krem, cilt bariyerini korur ve gelişimini destekler. En iyi bebek pişik kremi olarak sayılan ürün, pişiğe anında müdahale eder ve cildi yatıştırır. Doğal içeriğe sahip olan krem, her bez değişiminde kullanıma uygun şekilde üretilir. Bebeğinizin cildini korurken enfeksiyona yol açabilecek zararlı mikroorganizmaları da yok eder.

6. Merby’s Nursery Pişik Önleyici Krem 100 ml

İçeriğindeki bal mumu ve çinkoyla ciltte koruyucu tabaka oluşturan Merby’s Nursery Pişik Önleyici Krem, doğal içeriği sayesinde cildin hızlı şekilde yenilenmesini sağlar. Ürün, en iyi bebek pişik kremi yorumlarıyla ön plana çıkar. Bebeği için pişik kremini kullanan ebeveynler, pişik sorununa çözüm bulduklarını ve ürünü güvenle kullandıklarını belirtir. Provitamin B5, Aloe vera özü, cadı fındığı yaprağı özü, kolloidal gümüş suyu, lavanta yağı, koyun yünü yağı, jojoba yağı, argan yağı, Hindistan cevizi yağı, arı mumu ve çinko asit içeriğiyle bebeklere özel geliştirilen ürünün formülü; cildi hızlı şekilde onarır, korur ve nemlendirir.

7. Nivea Baby Pişik Önleyici Krem 100 ml

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Pişik sorunu yaşayan bebekler, sürekli olarak huzursuz olur. Kırmızı pütürlü dokular hâlinde olan pişik; ciltte kaşıntı ve acıya neden olur. Her ne kadar temizliğe dikkat edilse de bez kullanan bebeklerde sürtünmeden dolayı pişik oluşumunun önüne tamamen geçilemeyebilir. Bu nedenle bebeğinize bez seçerken onun kilosuna uygun olan bebek bezini tercih etmeniz gerekir. Bebeğiniz için küçük olan bezler, onun vücudunu sıkarak tahrişe neden olur. Nivea Baby Pişik Önleyici Krem, ciltte koruyucu bariyer oluşturarak sürtünmeyi ve tahrişi en aza indirir. Her bez değişiminde uygulayacağınız en iyi bebek pişik kremi ile bebeğinizin cildini koruyabilirsiniz.

8. Incia Bebek Pişik Önleyici Doğal Jel Krem 60 ml

Pişiği oluşmadan önce engellemek, tedavi etmekten çok daha kolay olur. Bu nedenle düzenli olarak pişik kremi kullanmanız oldukça önem taşır. Bebek pişik kremi önerileri arasında yer alan Incia Bebek Pişik Önleyici Doğal Jel Krem'in içeriğinde bal mumu, aynısefa yağı, shea yağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı, soya gliseritleri, kantaron yağı, yalancı iğde yağı, jojoba yağı ve E vitamini bulunur. Ürün, jel formülü ile cildi nemlendirirken aynı zamanda kayganlık sağlayarak sürtünmeyi azaltır. Yapay koku ve boya içermeyen Incia Bebek Pişik Önleyici Doğal Jel Krem ebeveynlerin ilk tercihi arasında bulunur.

9. Bübchen Bebek Kremi 150 ml

Bebeğinizin çamaşırlarını yıkadığınız deterjan ve altını temizlerken kullandığınız ıslak mendillerin de doğal ve parfümsüz olmasına dikkat etmek gerekir. Kimyasal içerikli ürünler bebeğinizin cildinde pişik oluşumuna neden olabilir. Bübchen Bebek Kremi; çinko oksit, papatya, pantenol, bal mumu, karite yağı ve ayçiçeği yağı içerir. Doğal içeriği ile bebeğinizin poposuna bakım yapar ve koruma sağlar. Dermotolojik olarak test edilen krem, cildin pH dengesine uygun olarak üretilir. Deterjan veya ıslak mendil gibi ürünlerin bebeğinizin cildine zarar vermesini önleyen ürün, 150 ml boyutuyla uzun süreli kullanım vadeder.

10. Weleda Calendula Organik Pişik Kremi 75 ml

Bebek için en iyi pişik kremi denilince akla mutlaka en doğal içeriğe sahip olan ürünler gelir. Calendula yani diğer adıyla aynısefa bitkisi, birçok cilt sorununa fayda sağlar. Weleda Calendula Organik Pişik Kremi, aynısefa bitkisinin özleri ile geliştirilmiş formülü sayesinde bebeğinizin cildini hassas şekilde onarır. Aynısefa bitkisinin yanı sıra ürün; papatya özü, tatlı badem ve susam yağı ile zengin bir içeriğe sahip. Hassas ciltler için dermatolojik olarak test edilen ürün, bebek pişik kremi tavsiye listelerindeki ürünler arasında bulunur. Bebeğinizin temiz ve kuru cildine ince bir katman hâlinde uygulamanız önerilir.

11. Chicco Pişik Kremi 100 ml

Chicco Pişik Kremi çinko oksit içerek formülü ile bebek bezinin tahrişe neden olmasını engeller. %84 doğal içeriklerden oluşan bebek pişik kreminin cilde faydaları oldukça fazla. Bebek pişik kremi faydaları, aynı zamanda yetişkinler için de ön plana çıkar. Ürün; pişik, akne, gözenek, güneş lekesi, egzama ve sedef gibi birçok cilt problemine fayda sağlar. Doğaya geri dönüştürülen plastik tüp ile üretilen pişik kremi, bu yönüyle de ebeveynlerin beğenisini kazanır. Parfüm gibi kimyasal bileşenler içermeyen formülü olan kremi, hem kendinize hem bebeğinize güvenle uygulayabilirsiniz.

12. Mumsy Natural Doğal Pişik Kremi 100 ml

%100 doğal içeriği ile ön plana çıkan Mumsy Natural Doğal Pişik Kremi içeriğindeki shea butter ile cilt bariyerini korur. Mir-i safi ve meyan kökü ile cildi yatıştırır, hatmi ve hamamelis ile pişik oluşumunu engeller ve iyileşmesine yardımcı olur. Eşsiz kokusunu mir-i safi ve lavanta yağından alan ürün; ebeveynlerin gönlünü kazanır. İçeriğinde 22 bitki ve üç vitamin içeren krem, cildin doğal şekilde yenilenmesini sağlar. Duştan sonra ya da bez değişimi sırasında uygulayacağınız Mumsy markalı pişik kremi, bebeğinizin cildinin nem dengesinin sağlanmasına olanak tanır.

13. Friendly Organik Bebek Pişik Kremi 100 ml

Çinko oksit bakımından oldukça zengin olan Friendly Organik Bebek Pişik Kremi, cildin onarılmasını ve korunmasını sağlar. Ürünün içeriğindeki çinko oksit, ciltte koruyucu bariyer oluşturur ve dışkı ile temas nedeniyle oluşan pişik problemini ortadan kaldırır. Shea yağı, gliserin, Aloe vera, bal, hatmi, havuç, aynısefa ve ıhlamur içeren bebek pişik kremi, bebeğinizin alerjik ve hassas olan cildini yumuşatır ve pişik oluşmasını engeller. Kremi ince bir tabaka hâlinde masaj yaparak bebeğinizin cildine uygulamanız önerilir. Paraben, parafin, silikon ve boya içermeyen bu ürünü bebeğiniz için güvenle kullanabilirsiniz.

14. Minoris Baby Organik Pişik Kremi 110 gr

Pişik, bez bölgesinin yanı sıra vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilir. Pişiği önlemek için bebeğinizin cildini düzenli olarak nemlendirmeli ve banyo sonrası iyice kurulamaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda bebeğinizin cildini tahriş etmemesi için ona dar kıyafetler giydirmekten de kaçınmalısınız. Minoris Baby Organik Pişik Kremi çinko oksit ve argan yağı ile cildi besleyerek korur. Pişik olan bölgeye uygulanılan krem, cilt üzerinde bariyer oluşturur ve pişiğin yayılmasını engeller. Bez veya iyice kurulanmama sorunundan dolayı oluşan pişiğin iyileşmesini sağlar. Gün içerisinde tekrar tekrar kullanabileceğiniz pişik kremini, bebeğinizin cildine nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

15. Yeşilmarka Doğal Pişik Kremi 50 gr

"Bebek için en iyi pişik kremi hangisi?" diye merak ediyorsanız sorunuzun cevabı burada. Yeşilmarka Doğal Pişik Kremi; lavanta yağı ve %20 çinko oksit içeriği ile bebeğinizin cildini onarır, korur ve rahatlatır. Aloe vera, provitamin B5, ayçiçeği ve zeytinyağı desteği ile ciltteki kızarıklıkları azaltarak tahriş olan bölgeyi iyileştirir. Kullanım sonrası beyaz kalıntı bırakmayan pişik kremi, vücut tarafından kolayca emilir. Hem pişiği önlemek hem pişiği tedavi etmek için kullanabilen ürün, hiçbir zararlı madde içermez. Bebek pişik kremi en iyisi olarak tanınan bu ürünü mutlaka incelemenizi öneririz.