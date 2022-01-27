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Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı ilanı yayınlandı mı?

27.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde geçtiğimiz günlerde 2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçi olmak isteyenler bekçilik şartlarını, maaşını ve alımların ne zaman yapılacağına dair konuları araştırmaya başladı. İşte haberin detayları…

Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı ilanı yayınlandı mı?

2022 yılında binlerce yeni bekçi alımı yapılacak. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine alınacak yeni bekçi alım ilanının yayınlanması için gün sayıyor. 2022 yılında 10 bin bekçi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi maaşlarının enflasyonla birlikte artış göstermesi, vatandaşları n bekçilik mesleğine olan ilgisini arttırdı. Adaylar, başvuruların alınacağı tarihin açıklanmasını merakla bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ancak 2022 yılı yapılacak olan bekçi alımı ile ilgili henüz net bir duyuru yayımlanmadı.

2022 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

2022 yılı için bekçi alımına dair henüz bir duyuru yayınlanmamış olsa da geçtiğimiz yıllarda bekçi alımda şu şartlar aranıyordu;
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan şartları taşımak. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

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