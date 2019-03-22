"'Beka meselesi yok' diyenler, kafanızı kaldırın bakın"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hudutlarımızın öbür tarafında PKK'ın uzantısı, aynısı olan PYD, YPG, ABD Özel Kuvvetleri'nin desteğiyle kendisine bir bölge oluşturup Suriye, Irak'ın kuzeyi yetmedi güçleri yetse Türkiye'den de bir parça koparıp PKK terör devleti kurmanın çalışması içindeyken siz nasıl 'Devletin beka meselesi yoktur, ülke beka meselesiyle karşı karşıya kalmamıştır.' diyebilirsiniz." dedi.

Destici, partisince Kaynarca ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında, yerel seçimlere 8 gün kaldığını, bu süreci en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Seçimlerin ülkeye, millete, Sakarya ve Kaynarca'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Destici, bu seçimlere gelene kadar Türkiye'nin çok önemli süreçlerden geçtiğini, çok büyük badireler atlattığını dile getirdi.

Mustafa Destici, 26 yıldır hep doğrunun yanında durduklarını, yanlışlara karşı çıktıklarını, bundan sonra da aynı ilkeyle siyasette yollarına devam edeceklerini belirterek, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'yle (MHP) Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakını oluşturarak 16 Nisan referandumunda "Evet" dediklerini anımsattı.