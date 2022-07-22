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Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklandı! 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevapları

22.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav soruları ve cevapları ile ilgili beklenen açıklama Polis Akademisi tarafından yapıldı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları yayımlanırken sınav sonuçlarının ise 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacağı kaydedildi. İşte Bekçilik sınav soruları ve cevapları...

Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklandı! 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevapları

Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapılan bekçilik sınavının soru ve cavapları açıklandı. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte bekçilik sınav soruları ve cevapları...

2022 BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adayların sınav sorularına odsgm.meb.gov.tr'den erişebilecekleri kaydedildi.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

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