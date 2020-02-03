Bekçi ücretleri ne kadar? EGM'den bekçi ücretleriyle ilgili açıklama

'Bekçi ücretleri ne kadar?' sorusuyla ilgili yaşanan tartışmaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bir açıklama yaptı. EGM, yaptığı açıklamada bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberlerde, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verildiği ifade edildi. EGM tarafından yapılan açıklamada bekar ve lise mezunu bekçi ile lisans mezunu bekçi ücretlerine de yer verildi.

EMNİYET'TEN BEKÇİ ÜCRETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada, kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlendiği belirtilerek, "Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır" denildi.