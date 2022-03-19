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Beden olumlamadan sonra yeni moda: 'Göbek pozitifliği' diyerek duştan paylaştı

19.03.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların popüler hareketi beden olumlama ya da beden pozitifliği (Body positivity) dünya çapında büyük yankı uyandırarak büyük beden kadın güzelliğinin ön plana çıkmasını sağladı. Sağlık uzmanlarının bir kısmı bu hareketi uygun bulmasa da dünya çapında birçok kadın bu hareket sayesinde adını duyurmayı başardı. Bunlardan biri de Isabel Nicholls Nall...

Beden olumlamadan sonra yeni moda: 'Göbek pozitifliği' diyerek duştan paylaştı

Beden olumlama hareketini savunmak için geçtiğimiz aylarda çırılçıplak poz veren Isabel Nicholls Nall, bu sefer 'göbek pozitifliği' pozuyla gündeme geldi.

VÜCUDUNUZDAN NEFRET ETMEYİN

Büyük beden modellik yapan Isabel Nicholls Nall, sosyal medya hesabından beden olumlama yapıyor. Sosyal medyanın yarattığı kusursuz vücut anlayışını reddeden model, herkesin mükemmel olması gerekmediğini savunuyor.

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Hayranlarına “Vücudunuzdan nefret etmeyin” çağrısında bulunan Nall, sosyal medya hesabından banyoda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

GÖBEK POZİTİFLİĞİ

Model bu sefer siyah bikinisiyle duştan paylaştığı fotoğrafıyla gündeme geldi. Instagram'da kıvrımlarını sergileyen 22 yaşındaki model hayranlarını büyüledi.

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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bulunan genç model, göbeğini ve kalçalarını ön plana çıkaran fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

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Modelin fotoğrafını "Göbek pozitifliği." notuyla paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.


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