Beden pozitifliği savunucusu Nelly London vücut tipini eleştirenlere karşı kıvrımlarını sergiledi

Vücut pozitifliği savunucusu Nelly London, yakın zamanda yayınladığı bir videoda, belirli kıyafetleri giyecek vücut tipine sahip olmadığını söyleyen kişilere sert tepki gösterdi.

Paylaşımına, "O kıyafete uygun vücut tipine sahip değilsin" notunu düşen Nelly bu şekilde düşünenlere karşı gerçekçi vücudunu sergiledi.

Nelly, bunun kendisini üzmesine izin vermek yerine şık bir şekilde karşılık verdi. Gururla vücudunu ortaya çıkardı ve evinde dans ederek paylaşım yaptı.

Fenomenin bu paylaşımı 30 binden fazla beğeni aldı.

Sevilen fenomene takipçilerinden "Evet kızım! Harika görünüyorsun" şeklinde yorumlar geldi.









