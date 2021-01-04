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Bekaret testi: Pakistan mahkemesi, bekaret testinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi

04.01.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Bekaret testi: Pakistan mahkemesi, bekaret testinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi

Lahor Yüksek Mahkemesi cinsel saldırı mağdurlarına yapılan bekaret testlerinin 'yasadışı ve Anayasa'ya aykırı' olduğuna karar verdi.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da Yüksek Mahkeme cinsel saldırı mağdurlarına yapılan bekaret testlerinin 'yasadışı ve Anayasa'ya aykırı' olduğuna karar verdi.

Mahkeme bu muayenelerin hiçbir adli tıp ihtiyacından kaynaklanmadığını ve mağdur kadınların onurunu zedelediğini de söyledi.

Lahor'daki Yüksek Mahkeme'nin yargıcı Ayesha A. Malik, 30 sayfalık kararında, bekaret testinin kadının onurunu zedelemenin yanısıra Pakistan Anayasası'nın kişi güvenliği ve onuruyla ilgili 9 ve 14. maddelerine de aykırı olduğunu kaydetti.

Mahkeme kararında ayrıca bekaret testlerinin mağdurun cinsiyeti temelinde sadece kadınlara yapıldığı için Anayasa'nın eşitliği düzenleyen 25. maddesini de ihlal ettiğini vurguladı.

Yargıç, Pakistan merkezi hükümeti ve eyalet hükümetlerini "tecavüz ve cinsel taciz mağdurlarının tıbbi kontrollerinde bekaret testi yapılmamasını garanti altına alacak adımları atmaya" çağırdı.

Yargıç Malik kararında "Buna, tüm ilgili kişi ve kurumların, bekaret testinin hiçbir klinik veya adli tıp değeri bulunmadığını anlamalarını sağlayacak düzenli eğitim ve farkındalık programları düzenlenmesi de dahildir" diyerek atılacak adımlar konusunda ayrıntı da verdi.

Tecavüze karşı kampanyaların etkisi

Pakistan'da tecavüz ve cinsel saldırılara karşı yürütülen kampanyalar siyaset ve hukukta karşılık buluyor.

Lahor'da geçen Eylül'de yolda benzini biten bir kadının, iki çocuğunun önünde toplu tecavüze uğramasından sonra başlayan protestolar üzerine Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, tecavüzden suçlu bulunanların hadım edilmesini de içeren bir kararnameyi geçen ay imzaladı.

Kararname, tecavüz davalarını en geç dört ayda sonuçlandıracak özel mahkemelerin kurulmasını, tecavüzden hüküm giymiş kişiler için bir ulusal veri tabanı oluşturulmasını ve mağdurların kimliklerinin korunmasını da içeriyor.

Eylül'deki olayda Lahor Polis Müdürü'nün ertesi gün tecavüze uğrayan kadının da suçlu olduğunu ima eden açıklaması ülkede infial yaratmış, tecavüzcülerin meydanlarda asılması önerisi bile gündeme gelmişti.

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