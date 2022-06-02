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Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademi 2022/1.Dönem bekçilik alımı sınav yerleri açıklandı mı?

02.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan bekçilik sınavı için tarih araştırmaları yapan vatandaşlar bir yandan da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı zamanı bekliyor. Peki, bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademi 2022/1.Dönem bekçilik alımı sınav yerleri açıklandı mı?

Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademi 2022/1.Dönem bekçilik alımı sınav yerleri açıklandı mı?

Polis Akademi tarafından düzenlenecek olan 2022/1.Dönem bekçilik alımı sınavlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav tarihini bekleyen adaylar, bir yandan da giriş belgeleri için gün sayıyor. Peki, bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademi 2022/1.Dönem bekçilik alımı sınav yerleri açıklandı mı?

2022 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2022 yılı 1. dönem bekçi alımı sınavı için duyurular yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle yapılacak. Yazılı sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Bekçi alımı sınav giriş belgeleriyle ilgili tarih araştırması sürmeye devam ederken, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası, giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Bekçi alımı sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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