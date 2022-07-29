Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA duyurusu!

Bekçilik sınav sonuçları, bekçi adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Peki 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi ve detayları haberimizde bulabilirsiniz...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

Bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı: https://www.pa.edu.tr/duyurular.html

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

