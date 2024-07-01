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    4. Beden pozitifliği savunucusu Nelly London vücut tipini eleştirenlere karşı kıvrımlarını sergiledi

    Beden pozitifliği savunucusu Nelly London vücut tipini eleştirenlere karşı kıvrımlarını sergiledi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.07.2024 10:12
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    Beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Nelly London, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteriyor. Kadınların kendi bedenleri içinde mutlu olması gerektiğini savunan London, Instagram hesabında 580 bini aşkın takipçisine beden pozitifliği paylaşımları yapıyor. Son olarak vücudunun bazı kıyafetlere uygun olmadığını söyleyen kişilere karşı paylaşım yaptı.

    Beden pozitifliği savunucusu Nelly London vücut tipini eleştirenlere karşı kıvrımlarını sergiledi

    Vücut pozitifliği savunucusu Nelly London, yakın zamanda yayınladığı bir videoda, belirli kıyafetleri giyecek vücut tipine sahip olmadığını söyleyen kişilere sert tepki gösterdi.

    Paylaşımına, "O kıyafete uygun vücut tipine sahip değilsin" notunu düşen Nelly bu şekilde düşünenlere karşı gerçekçi vücudunu sergiledi.

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    Nelly, bunun kendisini üzmesine izin vermek yerine şık bir şekilde karşılık verdi. Gururla vücudunu ortaya çıkardı ve evinde dans ederek paylaşım yaptı.

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    Fenomenin bu paylaşımı 30 binden fazla beğeni aldı.

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    Sevilen fenomene takipçilerinden "Evet kızım! Harika görünüyorsun" şeklinde yorumlar geldi.

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    Express


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    vücut
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