BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) İstanbul elektrik kesintisi programını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Böylece vatandaşlara kesintilere karşı tedbir almaları için gerekli zaman sağlandı. BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre İstanbul'da elektrik kesintisi planlı ya da arıza kaynaklı olabilecek. Peki kesintiler nerede yaşanacak? Elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi programı ve detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi programı

Arnavutköy