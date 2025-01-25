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Beceri gerektirmiyor! Herkesin kolayca yapabileceği dekorasyon fikirleri…

01.01.2025 12:12
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Dekorasyon fikirlerinin hepsi beceri ve el işi istemiyor. Bazıları o kadar kolay ki... Çok fazla uğraşmadan kolay bir şekilde yapabileceğiniz birbirinden güzel dekorasyon fikirlerini keşfedelim!

Beceri gerektirmiyor! Herkesin kolayca yapabileceği dekorasyon fikirleri…

Dekorasyon bir ortamın olmazsa olmazıdır. Ortama enerji ve renk katar. Ve dekorasyon için çok büyük uğraşlar harcamanıza da gerek kalmaz. İşte kolay bir şekilde yapabileceğiniz birbirinden güzel ve pratik dekorasyon fikirleri!

1. Renkli aydınlatma düğmeleri

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Beyaz aydınlatma düğmeleri sıkıcı geliyorsa onları çok güzel ve yaratıcı şekilde boyayabilirsiniz. Dilerseniz yeni çerçeveler alabilir ya da hali hazırda kullandığınız düğmeleri boyayabilirsiniz. İhtiyacınız olan biraz akrilik ve bol bol ilham!

2. Konserve saksılar

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Bitkiler bir evin olmazsa olmaz en güzel dekoratif ögelerindendir. Tabii ki saksılar da öyle! Kullanmadığınız veya geri dönüştürebileceğiniz konserve kutularını boyayarak kendi yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz. Aynı zamanda hiç kimsede olmayan saksılarınız da olabilir.

3. Kapı süsü

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Bildiğiniz tüm kapı süslerini unutun çünkü hem el emeği hem de çok güzel bir önerimiz var. Kurutulmuş portakal dilimleri ile çok uzun süre dayanabilecek ve kimsede olmayan bir kapı süsü yapabilirsiniz. Yapıştırıcı, bol portakal dilimi ve bir de dilerseniz arkasına tutması için halka yeterli olacaktır.

4. Patchwork kapı perdesi

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Evde iptal ettiğiniz kapılar veya bölmeler varsa onları bir yerden ayırmak için patchwork perdeler yapabilirsiniz. Bol bol birbirinden bağımsız kumaşı ütüledikten sonra birbirine dikerek eşsiz bir görünüm elde edebilirsiniz!

5. Blok raf

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Eğer evde rafınız eksikse size çok güzel bir çözümümüz var. İhtiyacınız olanlar bol boya ve biraz da taş. Evet bildiğimiz taşlardan. Blok taşı kullanarak güzel ve renkli bir alan oluşturabilirsiniz. Hem de yapması hiç zor değil.

6. Makrome avize

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Örgü bir avize ister misiniz? Makrome ile göz alıcı bir avize yapabilirsiniz. Püsküllü makromeleri yaptıktan sonra kasnağa geçirerek avizenizi pratik bir şekilde hazır hale getirebilirsiniz.

7. Kağıttan avize

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Rengarenk avizelere ne dersiniz? Kalın kağıtlardan istediğiniz şekli vererek rengarenk avizeler yapabilirsiniz. Dilerseniz geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak da avizelerinizi yapabilirsiniz. Eski bir avizenizin çerçevesini de kullanabilirsiniz.

8. Çiçek posterler

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Klasik posterler yerine farklı bir şeyler yapmak isterseniz ihtiyacınız olan birkaç satır yazı ve gerçek bir çiçek. Dilediğiniz ögeleri bir araya getirerek kumaşa ütü ile baskı yapabilirsiniz. Gerçekten de çok şık bir dekorasyon fikri!

9. Duvar boyama

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Duvarınızı boyamak da çok güzel ve şık bir dekorasyon fikri! Fırça yardımı ile duvara damlalar çizerek eşsiz bir görünüm elde edebilirsiniz. Yine akrilik boyası kullanabilirsiniz. Hem çok basit hem de çok farklı bir fikir!

10. Tel çiçekler

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Tel çiçeklerin görünümü çok güzel ve aşırı da kullanışlı. Çünkü bu çiçekleri ister vazoya koyabilir, isterseniz de duvara asabilirsiniz. Bir ütü yardımı ile telleri yassılaştırdıktan sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz.

11. Rengarenk aynalar

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Klasik aynalardan sıkıldıysanız aynaları renklendirmenin tam zamanı. Bir tele istediğiniz şekli verip istediğiniz renge boyadıktan sonra aynaya yapıştırabilirsiniz. Hem oldukça pratik hem de çok şık duran bu dekorasyon fikri evin tarzını da değiştirecek.

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dekorasyon Ütü Philips Yaşam Kategorisi
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