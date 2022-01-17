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Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Bekçi maaşları ne kadar?

17.01.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi adayları başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Gözler konu hakkında açıklama yapması beklenen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrilmişken EGM'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Bekçi maaşları enflasyon oranı ile artış gösterdi.

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçi alımı için adayların gözleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Konuya ilişkin açıklama bekleniyor. Peki bekçi maaşı ne kadar oldu? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 senesinin ilk 6 ayı için geçerli olacak bekçi maaşları şu şekildedir:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye
Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye
Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


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